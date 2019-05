Sập cầu ở Đồng Tháp, xe tải chở nhiều người rơi xuống sông

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 31/5 cầu Tân Nghĩa thuộc xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp bất ngờ đổ sập.



Thời điểm trên một chiếc xe tải chở tải hạng nặng chở nhiều lúa gạo và một xe ba gác đang lưu thông hướng từ xã Tân Nghĩa đi khu du lịch Gáo Giồng. Khi đến đoạn nhịp giữa cầu Tân Nghĩa thì bất ngờ cầu bị dập làm cả hai phương tiện trên bị rơi xuống sông.

Theo đại diện UBND xã Tân Nghĩa, thời điểm sập cầu có 3 người trên xe tải và 1 người trên xe ba gác nhưng may mắn không ai bị thương do nhảy xuống sông để thoát khỏi sự cố và được người dân gần đó đưa vào bờ an toàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngoài ra, đoạn nhịp giữa cầu bị sập rơi xuống đè trúng một chiếc ghe đang neo đậu bên dưới, những người trên phương tiện này may mắn thoát kịp nên không bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến xử lý sự cố, hướng dẫn các phương tiện hai bên đầu cầu lưu thông đường khác.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc

Được biết, cầu Tân Nghĩa được đầu tư bằng hình thức BOT với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành vào cuối năm 2007, cầu đưa vào sử dụng và bắt đầu thu phí. Tuy nhiên từ tháng 2/2019, chính quyền địa phương thống nhất mua lại trạm thu phí từ nhà đầu tư nên cho tạm ngừng thu phí từ đó đến nay.