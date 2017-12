Netizen Hàn chỉ trích nữ idol này là "không biết xấu hổ" khi nhận vai chính

Mới đây, trên diễn đàn Pann của Hàn Quốc đã xuất hiện một bài viết liên quan tới một thần tượng Kpop đi đóng phim. Với tiêu đề "Việc Joy đóng chính phim truyền hình thật là quá trơ trẽn", bài viết này đã thu hút tới hơn 230 nghìn lượt đọc chỉ sau 2 ngày đăng tải.

Joy trong "The Liar and His Lover"

Với 1981 lượt thích và 160 lượt không thích tính đến thời điểm hiện tại, bài viết nhận được nhiều sự đồng tình từ các netizen Hàn khi chỉ trích thẳng thành viên Red Velvet về chuyện đá chéo sân diễn xuất của cô:

"Thật lòng mà nói Joy cũng không phải nhan sắc cực phẩm, diễn xuất của cô ấy trong phim The Liar and His Lover cũng bị chỉ trích thậm tệ. Việc cô ấy casting cho vai chính quả là không biết xấu hổ mà.

Có rất nhiều diễn viên suốt hơn 10 năm vẫn chỉ đóng vai phụ như Seo Ji Hye (Black Knight), cũng có rất nhiều diễn viên đóng phim từ thời còn là sao nhí như Kim So Hyun và Kim Yoo Jung. Còn như Joy, thật ra cô ấy có được vai chính trong khung giờ vàng của một đài công cộng là nhờ có công ty chống lưng thôi chứ còn gì".

Kim So Hyun

Seo Ji Hye

Đầu năm nay, Joy trở thành nữ chính của The Liar and His Lover, tác phẩm đánh dấu màn ra mắt của nữ idol nhà SM trong vai trò diễn viên. Diễn xuất của cô bị nhận xét là quá kém cỏi. Gần đây, Joy xác nhận đóng chính trong dự án của đài MBC Great Temptation và tiếp tục bị chỉ trích vì nhận vai "bự" trong khi thực lực có hạn.