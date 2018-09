"Nhàn phi" Châu Tấn và Xa Thi Mạn: Ai ấn tượng hơn?

Cả hai phim cung đấu Diên Hi Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện đều xây dựng nhân vật Nhàn phi dựa theo nguyên mẫu Kế Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị nên có những điểm tương đồng nhất định. Trong cả hai bộ phim, Nhàn phi đều có xuất thân danh môn, ban đầu sống an phận, chỉ thích thêu thùa may vá, xa rời thị phi. Thế nhưng người ở hiền lại chẳng gặp lành, dù chẳng làm gì ai thì Nhàn phi vẫn năm lần bảy lượt bị hãm hại, đến nỗi "con giun xéo lắm cũng quằn", phải ác lên để tồn tại.



Cả Huy Phát Na Lạp Thục Thận (Nhàn phi trong Diên Hi Công Lược) và Ô Lạt Na Lạp Như Ý (Nhàn phi trong Như Ý Truyện) đều có mối tình khắc cốt ghi tâm với vua Càn Long nhưng đều có một kết cục bi thương.



Cuộc chiến của hai vị chủ tử ở bên lề bộ phim cũng gay cấn không kém gì cung đấu.

Trong Diên Hi Công Lược, nhân vật Nhàn phi của Xa Thi Mạn chỉ là nhân vật thứ chính nên không có quá nhiều đất diễn. Trong những tập đầu, nhân vật này tương đối "rảnh" nhưng khi chính thức tham chiến hậu cung thì bà khá bận rộn, bận "cắt tim đèn", bận tranh giành quyền lực. Tuy không có "hào quang nữ chính" như Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) nhưng nhân vật Nhàn phi của Xa Thi Mạn vẫn vô cùng tỏa sáng. Mỗi phân cảnh Nhàn phi xuất hiện đều gây ấn tượng trong lòng người xem, cái đó gọi là "ít nhưng chất".



Nhàn phi thuở còn đương rảnh.

Nhàn phi Thục Thận (sau trở thành Kế hoàng hậu) là người thông minh, chu đáo, giỏi quản lý hậu cung nhưng luôn nơm nớp lo sợ bị tranh giành địa vị. Về điểm này thì Thục Thận tương đối giống với Phú Sát Lang Hoa của Như Ý Truyện. Khi họ ở trên đỉnh cao chót vót thì một cơn gió nhẹ cũng hóa cuồng phong. Thục Thận cũng là người khiến Ngụy Anh Lạc phải nhận bàn thua đầu tiên sau chuỗi ngày trăm trận trăm thắng. Bà hết lòng yêu Càn Long (Nhiếp Viễn) nhưng không hề nhận được tình yêu của vị vua đa tình này, cũng chưa từng đạt được vinh sủng cao nhất.



Nhàn của ngày xưa chết rồi, từ hôm nay hãy gọi bổn cung là Bận Hoàng hậu.

Còn Nhàn phi Như Ý (Châu Tấn) may mắn hơn khi là thanh mai trúc mã của Hoằng Lịch (Hoắc Kiến Hoa) và chiếm trọn tình yêu của vua. Giữa một hậu cung đầy mưu mô thủ đoạn, Như Ý là người duy nhất mà Càn Long yêu say đắm và ra sức bảo vệ. Trong bộ phim này, Như Ý là nhân vật chính nên có nhiều đất diễn và được xây dựng kỹ lưỡng hơn.



Như Ý không những thông minh mà còn có chỉ số EQ vô cùng cao, đối nhân xử thế khôn khéo không ai sánh bằng. Bà có thể khiến Sùng Khánh Thái hậu từ chỗ ghét, muốn giết trở nên yêu quý và ủng hộ mình. Đó là bản lĩnh khiến cả hậu cung phải kinh ngạc. Thuở vẫn còn hiền, Như Ý cũng bị hãm hại, chà đạp, thậm chí còn kinh khủng hơn Thục Thận. Bà bị vu oan giá họa, bị giam trong lãnh cung và phải chạy ăn từng bữa. Nhưng bà đã tương kế tựu kế để quay lại báo thù từng kẻ hãm hại mình, dần dần giành được quyền lực cao nhất ở hậu cung.

Nhàn chủ tử của Như Ý Truyện có cả quyền lực lẫn tình yêu.

Nhàn phi của Diên Hi Công Lược chủ yếu dùng kế dương Đông kích Tây cho hậu cung tự cắn xé lẫn nhau, còn mình làm ngư ông đắc lợi. Nhàn phi của Như Ý Truyện tâm cơ sâu xa hơn, thủ đoạn cũng đa dạng hơn. Xét về mưu mô, thủ đoạn thì Nhàn phi Như Ý có phần nhỉnh hơn Nhàn Phi Thục Thận.



