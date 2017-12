Giải Daesang truyền hình 2017: Sợ chưa? Đến Suzy cũng được đề cử!

Trong hai ngày 30, 31/12, lễ trao giải thường niên dành cho phim truyền hình của ba đài công cộng Hàn Quốc sẽ được tổ chức. Sau một năm tương đối ảm đạm với khán giả quốc tế nhưng lại khá sôi động với khán giả Hàn, liệu đâu sẽ là những cái tên được vinh danh ở KBS, MBC và SBS Drama Awards 2017? Người hâm mộ hiện đang hồi hộp không biết đâu sẽ là chủ nhân của giải thưởng được chờ đợi nhất - giải Daesang.



SBS: Gần như chắc chắn là vợ chồng Ji Sung - Lee Bo Young

Danh sách đề cử giải Daesang của SBS Drama Awards 2017



Ban tổ chức SBS Drama Awards đã công bố danh sách đề cử cho hạng mục Daesang với tất cả 16 nghệ sĩ. Khi nhìn vào danh sách này, không ít khán giả cảm thấy rằng SBS đang hơi "tham" khi đưa vào những gương mặt gần như chắc chắn không thể nhận giải Daesang (hoặc nếu nhận thì sẽ bị ném đá), như Lee Jong Suk, Suzy (Khi Nàng Say Giấc), Ji Chang Wook, Nam Ji Hyun (Suspicious Partner), Joo Won, Oh Yeon Seo (My Sassy Girl).

Các đề cử còn lại thuộc về Ji Sung, Uhm Ki Joon (Defendant), Lee Bo Young, Lee Sang Yoon (Whisper), Nam Goong Min, Yoo Joon Sang (Falsify), Jang Seo Hee, Son Chang Min (Sister is Alive), Seo Hyun Jin (Nhiệt Độ Tình Yêu) và Lee Young Ae (Saimdang, Light's Diary). Xét về thực lực diễn xuất, mức độ thành công của phim và mức độ ảnh hưởng của diễn viên, có lẽ giải Daesang năm nay sẽ thuộc về một trong hai người Ji Sung và Lee Bo Young, mà khả năng cao vẫn là Ji Sung.

Defendant của Ji Sung là một hit đình đám của SBS đầu năm nay với rating lên tới 28,3%. Sở dĩ Lee Bo Young ít có khả năng thắng giải hơn chồng mình là vì Whisper của cô không nổi tiếng bằng Defendant và cô còn từng giành giải Daesang của SBS cách đây 4 năm với I Hear Your Voice. Một chiến thắng ngọt ngào cho chủ nhân giải Daesang MBC 2015 sẽ là hoàn toàn xứng đáng với Ji Sung.

KBS: Có khi không thuộc về một diễn viên cụ thể nào hết

Nam Goong Min (Chief Kim)

Lee Yoo Ri (Father is Strange) từng đoạt giải Daesang MBC

Nhìn vào danh sách các phim ăn khách nhất của KBS năm nay, có thể kể tên một số diễn viên có khả năng thắng giải Daesang cao nhất, đó là Nam Goong Min (Chief Kim), Kim Young Chul, Lee Yoo Ri (Father is Strange) và Chun Ho Jin (My Golden Life). Ngoài ra, những gương mặt khá đình đám khác như Yoo Ji Tae (Mad Dog), Jung Ryeo Won (Witch's Court) hay Choi Kang Hee (Mystery Queen).

"My Golden Life"

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả cho rằng có thể năm nay KBS sẽ không trao giải Daesang cho một cái tên nghệ sĩ cụ thể. Thay vào đó, một chiếc cúp cho cả êkip của bộ phim gia đình có rating vượt 40% My Golden Life là điều mà công chúng mong đợi. Việc trao giải Daesang truyền hình cho một tác phẩm hay thành viên của đoàn làm phim thay vì diễn viên không phải là chuyện hiếm. Tại Baeksang 2016, Hậu Duệ Mặt Trời đã được xướng tên ở hạng mục cao nhất. Tại Baeksang 2017, biên kịch Kim Eun Sook là người giành được giải thưởng này.

MBC: Cuộc đấu giữa những tài tử lão làng

Park Sang Joong (Rebel)

Choi Min Soo (Man Who Dies to Live)

Năm nay, MBC Drama Awards sẽ công bố danh sách đề cử giải Daesang khi lễ trao giải diễn ra. Có rất ít gương mặt nổi bật dưới 40 tuổi trong các phim của MBC năm qua và vì vậy, người hâm mộ kì vọng vào một chiến thắng dành cho các tài tử lão làng như Kim Sang Joong (Rebel: Thief Who Stole the People) hay Choi Min Soo (Man Who Dies to Live) hơn. Cả hai tác phẩm này đều có rating trên 14% và đều giúp cả Kim Sang Joong lẫn Choi Min Soo khẳng định tài năng và kinh nghiệm diễn xuất xấp xỉ 30 năm của họ.

Ha Ji Won (Hospital Ship)

Heo Joon Ho, người thủ vai phản diện trong Mặt Nạ Quân Chủ, một bộ phim từng được MBC chăm chút quảng bá, hay Jang Hyuk của Money Flower cũng có thể thắng giải dù khả năng thắng không cao. So với các tiền bối, Ha Ji Won của Hospital Ship có lẽ sẽ chỉ dừng ở giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chứ không đoạt Daesang.