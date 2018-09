Nhìn màn phong hậu hoành tráng của "Như Ý" Châu Tấn, người xem Diên Hi Công Lược cứ thấy sai sai?

Trong preview các tập mới nhất của Hậu Cung Như Ý Truyện vừa tung ra, Như Ý (Châu Tấn) đã chính thức bước lên ngôi vị hoàng hậu trong một buổi lễ sắc phong hoành tráng bậc nhất. Bên cạnh cơn mưa lời khen dành cho đoạn phim công phu của Như Ý Truyện, đã có không ít fan của Diên Hi Công Lược chạnh lòng nhớ lại màn phong hậu sơ xài của Kế Hoàng hậu Thục Thận (Xa Thi Mạn).



Như Ý có cả một đại lễ sắc phong với đầy đủ phi tần trong hậu cung, quan lại mệnh phụ trong triều đình đều được triệu hồi đầy đủ.

Trong khi Kế hậu Xa Thi Mạn chỉ đứng ngắm mình trong triều phục hoàng hậu trước gương?

Có thể trang phục không tao nhã và đẹp mắt như Diên Hi Công Lược, song nhất định về độ chịu chi cho những phân cảnh hoành tráng, Diên Hi Công Lược hoàn toàn "không có cửa" để so sánh với Như Ý Truyện. Bên cạnh yếu tố trang phục, để tạo nên một tác phẩm cổ trang cung đấu thành công thì phần khắc hoạ lại lễ nghi cung đình là hết sức cần thiết. Tính đến thời điểm hiện tại, duy nhất Hậu Cung Như Ý Truyện là phim khắc hoạ chi tiết các nghi thức cung đình thời kỳ Mãn Thanh, tiêu biểu là các màn sắc phong cho phi tần trong cung.

Ở Như Ý Truyện luôn dành hẳn một buổi lễ cho các vị nương nương được tấn phong, để người xem có cái nhìn cụ thể về nghi thức cung đình

Ở Diên Hi Công Lược, đa phần là được truyền từ miệng vua chứ không có cảnh quay thực

Được biết trong cảnh sắc phong Kế hậu, NXS Hậu Cung Như Ý Truyện đã mạnh tay làm đại cảnh hoành tráng, huy động hàng trăm diễn viên quần chúng. Sở dĩ cần phải đầu tư như vậy vì đây là phân cảnh quan trọng nhất trong phim, là bước chuyển mình của nhân vật chính từ "Như Ý" – một vị thiếp của Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) trở thành "Hoàng hậu" – người quyền lực bậc nhất hậu cung.

Lực lượng diễn viên quần chúng đông đảo góp mặt trong lễ sắc phong hoàng hậu hoành tráng nhất từ trước đến nay

Có lẽ ngay cả Vu Chính cũng không thể ngờ "đối thủ sống còn" của mình lại có nhiều màn tấn phong đặc sắc như vậy. Cũng chính vì sự sơ sài này mà không ít fan của Xa Thi Mạn phật lòng dù phim đã hết từ lâu.

Cố gắng lắm mới lên ngôi hoàng hậu, ấy vậy mà lại chẳng có nổi một lễ sắc phong tử tế?

Phải chăng đây là vị Hoàng hậu cô đơn nhất?

So với đám đông quần hùng của Châu Tấn thì Kế hậu Xa Thi Mạn chỉ có mỗi nô tì thân cận Trân Nhi ở bên cạnh chúc mừng

Bên cạnh những bình luận bày tỏ niềm "oan ức" thay cho Xa Thi Mạn, người hâm mộ Diên Hi Công Lược đồng thời yêu cầu Vu Chính sớm khắc phục phần lễ nghi trong Diên Hi Công Lược 2. Về phần Hậu Cung Như Ý Truyện, với hơn 5 tỷ lượt xem tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đang nhận được vô số phản hồi tích cực từ phía người xem. Hiện tại Như Ý Truyện vẫn đang phát sóng đều đặn hằng tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 20h trên Tencent.