Đây là 5 sao Hàn nên tạm ngưng đóng chính, trở về làm vai phụ thì hơn

Đóng chính trong một bộ phim truyền hình là một cơ hội lớn dành cho các diễn viên. Thế nhưng, nếu một diễn viên được đóng chính quá nhiều trong khi thực lực diễn xuất lại có hạn thì lại là chuyện không phải khán giả nào cũng hài lòng. 5 ngôi sao Hàn Quốc dưới đây là những người được không ít người xem khuyên rằng nên quay trở lại đảm nhận các vai phụ, trau dồi diễn xuất, trước khi đủ khả năng đóng phim và cả thần thái để lên hàng nam chính, nữ chính.

Ra mắt năm 2012, sau 5 năm, Seo Kang Joon vẫn chưa phải là một diễn viên được nhiều người yêu thích. Sau khi đảm nhận một trong những vai chính của Hwajung, mĩ nam mắt nâu được chọn làm nam thứ của Cheese in the Trap rồi sau đó là nam chính của Entourage và dự án sắp ra mắt Are You Human Too? (hiện tại, anh cũng đang cân nhắc một vai chính trong dự án chuyển thể từ webtoon khác). Nếu như Entourage là một trong hai phim remake từ series Mỹ của tvN trong năm 2016 thì Are You Human Too? là bom tấn với kinh phí gần 10 triệu USD (25 tỉ VND) và được thực hiện trong 2 năm. Theo đà này, Seo Kang Joon đã chính thức lên hàng vai chính phim Hàn và nếu không có gì thay đổi, anh sẽ gắn bó với vị trí này từ nay về sau.

Không ít khán giả cho rằng diễn xuất của Seo Kang Joon đang quá bình thường, trong khi thần thái của anh thì lại không có gì nổi bật, ngay cả khi nhan sắc có thừa. Thậm chí, có người còn mỉa mai rằng diễn xuất robot của anh quả là quá thích hợp để đóng bộ phim về robot Are You Human Too?. Tất nhiên, thất bại của Entourage không chỉ là vì diễn xuất non yếu của Seo Kang Joon, nhưng thay vì vội nhận lời chèo lái những dự án khủng về kinh phí, có lẽ anh nên trở lại làm nam phụ có duyên như trong Cunning Single Lady hay Cheese in the Trap.

Thành công của Reply 1988 đã giúp cô idol của Girl's Day đổi đời, độ yêu thích tăng vùn vụt so với trước khi phim lên sóng. Nếu như trước đây, Hyeri chỉ được đảm nhận vài vai phụ thì nhờ Reply 1988, cô nghiễm nhiên bước chân vào hàng ngũ nữ chính phim Hàn, sánh đôi cùng Ji Sung trong Entertainer và cùng Jo Jung Suk trong Two Cops.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Hyeri sau bộ phim quốc dân lại chỉ như bong bóng xà phòng, theo kiểu, hết Reply, Hyeri trở lại làm Hyeri chứ không còn là Sung Duk Sun nữa. Bằng chứng là tập đầu tiên của Entertainer chỉ lên sóng sau khi Reply 1988 kết thúc 3 tháng nhưng không nhận được sự chú ý quá lớn từ công chúng, dù nó có Ji Sung. Tương tự, Two Cops cũng không có một kết quả rating ấn tượng. Hào quang từ Reply của Hyeri có lẽ đã hết, sẽ tốt hơn nếu như cô đảm nhận các vai phụ hay thứ chính vừa sức, thay vì là vai chính của các phim có nội dung không mấy xuất sắc.

Giống như Hyeri, Joy cũng là một idol đá chéo sân diễn xuất nhưng "đẳng cấp" hơn, cô lên thẳng vai chính ngay trong bộ phim đầu tay The Liar and His Lover. Việc một thần tượng như Joy được chọn làm nữ chính của Liar and Lover từng khiến khá nhiều khán giả cảm thấy khá bất công cho các diễn viên mới, bởi vì diễn xuất của cô cũng chưa vượt qua được định qua idol đi đóng phim. Tệ hơn, bộ phim này còn là một trong những tác phẩm gây buồn ngủ nhất năm 2017, nên ấn tượng của khán giả về vai diễn debut của Joy nhìn chung không mấy tốt đẹp.

Joy có thể được yêu thích trong cộng đồng fan Kpop, nhưng với khán giả phim Hàn, cô cần nhiều hơn là cái danh thành viên Red Velvet. Nếu như tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, sẽ tốt hơn cho Joy nếu như cô xuất hiện ở tuyến nhân vật phụ của phim, thay vì gồng mình "cân" cả tác phẩm. Hiện tại, Joy đã nhận được lời mời đóng chính trong một dự án tên Love Game, liệu có đồng ý tham gia tác phẩm này?

Nam Joo Hyuk lần đầu được chú ý bằng vai nam chính "ẩn danh" trong phim học đường School 2015. Kể cả khi có được một lượng fan đông đảo nhờ tác phẩm này, mĩ nam sinh năm 1994 vẫn phải thường xuyên đón nhận những lời chê bai về diễn xuất. Mặc dù vậy sự nghiệp đóng phim của Nam Joo Hyuk vẫn được đánh giá là phất lên khá nhanh khi chỉ trong 3 năm, anh đóng tới 6 phim, trong đó 2 phim đóng chính. Điều này là do nhiều yếu tố: sức hút từ School 2015, từ ngoại hình của anh và quyền lực của YG Entertainment.

Đáng tiếc là chẳng bao lâu sau khi giành được nhiều thiện cảm nhờ Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo, Nam Joo Hyuk lại phải quay lại thời bị chỉ trích vì Cô Dâu Thủy Thần, nơi anh phải đảm nhận một vai diễn khó hơn (dù không thú vị bằng vai Jung Joon Hyung). Hiện tại, Nam Joo Hyuk đang chuẩn bị cho lần ra mắt khán giả màn ảnh rộng thông qua Ansi Fortress, một tác phẩm mà anh thủ vai phụ. Vậy còn dự án truyền hình tiếp theo của anh sẽ như thế nào đây?

5. Ahn Jae Hyun

Trường hợp của Ahn Jae Hyun là minh chứng cho hiệu quả của việc từ sao chính trở lại đóng vai phụ. Sau thành công vang dội của Vì Sao Đưa Anh Tới, chàng người mẫu sinh năm 1987 cũng nổi lên như một hiện tượng. Anh nhanh chóng được lựa chọn vào dàn cast chính của You're All Surrounded rồi sau đó là nam chính của Blood. Điều bất ngờ đó là nếu như Ahn Jae Hyun từng diễn tròn vai em trai Jeon Ji Hyun thì hai vai chính vội vã này lại quá tầm với của anh. Thực lực chưa đủ, Ahn Jae Hyun đã để lộ nhiều điểm yếu diễn xuất khi gồng gánh vai diễn lớn.

Có vẻ như đã rút kinh nghiệm, sang tới năm 2016 và 2017, Ahn Jae Hyun chỉ nhận vai nam thứ chứ không theo đuổi vai chính nữa. Những lời chỉ trích dành cho diễn xuất của anh vẫn còn nhưng không còn quá gay gắt như thời Blood, bởi vì vai mà anh đảm nhận dễ đóng hơn và cũng ít quan trọng hơn. Ahn Jae Hyun cứ từ từ cải thiện diễn xuất như thế này, có khi sau này lại trở thành Kim Min Hee thứ hai cũng nên!