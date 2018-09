Nắm trọn các góc check in “thần thánh” trước khi đến với Vinpearl Nam Hội An

Nhắc đến du lịch là bất cứ ai trong chúng ta cũng nôn nao và háo hức. Khám phá những địa điểm mới, rong ruổi tìm kiếm trải nghiệm khiến tuổi trẻ không hề hoang phí. Thời gian gần đây, một điểm đến mới nổi được rất nhiều du khách quan tâm và chú ý, hội tụ đầy đủ những dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực, đó là Vinpearl Nam Hội An. Đây là khu phức hợp "tất cả trong một" 5 sao đầu tiên tại Hội An gồm quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, công viên giải trí Vinpearl Land Nam Hội An, sân golf Vinpearl Golf Nam Hội An. Nghe mà đã thấy thích thú lắm rồi!

Khung cảnh tuyệt đẹp từ trên cao của Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An

Ngắm trọn vẹn khung cảnh tuyệt mĩ khi hoàng hôn buông xuống

Villa đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi trước nhà vô cùng riêng tư

Vinpearl Nam Hội An là điểm lưu trú lý tưởng cho du khách. là một khu resort hạng nhất với hồ bơi, villa view biển choáng ngợp ngắm hoàng hôn… cùng nhiều không gian chụp hình đẹp giúp bạn "sống ảo" tuyệt đỉnh. Chỉ cần "thả nhẹ" dáng bên cạnh hồ bơi, ngoài bãi biển là bạn đã có những bức ảnh thần sầu rồi.

Thả dáng cùng nhóm bạn bên hồ bơi

Khu bãi biển với cát trắng nắng vàng cũng là nơi check-in thu hút

Ngoài khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, đừng bỏ qua Vinpearl Land Nam Hội An - chốn check in được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Ghé thăm Vinpearl Land Nam Hội An, bạn sẽ thực sự choáng ngợp với khu giải trí đỉnh cao với những công nghệ giải trí thời thượng, nơi có nhiều trò chơi cảm giác mạnh độc – lạ - hiếm có trên thế giới như Tháp rơi tự do cao 80m, vòng xoáy siêu tốc Sicko… Tại sao không thử trải nghiệm và chụp 1 bức ảnh lưu niệm đáng nhớ?

Thử các trò chơi cảm giác mạnh và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ

Một địa điểm tuyệt vời khác bạn còn có thể ghé thăm là công viên động vật River Safari – vườn thú trải nghiệm trên sông với nhiều loài thú quý hiếm. Những bức ảnh chụp ngộ nghĩnh trong công viên chắc chắn sẽ hút rất nhiều like đó.

Khám phá River Safari với nhiều loài động vật quý hiếm

Một địa điểm khác cực hot trong chuyến khám phá Vinpearl Land Nam Hội An đó là Bến cảng Giao Thoa với ngoại cảnh thể hiện nền văn hóa đa quốc gia đầy đặc sắc. Một bên là Phố Cổ ven sông mang đậm chất Á Đông, một bên lại là Đại Lộ Giấc Mơ mang phong cách phương Tây hiện đại và tráng lệ.

Vui cùng gia đình tại bến cảng Giao Thoa

Khám phá không gian văn hóa của đồng bào Tây Nguyên

Một Hội An thu nhỏ đẹp tuyệt trần, dễ dàng mang tới những bức ảnh đẹp

Tựa như trời Âu tại Bến cảng Giao Thoa

Hội An thu nhỏ luôn là điểm check-in lý tưởng cho các bạn trẻ

Với những chốn chụp ảnh đẹp quên sầu như thế kia, bạn đã sẵn sàng cho chuyến du lịch tuyệt vời tới Vinpearl Nam Hội An chưa? Chắc chắn, bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên.