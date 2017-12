Cùng đóng vai người mù, Song Hye Kyo bị netizen Hàn chê thua xa Han Ji Min

Phim ngắn điện ảnh Two Rays of Light (tạm dịch: Hai Tia Sáng) hiện đang thu hút sự chú ý của khán giả trẻ nhờ sự xuất hiện của cặp mĩ nam mĩ nữ Park Hyung Sik và Han Ji Min. Bộ phim là câu chuyện tình yêu giữa hai con người Soo Young (Han Ji Min) và In Soo (Park Hyung Sik). Soo Young là một chuyên gia trị liệu bằng hương thơm, mang trong mình nỗi đau khi đang bị mất dần thị lực. Sự lạc quan, mạnh mẽ của Soo Young đã thu hút In Soo, người có tính cách trái ngược với cô.

Mới đây, một số hình ảnh của Han Ji Min trong Two Rays of Light đã gây bão cộng đồng mạng. Hóa thân thành một người mù, nữ diễn viên Age of Shadows gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng diễn xuất bằng ánh mắt đầy chân thực.

Ánh mắt như một người mù thực sự của Han Ji Min trong "Two Rays of Light" khiến người xem ấn tượng

Song song với những lời khen dành cho Han Ji Min, không ít cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ý chê bai Song Hye Kyo, người cũng hóa thân thành một người mù trong phim truyền hình That Winter, the Wind Blows: "Cô ấy thật khác biệt so với Song Hye Kyo. Chỉ vì muốn Song Hye Kyo trong That Winter, the Wind Blows vẫn trông thật xinh đẹp mà cô ấy không thể hiện được chút thực tế nào về ánh mắt của người mù cả. Ở công ty tôi, đa số nhân viên tẩm quất là bị mù và phần lớn ánh mắt của họ đều trông như Han Ji Min. Không dễ để thể hiện được điều này đâu. Cô ấy thật tuyệt vời!".

Song Hye Kyo trong "That Winter, the Wind Blows" được nhận xét là chỉ được cái đẹp

Đúng như những gì netizen này nói, Han Ji Min cũng chia sẻ về những khó khăn khi đảm nhận một vai bị mù:

"Lần đầu tiên gặp và nói chuyện với những người mù, tôi nhận ra rằng nhiều người trong số họ bị mù một bên mắt. Không giống như người bình thường, một trong hai con ngươi của họ sẽ dịch về một bên. Tôi muốn thể hiện được điều đó. Nó giống như thể họ nhìn tôi nhưng lại không phải đang nhìn tôi. Vì bộ phim này là nói về những người mù, tôi muốn thể hiện được đặc điểm này trong vai diễn của mình. Đạo diễn hỏi tôi là tôi có thể làm được không và tôi đã nỗ lực luyện tập. Sau một khoảng thời gian sống với ánh mắt như vậy, may mắn là tôi đã quen với nó và kịp để đóng phim".

Poster "Two Rays of Light"

(Nguồn: Pann)