Trải qua nhiều ngày diễn biến xấu, người mẹ trẻ sinh con khi bị ung thư giai đoạn cuối đã tỉnh lại, tự viết chữ: "Chồng em đâu chị?"

Cách đây 9 ngày, một ca phẫu thuật bắt con đặc biệt đã diễn ra tại bệnh viện đầu ngành về ung thư. Kíp mổ khi ấy gồm 20 y, bác sĩ đã cùng sản phụ Nguyễn Thị Liên đón bé Đỗ Bình An chào đời trong niềm hạnh phúc khó tả. Em bé sinh non 31 tuần tuổi đến với cuộc đời này bằng nỗ lực cao cả của người mẹ mắc ung thư vú giai đoạn cuối khi mà sự sống và cái chết với chị lúc đó đã quá mong manh.

Ung thư có thể giết chết bất cứ ai, hoặc khiến họ miên man trong những đau đớn, nhưng không thể ngăn họ trao yêu thương và quyết đấu vì yêu thương.



Chị Liên phát hiện ung thư khi thai nhi đã được hơn 4 tháng. Bác sĩ của viện K Tân Triều kết luận mầm bệnh đã di căn vào phổi và xương, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Đứng giữa quyết định giữ hay bỏ đứa trẻ, người mẹ đã không đắn đo bất kể một giây, quyết giữ con đến cùng, mang theo hy vọng cầm cự đủ lâu để con có thể khỏe mạnh chào đời.

Chị trải qua 2 đợt hoá trị, tóc rụng sạch trơn. 6 tuần sau đó, chị khó thở, xuất hiện dấu hiệu tràn dịch màng phổi. Tất cả thuốc sử dụng đều được cân nhắc tuyệt đối để không ảnh hưởng quá nhiều đến thai nhi. Suốt 2 tháng không thể nằm thở, chị phải ngủ ngồi, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng với mong mỏi kéo dài thời gian để con ở trong bụng mẹ được thêm ngày nào hay ngày ấy. Để vợ đỡ mỏi, anh Hùng (chồng chị Liên) mua chiếc bàn học sinh có bàn tựa phía trước cho vợ ngồi, khi nào mệt quá thì gục xuống ngủ.

Chị Liên được chuyển xuống phòng hồi sức cấp cứu sau ca mổ bắt con chiều 22/5.

Ngày 22/5, thai nhi ở tuần thứ 31, sức khoẻ chị rất yếu, sự chịu đựng của một người mẹ đã đến giới hạn. Để tránh nguy hiểm tới tính mạng của cả mẹ và con, các bác sĩ của Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã quyết định mổ bắt con. Trong suốt quá trình phẫu thuật, chị phải ngồi nghiêng, cúi người để thở. Đây là tư thế rất khó để thực hiện sinh mổ. Chị được gây tê tuỷ sống thay vì gây mê vì sợ không có khả năng hồi tỉnh.

16h10 chiều 22/5, Bình An đến với thế giới này. Tiếng khóc của con đánh thức tất cả những ai có mặt trong phòng phẫu thuật lúc đó. Con sinh non, nặng 1,5kg, bị phù nhẹ, mọi bộ phận trong cơ thể đều non yếu, từ hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa... kèm theo suy hô hấp nặng. Bé lập tức được thở bằng máy qua mặt nạ, đưa vào lồng ấp và chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương.



6 ngày sau, diễn biến sức khỏe của chị Liên chuyển biến phức tạp: suy hô hấp, kết quả chụp X-Quang phổi không khả quan. Ngay lập tức các bác sĩ bệnh viện K đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai đề nghị điều trị, chăm sóc theo dõi tích cực, sát sao, sử dụng những thuốc điều trị đích, hỗ trợ thở tốt nhất.

Rất may mắn và cũng là nghị lực của người mẹ khát khao cháy bỏng được gặp con trai, sáng 29/5, sức khỏe của chị diễn biến tốt hơn. Các chỉ số xét nghiệm tạm thời trong giới hạn ổn định, phổi đã có dấu hiệu tích cực và vẫn được các bác sĩ theo dõi 24/7. Trong khi đó, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé Bình An đã được rút ống nội khí quản và thở ô-xy. Mỗi bữa Bình An được ăn xông qua dạ dày khoảng 20ml/lần, ngày 8 bữa, mỗi bữa cách nhau 180 phút.

Bàn tay Bình An níu giữ lấy sự sống mong manh giữa cuộc đời. Thật may, nghị lực bản năng đã giúp con khỏe mạnh hơn.

Tỉnh lại sau nhiều lần thập tử nhất sinh, chị Liên đã có thể tự thở có máy hỗ trợ, tuy nhiên chưa thể giao tiếp. Chị tự viết chữ lên bảng, hỏi mọi người: "Chồng em đâu chị?". Anh Hùng vẫn cứ chạy đi chạy lại giữa 2 viện để gắng được nhìn vợ, nhìn con thêm chút nữa. Điều anh ao ước nhất lúc này là 2 mẹ con được gặp nhau, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đấy sẽ khoảnh khắc đẹp nhất mà tất cả chúng ta đều đang cầu nguyện, chờ đợi thành hiện thực.



Đỗ Bình An đã được sinh ra đúng như kỳ vọng lớn nhất của người mẹ ung thư giai đoạn cuối. Con đã đồng hành với bao nhọc nhằn của mẹ, chiến đấu đến từng giây phút để được nhìn thấy thế giới này. Từ những khắc khoải, đau đớn của mẹ Liên, giờ đây Bình An là niềm lạc quan đầy đẹp đẽ mong kéo dài sự sống cho người sinh thành.



Chưa thể giao tiếp, chị tự viết chữ lên bảng.

Dự kiến, trong tuần tới bệnh viện K và bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ sắp xếp để chị Liên có thể được lên thăm con. Nhiều phương án được tính tới, nhưng khả quan nhất vẫn chờ sự hồi phục của chị, có thể ngồi xe lăn là có thể di chuyển lên xe cấp cứu.

Dù hành trình những ngày tới của gia đình anh Hùng chị Liên, chưa ai nói trước được điều gì, nhưng bất cứ ai cũng đều hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.

Bình An đang ngày một khỏe mạnh hơn để chờ ngày được gặp mẹ Liên.

Ảnh: Bệnh viện K