Sau 18 năm, fan TVB có 3 lý do để xem "Câu Chuyện Khởi Nghiệp" - bản "reboot" hấp dẫn của "Thử Thách Nghiệt Ngã"

Trong bối cảnh Diên Hi Công Lược rồi Hậu Cung Như Ý Truyện gây sốt trên diện rộng, nhà nhà coi phim cung đấu thì mọt phim Hoa ngữ đừng bỏ qua một cái tên rất sáng giá dịp cuối năm: Tái Sáng Thế Kỷ của đài truyền hình TVB, tên tiếng Việt là Câu Chuyện Khởi Nghiệp.

Có thể nói là lâu lắm rồi TVB mới lại có một phim hay và đáng xem như thế này, nhất là sau khi Thâm Cung Kế gây thất vọng không ít vì nội dung. Nếu là một fan của TVB, chắc chắn không được bỏ lỡ Câu Chuyện Khởi Nghiệp.

Phiên bản mới của "bom tấn" Thử Thách Nghiệt Ngã

Tái Sáng Thế Kỷ là phiên bản mới sau 18 năm của Sáng Thế Kỷ, từng rất đình đám năm 2000 với tên phát hành ở Việt Nam là Thử Thách Nghiệt Ngã. Dàn diễn viên của Thử Thách Nghiệt Ngã năm đó toàn những cái tên hấp dẫn bậc nhất như Cổ Thiên Lạc, La Gia Lương, Quách Tấn An, Trần Cẩm Hồng, Thái Thiếu Phân, Tuyên Huyên, Trần Tuệ San... Bộ phim khai thác đề tài kinh tế, tài chính với những đấu đá trên thương trường của những tỉ phú, tài phiệt đình đám nhất Hong Kong.

Sau 18 năm, cũng như để kỉ niệm 20 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc, đài TVB đã reboot (tái khởi động, khác với remake) Sáng Thế Kỷ với tên Tái Sáng Thế Kỷ. Cũng khai thác đề tài về kinh tế và tài chính, bộ phim thực sự đưa những fan ruột của TVB trở lại với không khí đáng nhớ ngày nào của Thử Thách Nghiệt Ngã.

Câu Chuyện Khởi Nghiệp bắt đầu ở thời điểm năm 2008, khi kinh tế Hong Kong đứng trên bờ vực khủng hoảng, những tỉ phú máu mặt nhất Hong Kong cũng phải lao đao. Hạ Thiên Sinh (Quách Tấn An) và vợ Chương Minh Hy (Dương Di) âm mưu và chờ thời cơ để thâu tóm cổ phiếu của tập đoàn tài chính khủng nhất Hong Kong lúc bấy giờ. Tuy nhiên, âm mưu đã bị Cao Triết (Lâm Văn Long) chặn lại. Nằm vùng chờ cơ hội, 10 năm sau, Hạ Thiên Sinh trở thành đối thủ không đội trời chung với Cao Triết và Trác Định Nghiêu (Châu Lệ Kỳ), tiểu thư của tập đoàn Trác gia vốn không biết gì chuyện kinh tế nhưng vì gia đình mà bị cuốn vào đấu tranh.

Cuộc chiến càng thêm phần kịch tính bởi sự góp mặt của thiếu gia Phương Trạch Vũ (Viên Vỹ Hào) và cậu bạn khởi nghiệp Trình Khải (Châu Bách Hào). Hàng loạt những âm mưu tiền tỉ, những kiến thức về tài chính được thể hiện cực kì hấp dẫn qua mạch phim kịch tính từ những tập đầu tiên.

Dàn diễn viên đình đám không thể không xem

Với tình hình chảy máu tài năng dẫn đến chất lượng tuột dốc không phanh của đài TVB trong nhiều năm nay thì dàn diễn viên của Câu Chuyện Khởi Nghiệp thực sự là đội hình trong mơ đối với khán giả. Nếu không xem có thể bạn sẽ không biết đợi đến chừng nào mới được gặp Quách Tấn An, Lâm Văn Long, Dương Di, Châu Lệ Kỳ, Chung Gia Hân... trong cùng một phim.