Châu Tấn và Xa Thi Mạn – Kẻ tám lạng người nửa cân!

Thủ vai Nhàn phi trong hai bộ phim là Châu Tấn và Xa Thi Mạn, cả hai đều là những tên tuổi gạo gội trong làng giải trí Hoa ngữ, một người được coi là đại hoa đán, người kia cũng được mệnh danh là "chị đại" TVB đình đám một thời. Cả hai minh tinh đều có một filmography (sự nghiệp đóng phim) ấn tượng với danh sách các giải thưởng và đề cử dài như sớ, dù Châu Tấn thiên về mảng điện ảnh hơn.

Châu Tấn và Xa Thi Mạn có độ tuổi gần tương đương nhau (Châu Tấn sinh năm 1974, Xa Thi Mạn sinh năm 1975), dù đã ngoài bốn mươi song họ vẫn sở hữu vẻ đẹp bất chấp tuổi tác. Cả hai diễn viên đều toát lên khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ khi vào vai Kế Hoàng hậu. Những tập đầu Như Ý Truyện, Châu Tấn bị chê là lố tuổi để vào vai Thanh Anh cách cách (Như Ý lúc trẻ) nhưng càng về sau nữ diễn viên càng tỏ ra hợp vai.

Cả hai Kế Hoàng hậu đều có khí chất sang chảnh ngút trời.

Với Diên Hi Công Lược, Xa Thi Mạn đã có màn trở lại ấn tượng sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh. Thành công của vai diễn đã giúp hâm nóng tên tuổi nữ diễn viên, hợp đồng quảng cáo đến tới tấp và cát-xê cũng cứ thế mà tăng. Tuy không có nhiều đất diễn bằng nữ chính song mỗi phân cảnh của Xa Thi Mạn đều đắt giá. Đắt nhất là trường đoạn Kế Hậu cắt tóc đoạn tình ở tập cuối. Xa Thi Mạn đã khắc họa rất thành công bi kịch của nhân vật Kế Hoàng hậu, dành cả cuộc đời để yêu hoàng đế nhưng cuối cùng lại bị chính người chồng mình hết mực thương yêu ruồng rẫy.



Sau khi tập 70 lên sóng, phân đoạn Kế Hoàng hậu cắt tóc được chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội, chiếm trọn spotlight tập cuối. Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Xa Thi Mạn, có người còn ca ngợi "đến ngón tay của cô ấy cũng biết diễn". Chính Xa Thi Mạn cũng bật khóc khi xem lại cảnh này.

Cảnh cắt tóc vô cùng ấn tượng của Kế Hoàng hậu Xa Thi Mạn.

Như Ý Truyện có cả một dàn diễn viên ngôi sao đình đám nhưng diễn xuất của Châu Tấn phải nói sáng nhất phim, làm lu mờ của những diễn viên khác. Ở những tập đầu, minh tinh bị chê nhiều về giọng nói nhưng nếu nghe quen sẽ cảm thấy rất cuốn hút và quyền lực. Đỉnh cao diễn xuất của Châu Tấn thể hiện ở chỗ không cần phải thoại nhiều, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười nhếch mép là đủ. Ở trường đoạn Nhàn phi bị nô tài mưu phản, vu oan giá họa tội hãm hại hoàng tự, Nhàn phi sốc đến nỗi không nói nên lời. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà khi nhìn A Nhược đã nói lên tất cả sự phẫn uất trong lòng.



Sau khi thoát khỏi lãnh cung, Nhàn phi cùng Hoàng thượng thẩm vấn A Nhược, khi nghe A Nhược kể lể và thể hiện sự bất mãn đối với mình, Nhàn phi không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua như có như không đã thể hiện rõ ràng sự khinh bỉ. Châu Tấn rất có tài trong việc diễn xuất bằng ánh mắt, không cần nói ra, chỉ một ánh mắt cũng mang nhiều tâm sự.

Các người chê giọng bổn cung thì bổn cung diễn bằng ánh mắt vậy!

Nói chung, cả hai vị Nhàn phi trong hai siêu phẩm cung đấu năm nay đều là điểm sáng trong phim. Cả Châu Tấn và Xa Thi Mạn đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình. Nếu phải đặt lên bàn cân, rất khó để phân định Nhàn phi nào nổi bật hơn, cũng khó để đánh giá Châu Tấn và Xa Thi Mạn ai xuất sắc hơn. Mỗi bộ phim có cách xây dựng nhân vật riêng và cả hai minh tinh đều thể hiện thành công vai diễn của mình. Giống như nhân vật Thái hậu trong Như Ý Truyện đã nói "Ai gia trước giờ không thích trong cung chỉ có một bông nở rộ diễm lệ. Trăm hoa đua nở mới đúng là thắng cảnh tam xuân."

