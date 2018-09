Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng team hot boy thả dáng đẹp xuất sắc bên hồ bơi

Tuổi trẻ có bao nhiêu mà hoang phí, thu mình trong những khoảng trời ngột ngạt? Tuổi trẻ có bao nhiêu mà không sống hết mình, không "xách ba lô lên và đi" đến những chân trời mới?



Với tinh thần đam mê du lịch, trải nghiệm khám phá, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã đồng hành với "Here We Go 2018 – Đi hết Việt Nam mình" như thế. Với sức trẻ, với nhiệt huyết căng tràn, chắc chắn cô nàng sẽ mang tới cho mùa thi năm nay nhiều điều thú vị. Đặc biệt, đồng hành cùng đội thi với nàng mẫu xinh đẹp còn có 2 chàng hot boy chụp ảnh siêu đẹp, quả không ngoa khi nói rằng team Strangers của Chế Châu năm nay là một trong những team có ngoại hình xuất sắc nhất.

Tận hưởng những phút giây tuyệt vời của mùa hè tại Vinpearl Nam Hội An, team Chế Nguyễn Quỳnh Châu – Nguyễn Vũ Ngọc Hà – Tô Thái Hùng đã lưu giữ được rất nhiều khoảnh khắc đẹp.

Góc nghiêng thần thánh của Chế Châu

Nào, tựa đầu vào vai Hùng đi để Vũ chụp cho nhé!

Thần thái "chanh sả" của team hot boy hot girl mùa Here We Go năm nay

Không thể thiếu những khoảnh khắc ngộ nghĩnh bên hồ bơi Vinpearl…

… hay nghịch nghợm tại resort thế này đây

Chơi bóng chuyền trên bãi biển có cần xinh đẹp thế này không vậy Châu ơi?

Team Strangers đã có những phút giây thực sự sảng khoái và hạnh phúc

Cool ngầu như thế này thì team nào lại được? Chắc chắn Strangers sẽ là một đối thủ đáng gờm

Chả thế mà Strangers đã thể hiện xuất sắc cùng team HWG tại Vinpearl Land Nam Hội An

Nào, mình cùng quyết chiến tại Vinpearl Land