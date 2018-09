Những điểm đến hot nhất tháng 9 mà các bạn trẻ yêu du lịch không thể bỏ qua

Trong suốt 1 tháng diễn ra cuộc thi, các đội chơi Here We Go đã đi qua hàng loạt điểm đến tuyệt đẹp khắp Việt Nam. Cùng điểm lại xem những địa điểm này trong tháng 9 sẽ có gì hấp dẫn?



Yên Bái mùa lúa chín vàng

Tháng 9, Mù Cang Chải (Yên Bái) khiến người ghé thăm đắm say bởi những thửa ruộng bậc thang rực rỡ. Từng dải lúa tầng tầng, lớp lớp nối đuôi nhau uốn quanh sườn đồi tạo nên những "quả đồi vàng" óng ánh dưới nắng thu dịu ngọt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ qua cả vùng lúa vàng bỗng nhấp nhô gợn sóng đẹp mê mẩn. Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 cảnh sắc nơi đây tựa như một tác phẩm nghệ thuật, bất cứ khi nào đưa máy lên chụp bạn cũng sẽ có ngay một tấm ảnh đẹp "rụng rời".

Ngoài Mù Cang Chải, đến Yên bái bạn có thể khám phá đời sống văn hóa đặc sắc của người dân tộc Mông tại Suối Giàng, săn mây tại Tà Xùa, ngắm vẻ đẹp tráng lệ của thác Pú Nhu, thưởng ngoạn nét hoang sơ của hồ Thác Bà...

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải bắt đầu ngả vàng

Bồi hồi thu Hà Nội

Hà Nội vào thu thật dịu dàng, không nắng đổ lửa như mùa hè, không lạnh cắt da thịt như mùa đông. Bầu trời xanh trong, nắng ấm xuyên qua từng tán lá cây, gió se se nhẹ đưa, khung cảnh thu Hà Nội khiến du khách bồi hồi vì quá đỗi yên bình. Tháng 9, Thủ đô còn trở nên lãng mạn bởi những con đường trải đầy lá vàng cùng những gánh hàng hoa đủ sắc màu lướt đi duyên dáng. Nhắc đến mùa thu Hà Nội thì không thể quên những chùm hoa Sữa trắng bỗng nồng nàn trước cơn gió bất chợt.

Phố cổ - 36 phố phường lưu luyến bước chân người ghé qua bởi vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa cổ kính trong nắng vàng hanh hao. Ngoài ra, nếu du lịch Hà Nội vào tháng 9 bạn đừng quên check-in ở những điểm đến quen thuộc như Hồ Gươm, Nhà thờ lớn, Nhà hát lớn, cầu Long Biên, Văn Miếu… Hà Nội mùa thu còn làm ấm lòng du khách bởi các món ngon với hương vị thanh tao như Cốm Vòng, sấu, hồng, bưởi…

Hà Nội mùa thu đẹp dịu dàng

Ninh Bình tĩnh lặng và yên ả

Mùa thu Ninh Bình tĩnh lặng và yên ả với non nước hữu tình. Đến Ninh Bình chắc chắn bạn phải ghé qua Tràng An, nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tràng An cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc với dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh những dãy núi đá vôi sừng sững giữa trời cao. Đến đây, du khách sẽ được tham gia hành trình khám phá 12 hang động kỳ vĩ bằng thuyền.

Không chỉ có Tràng An, Ninh Bình còn được biết đến với loạt địa danh nổi tiếng khác như chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, Tam Cốc nơi được ví như "Hạ Long trên cạn", Đầm Vân Long khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, quần thể di tích cố đô Hoa Lư cổ kính, trang nghiêm…

Ninh Bình yên ả với non nước hữu tình

Hội An trầm mặc, bình dị

Hội An vào tháng 9 nắng không quá gắt mà dịu nhẹ khiến nhịp sống nơi đây càng thêm chậm rãi và bình dị. Đến Hội An, bạn sẽ tạm thời lánh xa những xô bồ của cuộc sống phố thị ồn ả, hòa mình vào sự tĩnh lặng của những ngôi nhà mái ngói tường vàng xưa cũ nằm bên dòng sông Hoài. Hội An đi hoài không chán với không ít điểm đến gây thương nhớ như Chùa Cầu, các hội quán Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, các nhà cổ Tân Ký, Phùng Hưng, Quân Thắng, Đức An, làng gốm Thanh Hà, Cù Lao Chàm, biển Cửa Đại…

Thời gian gần đây, vùng đất mới nổi Vinpearl Nam Hội An cũng là một điểm đến yêu thích của du khách khi đến Hội An. Nhờ nét giao hòa uyển chuyển của quang cảnh vừa truyền thống vừa hiện đại, nơi đây có đến cả ngàn "background" đẹp mê đắm để chụp ảnh check-in.

Bến cảng Giao Thoa hoài niệm bởi kiến trúc cổ kính của "Hội An nhỏ" và "phố Tây nhỏ" hai bên sông. Một bên mô phỏng phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình với những ngôi nhà mái ngói vàng nghệ xen kẽ những hàng hoa giấy rực rỡ. Một bên là bản sao thành phố cổ châu Âu với những dãy nhà mang âm hưởng kiến trúc phương Tây cách đây 3 thế kỷ.

Kế bên bến cảng là Đảo Dân Gian, nơi khắc họa bản sắc Việt qua các làng nghề và không gian nhà ở truyền thống từ khắp Bắc, Trung, Nam.

