Không biết từ khi nào, ẩm thực Việt Nam đã lặng lẽ "thống trị" thành phố biển New Orleans (Mỹ)

Mới đầu năm nay, một nhà hàng phở Việt ở Mỹ đã nhận giải thưởng James Beard danh giá (được ví như Oscar làng ẩm thực). Nhà hàng phở này có địa chỉ ở bang California – khu vực mà trước giờ vẫn được nhiều người biết đến như thành phố có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống. Trong suy nghĩ của chúng ta, hầu hết những nhà hàng Việt "chuẩn" nhất, truyền thống nhất do người Việt mở ra đều tập trung nơi đây. Tuy nhiên, có một sự thật là ngoài California, vẫn có một nơi ở Mỹ mà ẩm thực Việt đang không ngừng lan toả, thậm chí trở thành một phần không thể thiếu, một đặc trưng địa phương: đó là thành phố biển New Orleans ở bang Louisiana.

Phở bò ở phở Bằng, New Orleans (Mỹ). Nguồn ảnh: Eater.

Theo như trang Eater, cộng đồng người Việt ở nhiều nơi khác thực ra đông đúc và to lớn hơn New Orleans rất nhiều (như Nam California hay Houston, Texas chẳng hạn). Tuy nhiên một điều kì lạ ở đây là ẩm thực Việt tại New Orleans lại được đánh giá là có hương vị Việt đặc trưng, gần gũi với hương vị truyền thống. Như thể ẩm thực Việt Nam thực sự phù hợp với thổ nhưỡng thiên nhiên của New Orleans vậy. Trang này cũng chỉ ra rằng cả Việt Nam và bang Louisiana từng trải qua thời Pháp thuộc nên mang nhiều điểm tương đồng, tỷ như món bánh mì baguette. Trên khắp đường phố New Orleans, người ta có thể thấy hàng quán của người Việt dày đặc, và thậm chí đôi khi còn bắt gặp được hình dáng phụ nữ đội đón lá làm vườn, hay trải các tấm bạt ở ven đường để bán các loại rau củ quả tươi.

Trang Thrillist cũng từng đánh giá: "bạn không thể rời khỏi New Orleans khi chưa thưởng thức ẩm thực Việt Nam."

Người Việt Nam rồng rau ở New Orleans. Nguồn ảnh: The Nation.

Có thể thấy, ẩm thực Việt Nam ở New Orleans là rất phát triển, và sau đây là một số các nhà hàng Việt nổi tiếng và được yêu thích nhất ở đây, theo như đánh giá của trang Thrillist và Eater:

Đông Phương Oriental Bakery

Nguồn ảnh: New Orleans Online.

Đây là nơi cung cấp bánh mì cho phần lớn các nhà hàng ở New Orleans. Thậm chí, tiệm bánh Đông Phương còn có lần thắng giải thưởng ẩm thực James Beard danh giá vào năm 2018. Đây là nơi nổi tiếng với độ tươi của bánh mì, và theo như trang Thrillist thì bước vào bất kì nhà hàng nào ở New Orleans, bạn cũng sẽ được phục vụ cùng một loại bánh mì, bởi vì những chiếc bánh đó đều có nguồn gốc là Đông Phương Oriental bakery.

Hàng người rồng rắn xếp hàng chờ mua cho được bánh King cake - đặc sản của Đông Phương. Nguồn ảnh: WGNO.

Đối với người dân New Orleans, Đông Phương bakery là một địa điểm lâu đời vô cùng nổi tiếng, và việc người ta xếp hàng rồng rắn để chờ mua bánh ở đây cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ hết.

Địa chỉ: 14207 Chef Menteur Hwy, New Orleans East.

Nine Roses (Hoa Hồng 9)

Nguồn ảnh: Eater.

Nếu có bao giờ "lạc" đến New Orleans thì đừng quên đến Nine Roses để nếm thử hương vị Việt Nam truyền thống giữa nơi "đất khách". Bạn sẽ phải ngạc nhiên với hương vị thuần tuý của các món ăn Việt như chạo tôm, cá kho tộ và canh chua cá. Những món ăn gia đình mang hương vị miền Nam này được truyền từ Mama Tú – người giữ lửa cho căn bếp nhà biết bao năm qua. Đây là một trong số những điểm đến yêu thích của người dân new Orleans.

Món gỏi vịt của Mama Tú. Nguồn ảnh: Eater.

Địa chỉ: 1100 Stephens St, Gretna.

Phở Tàu Bay

Phở gà ở Phở tàu Bay. Nguồn ảnh: Thrillist.

Kể từ năm 1982, nhiều nhân viên văn phòng của New Orleans đã tụ tập đến bờ Tây (Westbank) để thưởng thức món phở Tàu Bay với kiểu gọi món đặc biệt: qua một chiếc lỗ trên tường. Hiện tại, phở Tàu Bay đã có cửa hàng hiện đại, sạch sẽ và mang tính công nghiệp hơn, nhưng lượng khách hàng đã theo chân món phở này từ năm 1982 vẫn không thuyên giảm, vẫn là những nhân viên văn phòng từ nhiều thập kỷ trước. Phở Tàu Bay nổi tiếng với nước phở trong, hương vị đặc trưng được nấu hàng giờ theo công thức gia truyền.

Địa chỉ: 1565 Tulane Ave, Downtown.

Phở Bằng

Nguồn ảnh: Eater.

Tuy rằng là nhà hàng phở, nhưng phở Bằng còn phục vụ nhiều món ăn Việt khác như bún thịt nướng, bún chả giò. Một trong những món ăn được các biên tập của trang Eater đánh giá cao là món bún thịt nướng ăn kèm tôm cùng chả giò giòn tan cắt sẵn thành miếng. Món nước chấm được làm từ chanh và nước mắm mang lại hương vị độc đáo, đặc trưng đối với khẩu vị người nước ngoài.

Địa chỉ: 14367 Chef Menteur Highway, New Orleans.

