Bộ ảnh Phú Quốc - Hội An - Hạ Long tuyệt đẹp dưới góc nhìn của người đam mê xê dịch

Đảo Ngọc Phú Quốc – Thiên đường rực nắng giữa những hàng cây nhiệt đới vùng Tây Nam Bộ



Chẳng phải ngẫu nhiên mà Phú Quốc được ưu ái gọi tên là đảo ngọc. Hòn đảo xinh đẹp nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang này hiện là hòn đảo du lịch lớn nhất Việt Nam. Đảo ngọc Phú Quốc tiềm ẩn một sức hấp dẫn kì lạ, một thiên đường rực nắng giữa những hàng cây nhiệt đới xanh mát. Nếu bạn cũng yêu vùng biển vắng, muốn hòa mình vào làn nước trong lành và thiên nhiên hoang sơ thì Phú Quốc chính là lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Thiên đường rực nắng giữa những hàng cây nhiệt đới Phú Quốc

Dù là đi du lịch cùng người yêu…

… chụp hình cưới…

… đi cùng hội bạn thân lầy lội, thỏa sức khám phá trong khu Vinpearl Safari…

Rủ thêm cả "đồng đội nhí" tạo dáng cực ngầu tại tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc...

… hay một mình tận hưởng chuyến đi, Phú Quốc vẫn là điểm đến lý tưởng tràn ngập màu xanh ngọc tuyệt diệu của nước và thiên nhiên hoang sơ, thanh bình

Thế nên đừng quên kiếm cho mình một căn villas tại tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc có view hướng ra bờ biển, để tận hưởng cho hết cái thư thái của nơi đây nhé

Hội An - Thị trấn cổ ven sông vùng Nam Trung Bộ

Hội An thu hút du khách nhờ những ngôi nhà gỗ cổ, các cây cầu có kiến trúc độc đáo và đền chùa lộng lẫy. Buổi đêm, đèn lồng nhiều màu sắc được thắp sáng dọc những con phố hẹp, tạo không gian lãng mạn bên dòng sông Thu Bồn:

Góc chụp đứng từ chiếc cầu gỗ đối diện Chùa Cầu

Hội An lung linh về đêm với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc

Và những góc sống ảo gây thương nhớ

Nhưng bạn có biết, cách đó không xa có một Hội An không hề cổ kính lại khiến bao bạn trẻ say mê, đó là những vùng biển hoang sơ mang đậm hơi thở thiên nhiên…



Biển Hội An hoang sơ với những chiếc thuyền thúng bình dị

"Ểnh ương" cả ngày dưới những tán dừa mát mẻ

Thảnh thơi rong chơi bên biển xanh trong vắt màu ngọc

Một nơi tuyệt vời để cho ra đời những bức hình sống ảo

Nếu bạn nhận mình là dân sành Đà Nẵng, Hội An thì có một chỗ mới toanh nóng hổi dành cho các tín đồ du lịch check in và khám phá. Cách Hội An chưa đầy 15km là khu vui chơi nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An. Bạn sẽ được xe đưa đón miễn phí đến khu vực Hội An, vô cùng thuận tiện phải không nào?!

Tản bộ bên bờ Bến Cảng Giao Thoa, ngắm nhìn châu Âu thu nhỏ ở phố Tây (Ảnh: Instagram)

Tạo dáng sống ảo bên phố Đông cổ kính (Ảnh: @khanhhlinh)

Hay lênh đênh trên dòng nước để khám phá Vinpearl Safari

Vinpearl Land Nam Hội An tọa lạc giữa hai di sản văn hóa thế giới: thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An với mô hình tích hợp "all in one", bạn không chỉ được trải nghiệm không gian Hội An cổ kính thu nhỏ trong khuôn viên nội khu mà còn có thể tận hưởng nhiều niềm vui tại các khu vui chơi giải trí nơi đây.

Hạ Long – Tuyệt phẩm của đá và nước vùng Đông Bắc Bộ

Khác với Phú Quốc, Hội An, Hạ Long mang vẻ đẹp "thoát tục" của vịnh nước trong xanh in bóng những núi đá vôi nhiều hình dáng, những động thạch nhũ tuyệt đẹp, bãi tắm hoang sơ luôn có sức hút đối với mọi du khách trong và ngoài nước. Điều làm nên vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thuộc top 7 thế giới là sự kết hợp kỳ diệu giữa đá và nước:

Hạ Long đẹp tựa chốn tiên cảnh lạc xuống trần gian

Hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ được chụp từ thủy cơ

Vịnh Hạ Long cũng được đánh giá là một trong 12 địa điểm chụp ảnh đẹp nhất thế giới cùng với hòn đảo thiên đường Bora Bora (Pháp), đảo Ba li (Indonesia), thành phố Rio de Janeiro (Brazil), đỉnh Everest (Nepal)…

Nhiều bạn trẻ đến Hạ Long cũng không quên ghé thăm những khu nghỉ dưỡng cao cấp, vừa để nghỉ ngơi vừa tranh thủ tạo dáng sống áo ở bất cứ góc nào:

Một góc sống ảo trong khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Hạ Long - Ảnh: Instagram

Khu vực nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Resort & Spa Hạ Long - Ảnh: Instagram

Vinpearl Resort & Spa Hạ Long tọa lạc trọn vẹn và hoàn toàn riêng biệt trên đảo Rều, sở hữu tầm nhìn lý tưởng

Thật tự hào khi thấy một Việt Nam đẹp dường ấy phải không bạn? Hãy bắt đầu những hành trình xuyên Việt ngay hôm nay để tận mắt chiêm ngưỡng hình hài non sông gấm vóc, để thêm yêu một Việt Nam luôn xinh đẹp rạng ngời dù có trải qua bao lần biến đổi nhé.