Trái ngược với nét truyền thống của bến cảng Giao Thoa, đảo Dân Gian, khu vui chơi Vinpearl Land hiện đại, sôi động cùng các trò siêu mạo hiểm như phi thuyền gió lốc Tourbillon, cú rơi thế kỷ Swiss Tower (cao 85m), vòng xoay siêu tốc Sicko, cây dây văng Tree Swing… Tọa lạc bên bãi biển Bình Minh hoang sơ, xinh đẹp Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An khiến du khách choáng ngợp bởi không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. Phân khu khách sạn quy mô 429 phòng gây ấn tượng bởi thiết kế cánh cung với 2 tòa nhà đối xứng độc đáo và bể bơi "sang chảnh" rộng đến 1.940 m2 nằm ở trung tâm; phân khu villas gồm 132 biệt thự mang phong cách kiến trúc nhiệt đối đương đại với view hướng biển thơ mộng; sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế diện tích rộng đến 71,3 ha.

Vinpearl Nam Hội An điểm đến mới hấp dẫn không thể bỏ qua

Phú Yên nguyên sơ, thuần khiết

Xứ sở "hoa vàng trên cỏ xanh" hớp hồn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết với biển màu ngọc bích, vách đá cheo leo, đồng cỏ xanh rì, con người hiền hòa. Nếu muốn lưu lại những bức ảnh du lịch đẹp lung linh, đến Phú Yên chắc chắn bạn phải đặt chân đến Ghềnh Đá Đĩa nơi có hàng nghìn phiến đá hình lăng trụ được thiên nhiên sắp xếp ngay ngắn một cách kỳ lạ; ngắm nhìn trời biển mây núi từ hải đăng Đại Lãnh; hòa mình vào những bãi cát trắng xen kẽ núi đá đẹp mê hoặc tại Bãi Môn, Bãi Xép, Vịnh Xuân Đài, Vĩnh Vũng Rô; chiêm ngưỡng hoàng hôn thơ mộng tại đầm Ô Loan…

Vẻ đẹp phóng khoáng của Phú Yên

Khám phá văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên

Tháng 9, Tây Nguyên đón du khách bằng tiết trời se lạnh, trời xanh cao và nắng đượm vàng. Đến Tây Nguyên, bạn sẽ được trở về với thiên nhiên cùng núi rừng hoang sơ, thác nước hùng vĩ, bạt ngàn cà phê, đồi chè xanh ngát… Đặc biệt, du khách còn được hóa thân thành "người con" của bản làng, khám phá văn hóa Cồng Chiêng đặc sắc, nhà Rông độc đáo của người Ê đê. Vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 Tây Nguyên sẽ đón mùa hoa dã quỳ rực vàng trên nền đất đỏ bazan trù phú, hứa hẹn là điểm đến tuyệt đẹp để chụp ảnh.

Khám phá văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên

Kiên Giang - Phú Quốc điểm đến hấp dẫn

Nhắc đến Kiên Giang thì phải nghĩ ngay đến Phú Quốc, nơi có bản hòa ca đa âm sắc của biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đến Phú Quốc tháng 9 bạn có thể ghé qua các điểm đến quyến rũ, say lòng người như Bãi Dài, Bãi Thơm, Bãi Sao, vịnh Eo Xoài, Dinh Cậu, làng chài Hàm Ninh, quần đảo An Thới… Đặc biệt, nếu bạn là người yêu thích những trải nghiệm giải trí thú vị thì đừng bỏ qua Vinpearl Land và Vinpearl Safari. Vinpearl Land quy tụ nhiều điểm vui chơi hấp dẫn như công viên nước, sân khấu nhạc nước, thủy cung, khu vui chơi ngoài trời cùng nhiều trò chơi mạo hiểm như tháp rơi tự do, đu quay lộn đầu, đu quay dây văng… Vinpearl Safari hiện đang chăm sóc 130 loài thú quý hiếm với 2.200 cá thể.

Những trải nghiệm thú vị tại Vinpearl Land và Vinpearl Safari đang đợi bạn

Ngoài Phú Quốc, các làng Khmer tại Kiên Giang cũng là điểm đến hút du khách với những ngôi chùa trang hoàng lộng lẫy, hàng cọ xanh trải dài, người dân Khmer thật thà mến khách.

Cần Thơ mùa nước nổi

Tháng 9 miền Tây bắt đầu vào mùa nước nổi, đây là thời điểm thích hợp để du khách khám phá một Cần Thơ đầy hấp dẫn với chợ nổi Cái Răng. Một ngày tham quan khu chợ nổi bạn sẽ được bon bon trên thuyền máy thưởng thức đủ món ngon đậm vị miền Tây, mục sở thị những chiếc ghe đầy ắp trái cây, trò chuyện thân tình với những người dân bản xứ có giọng nói ngọt ngào. Ngoài ra đến Cần Thơ, bạn đừng quên ghé thăm bến Ninh Kiều đẹp nao lòng về đêm, khách sạn Vinpearl - biểu tượng 5 sao cuốn hút bên dòng sông Hậu hiền hòa hay nhà cổ Bình Thủy, chùa Ông, miệt vườn trái cây…

Vi vu chợ nổi Cái Răng

Khách sạn Vinpearl cuốn hút bên sông Hậu