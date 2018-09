Cùng KOLS Here We Go khám phá thiên đường giải trí Vinpearl Land Nam Hội An

Các KOLs Here We Go đã có những trải nghiệm "thót tim" khi đặt chân đến khu trò chơi ngoài trời tại Vinpearl Land Nam Hội An. Tại đây, các KOLS và đồng đội được thử thách lòng gan dạ với bốn trò chơi siêu mạo hiểm là cú rơi thế kỷ Swiss Tower sở hữu độ cao 85 m ngang ngửa tòa nhà 22 tầng, phi thuyền gió lốc Tourbillon nhào lộn siêu nhanh ở độ cao 20 m, vòng xoay siêu tốc Sicko với độ cao 30m, cây dây văng Tree Swing đu lượn trên độ cao 12 m.



Các KOLS và đồng đội "thót tim" với các trò chơi siêu mạo hiểm.

Nếu có dịp ghé đến đây nhưng không đủ can đảm thử sức với các trò chơi mạo hiểm, bạn có thể trở về tuổi thơ với vòng quay Kiddie Swing như chàng "soái ca" Tôn Kinh Lâm trong ảnh.

Rời khu vui chơi, cùng theo chân team Alex Fox lạc vào xứ sở hoang dã River Safari, vi vu rẽ sóng sông "Amazon" bằng thuyền, khám phá đời sống của các loài động vật cư ngụ hai bên sông. Vườn thú River Safari hiện là nhà của hơn 42,000 cá thể đến từ 39 loài thú quý hiếm như hổ Bengal, sư tử trắng, tê giác, linh dương, hươu cao cổ… Sau khi kết thúc hành trình 1,4 km du ngoạn trên sông, team Alex Fox thích thú chụp ảnh với những chú vẹt láu lỉnh, thân thiện.

Team Alex Fox hào hứng tham quan River Safari.

Trái ngược với sự sôi nổi của các đội chơi khác, cô nàng xinh đẹp Đỗ Vy và hai đồng đội của mình thong thả tản bộ bên đôi bờ Á - Âu thơ mộng của bến cảng Giao Thoa. "Hội An nhỏ" dễ khiến người ghé thăm rung động bởi những chiếc đèn lồng đủ sắc màu, những khóm hoa giấy rực tím hòa lẫn với sắc vàng hoài niệm của những ngôi nhà mái ngói rêu phong. Còn "phố Tây nhỏ" lại khiến người ghé thăm lưu luyến bởi những dãy nhà san sát, mang nét đẹp cổ kính của kiến trúc châu Âu cách đây 3 thế kỷ.

Team Đỗ Vy tản bộ tại "Hội An nhỏ" và "phố Tây nhỏ".

Gần ngay bên bến cảng Giao Thoa là đảo Dân Gian, nơi hiện đang lưu giữ hơn 12 làng nghề truyền thống của Việt Nam từ khắp các vùng miền Bắc, Trung, Nam. Tham quan không gian văn hóa độc đáo này, các đội chơi được tận mắt quan sát các nghệ nhân làm giấy sắc phong, chăn tằm lấy tơ, dệt thổ cẩm, vẽ tranh Đông Hồ, nặn gốm…

Khám phá không gian văn hóa Việt tại đảo Dân Gian.

Sau một loạt các hoạt động cuồng nhiệt các đội thi được giải nhiệt tại Thế giới nước với loạt trò chơi mạo hiểm không kém khu trò chơi ngoài trời như lốc xoáy Tornado, boomerang khổng lồ, đường trượt siêu tốc, đường trượt siêu lòng chảo…

Giải nhiệt tại Thế giới nước cùng nhiều trò chơi hấp dẫn.

Không chỉ mệnh danh là "thiên đường vui chơi", Vinpearl Nam Hội An còn được biết đến là "thiên đường nghỉ dưỡng" với khu khách sạn hào nhoáng, khu villas đẳng cấp, khu hồ bơi "sang chảnh"... cùng không gian resort thanh bình với biển xanh, cát trắng. Tận dụng không gian này, Cao Thiên Trang, Chế Nguyễn Quỳnh, Quang Đại, Alex Fox... đã lưu lại những khoảnh khắc đẹp "xuất thần".

Khung cảnh lộng lẫy bên trong tòa khách sạn tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu thả dáng siêu mẫu bên bể bơi và bãi biển.

Team Cao Thiên Trang thư giãn tại khu villas.

Nếu bạn đang có ý định du lịch Đà Nẵng, Hội An trong thời gian tới thì đừng quên liệt kê các điểm đến độc đáo của Vinpearl Land Nam Hội An vào lịch trình của mình nhé.