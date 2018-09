"Đặc sản" của phim rich kid "Crazy Rich Asians": Dàn phù rể nóng bỏng hết phần thiên hạ!

Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á) là tác phẩm đến từ Warner Bros. từng khiến màn ảnh Hollywood chao đảo cuối tháng 8 vừa qua nay đã chính thức "công phá" các rạp chiếu Việt. Ngoài một nội dung thú vị với thời trang và ẩm thực lôi cuốn, Singapore trong phim còn có một "đặc sản" khác mà xem xong phim hẳn ai cũng phải đồng ý. Khi những anh chàng nhà giàu tụ tập lại để tạo nên nhóm phù rể cho đám cưới của Colin Khoo, khán giả mới "ngã ngửa" vì độ nóng bỏng của họ. Xin giới thiệu dàn soái ca châu Á "cực phẩm", vừa là rich kid lại còn đẹp hết cả phần thiên hạ.

1. Henry Golding

Đầu tiên chúng ta phải nhắc tới kép chính của dàn trai đẹp, Henry Golding trong vai "thế tử điện hạ" Nick Young. Thân làm con nhà tài phiệt giàu nhất xứ Singapore, nhưng anh giả nghèo giả khổ, ăn tranh cả đồ ăn với bạn gái. Chỉ đến khi dẫn người yêu về ra mắt cho đi xem cung điện ở quê mình, Nick mới "hiện nguyên hình" soái ca thân hình chuẩn người mẫu. Anh cởi áo một cái, cả thiên hạ cũng muốn cởi theo.

10 điểm về chỗ!

Henry Golding có thể là bạn trai của Ngô Điềm Mẫn trong phim, nhưng là bạn trai của mọi fangirl ngoài đời.

Bí quyết để có thân hình săn chắc? Tập yoga thôi nào anh em.

Hãy học tập chị Rachel, đeo kính vào để nhìn rõ hơn "cực phẩm" đang đứng trước mặt. Cả một kỳ quan đấy chứ đùa à!

Thật tội nghiệp cho những cô nàng cận thị

Hoá ra trước Crazy Rich Asians, Henry Golding không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Anh chàng từng làm thợ cắt tóc tại London trước khi theo đuổi đam mê quay phim. Thú vị thay, những hình ảnh trên Instagram của Henry lại lọt vào mắt xanh của ekip tuyển chọn diễn viên cho Crazy Rich Asians và trai đẹp này đã bịt "tóm" ngay từ những ngày đầu chọn người (casting). Chính kế toán Lisa-Kim Ling Kuan của đoàn làm phim đã "to nhỏ" với đạo diễn Jon M. Chu rằng: "Tôi biết có anh chàng này trông khá lắm". Henry tới thử vai và ngay lập tức được chọn làm Nick Young.

Nhìn phơi phới thế thôi nhưng người ta là trai có vợ rồi đấy ạ!

Để quay cho phim, anh chàng đã phải "ăn bớt" thời gian cho tuần trăng mật của mình với hôn thê Liv Lo. Tuy nhiên Henry nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía gia đình để có thể hoá thân thành soái ca rich kid Nick Young thành công trên màn ảnh.



Henry Golding đúng là "vàng mười" (gold) của phim mà.

Sắp tới Henry Golding sẽ góp mặt trong bộ phim có hơi hướng kinh dị, tâm lý A Simple Favor (tạm dịch: Ân Huệ Đơn Giản) dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào ngày 14/10/2018. Chàng soái ca mang hai dòng máu Malaysia - Anh Quốc sẽ vào vai chồng của cô nàng bí ẩn cho Blake Lively thủ vai.

2. Pierre Png

Vào vai cựu quân nhân nhưng lại có ngoại hình đẹp như người mẫu Michael Teo, Pierre Png dù chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng lại gây ấn tượng bởi cơ thể "một chính một mười" so với nam chính Nick Young.

Bạn vẫn chưa tin ư?

Anh chàng Pierre Png là người Singapore gốc Hoa hiện đang làm diễn viên. Các phim mà anh tham gia phải kể tới The Little Nyonya và The Journey: A Voyage.

Anh leo thẳng lên trái tim của khán giả phải không?

Png đã từng hiến một nửa gan cho vợ mình bị bệnh, quả là một soái ca với tình yêu thương vô hạn.

3. Remy Hii



Xếp thứ ba trong số dàn phù rể đẹp như mộng của Crazy Rich Asians là Remy Hii trong vai anh chàng đạo diễn Alistair Cheng. Dù chỉ đạo phim thì dở banh nóc nhà, nhưng phải công nhận là Alistair có trái tim yêu "hoang dại" và vẻ đẹp hút hồn khó cưỡng.

Remy Hii là một diễn viên người Úc

So với hai ông anh ở trên, tài sản diễn xuất của Remy nổi trội hơn cả. Anh từng tham gia trong hơn 10 bộ phim truyền hình và điện ảnh lớn nhỏ, đáng chú ý là vai Nguyễn Tường Vân trong mini series Better Man và Hoàng Tử Jingim con trai Thành Cát Tư Hãn trong series truyền hình Marco Polo.

Phim cổ trang thật hợp với anh.

4. Chris Pang

Trong Crazy Rich Asians, Chris Pang vào vai Colin Khoo người bạn tốt của Nick. Có lẽ Colin đã phải "tém tém lại" ở nhiều cảnh bãi biển, vì hình thể của anh khiến nhiều bạn diễn phải "chói mắt" thế này đây:

Chú rể hạnh phúc của Crazy Rich Asians

Chris Pang cũng là một diễn viên người Úc, anh từng có dịp làm việc cùng người anh em Remy Hii trong series Marco Polo.

Tấm lưng cuồn cuộn gồng gánh sự hâm mộ của biết bao thiếu nữ

Nếu muốn chiêm ngưỡng những "cực phẩm" trên đây, hãy ra rạp để thưởng thức Crazy Rich Asians hiện đang được chiếu tại Việt Nam.