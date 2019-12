Giật mình với phim ngắn đài tvN về bệnh "khẩu nghiệp công sở": Cô gái vừa nghe sếp mạt sát liền chảy máu tai

Sau thông báo lùi ngày phát sóng Crash Landing on You của cặp đôi Hyun Bin, Son Ye Jin, khung giờ cuối tuần vắng bóng phim dài tập của tvN đã phần nào bù đắp khán giả bằng series phim ngắn đặc biệt Drama Stage vào tối thứ 7 hàng tuần trước khi nhường lại vị trí vào 14/12 tới. Thành công với phim mở màn Orge của nam diễn viên gạo cội Park Yong Woo, tvN tiếp tục ra mắt Woman Who Bleeds From Her Ears và thu hút sự chú ý lớn của khán giả bởi nội dung độc nhất vô nhị: một người phụ nữ sẽ bị chảy máu tai bất cứ khi nào nghe thấy những điều mà bản thân không muốn nghe, từ những lời "mạt sát" của sếp cho tới vấn đề ô nhiễm tiếng ồn trong đời sống hàng ngày tại Hàn Quốc.

Cứ nghe ai đó "xàm", đặc biệt là sếp "mạt sát" là sẽ bị chảy máu tai.

Nữ diễn viên Kang Han Na sẽ đảm nhiệm vai chính trong dự án đặc biệt này.

Đây hứa hẹn sẽ là bộ phim ghi lại dấu ấn sau vai diễn đặc vụ cá tính trong Tổng Thống 60 Ngày của Kang Han Na.

Đón đầu sự trở lại của nữ diễn viên xinh đẹp Kang Han Na kể từ siêu phẩm Designated Survivor: 60 Days (Tổng Thống 60 Ngày), Woman Who Bleeds From Her Ears xoay quanh cuộc sống bất chợt gặp chuyện dị thường của cô gái trẻ Kim Soo Hee. Một ngày đẹp trời nọ, tai của Kim Soo Hee bất ngờ chảy máu bất cứ thời điểm nào cô nàng phải nghe thấy những thứ mà bản thân ghét: tiếng dè bỉu của sếp, sự ồn ào của hàng xóm vào tối muộn hay tiếng ầm ĩ trên lối ra ga tàu điện ngầm. Bộ phim đã chiếm trọn "spotlight" ngay khi Kang Han Na đăng ảnh giới thiệu bộ phim lên tài khoản MXH bởi nội dung đặc biệt kì dị và lần đầu xuất hiện trên màn ảnh Hàn.

Trong poster được tvN công bố, Kang Han Na xuất hiện với vẻ buông bỏ khi đứng giữa văn phòng, cùng mảnh khăn giấy nhét cạnh tai. tvN cũng "nhá hàng" phân đoạn trọng tâm của bộ phim khi Kim Soo Hee đang bị sếp "mạt sát" không tiếc lời, cùng bức hình máu đỏ chảy ròng bên tai. Than thở với đồng nghiệp Goo Ji Ho (Son San), Kim Soo Hee giãi bày: "Tớ thực sự rất stress khi lo lắng về việc chảy máu tai ở chỗ làm. Tớ đã run rẩy khi lo rằng mình có thể bị bắt gặp lúc đang nghĩ "Tôi không muốn nghe cô nói bất cứ thứ gì hết", nhưng tại sao người khác cứ lảm nhảm, nói mà không biết suy nghĩ, không biết đâu là điều nên nói và không nên nói vậy chứ?".

Biên kịch Baek In Ah cũng chia sẻ: "Tôi muốn cho khán giả thấy được con người đã phải chịu đựng những tiếng ồn ở nơi công sở mỗi ngày ra sao. Và cũng không chỉ ở nơi công sở, họ còn phải chịu đựng tiếng ồn ở ga tàu điện ngầm, nhà và rất nhiều địa điểm khác nữa. Hãy mong đợi và theo dõi quá trình để tìm hiểu tại sao nữ chính lại bất ngờ bị chảy máu tai như vậy. Và điều đó đã giúp cho cô ấy có thêm sức mạnh thế nào để tìm ra cách giải quyết tình trạng hiện tại và có cho mình một khởi đầu mới."

Teaser "Woman with a Bleeding Ear"

Woman Who Bleeds From Her Ears sẽ chính thức lên sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) vào ngày 7/12 trên kênh truyền hình tvN.