Quách Tấn An khiến khán giả nổi da gà với diễn xuất ấn tượng khi vào vai doanh nhân tham vọng Hạ Thiên Sinh. Ánh mắt, giọng cười và cả những cử chỉ nhỏ nhất đều khiến người xem phấn khích. Thực sự Quách Tấn An vẫn là một gương mặt bảo chứng chất lượng, dù là vai chàng Vượng ngốc nghếch, anh thanh tra khờ khạo hay doanh nhân đầy dã tâm thì Quách Tấn An đều đi đến cùng vai diễn.

Cặp đôi Thâm Thinh trở lại sau 11 năm trong Câu Chuyện Khởi Nghiệp

Câu Chuyện Khởi Nghiệp cũng là nơi để những khán giả nuối tiếc cuộc tình không thành của Cổ Trạch Thâm và Lâm Thinh Thinh trong Bằng Chứng Thép ngày xưa khi Lâm Văn Long và Chung Gia Hân tái hợp. Dù Chung Gia Hân chỉ đóng vai khách mời đặc biệt, xuất hiện không nhiều nhưng đây cũng là phim cuối cùng của cô trước khi chính thức rời khỏi mái nhà TVB và nghỉ sinh đứa con thứ hai, mang giá trị kỉ niệm lớn với khán giả.

Dương Di cũng là một cái tên xứng đáng được kì vọng bởi diễn xuất đã được chứng minh. Trở lại với TVB sau khi rời đài thời gian trước với hình thức phim hợp đồng, vai diễn Minh Hy trong Câu Chuyện Khởi Nghiệp là một nhân vật phản diện. Trái với Dương Di, Châu Lệ Kỳ là nữ chính trong Câu Chuyện Khởi Nghiệp. Từ tập đầu tiên, Châu Lệ Kỳ đã khiến khán giả yêu mến với tạo hình sang trọng, xinh đẹp cùng câu chuyện cực kì hứa hẹn.

Ngoài ra thì cặp đôi trẻ "song Hào" Viên Vỹ Hào và Châu Bách Hào cũng góp phần khiến phim thêm phần hấp dẫn. Có thể nói đây là một tác phẩm hiếm hoi của TVB thời gian gần đây có nhiều gương mặt cũ lèo lái thay vì những người mới toanh.

Khởi đầu đầy hứa hẹn với điểm số cao chót vót

Câu Chuyện Khởi Nghiệp từng bị kiểm duyệt dẫn đến dời lịch phát sóng ở Trung Quốc, vì đây là một sản phẩm hợp tác giữa hai quốc gia nên phía Hong Kong cũng phải chờ để phát đồng bộ. Tuy nhiên sau khi mọi chuyện êm đẹp và phim ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 29/8 vừa qua thì được khán giả cực kì yêu thích, cũng như nhận được số điểm cực kì cao là 8.2 trên douban.

Đây được xem là một thành tích đáng ngưỡng mộ đối với bộ phim nói riêng, với những phim Hong Kong được chiếu tại Đại lục nói riêng. Qua những tập đã phát sóng thì bộ phim hứa hẹn sẽ ngày càng hấp dẫn vì thời lượng chỉ có 36 tập, không quá thê lê nên không sợ gãy giữa đường.

Với 3 lý do trên đây, cộng thêm yếu tố hình ảnh đầu tư đẹp mắt quay tại Hong Kong, Praha... Câu Chuyện Khởi Nghiệp thực sự là một tác phẩm đáng xem trong thời điểm hiện tại. Bản lồng tiếng Việt đang được phát sóng song song với TVB trên kênh truyền hình cáp SCTV9 lúc 20h thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.