Đinh Ngọc Diệp: "Tôi không phải là đam mê của Victor Vũ!"

Giờ đây khi nhắc đến Đinh Ngọc Diệp, người ta sẽ nhớ luôn đến vị đạo diễn tài hoa Victor Vũ. Hôn nhân và sự cộng tác trong công việc đã khiến họ có mối tình đẹp nhất nhì showbiz Việt. Bén duyên từ điện ảnh, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ từ những người cộng sự trở thành hai người bạn đời. Những bộ phim của Victor Vũ ra mắt gần đây đều có sự hỗ trợ của người vợ từ đằng sau, khiến không ít người cảm thấy ngưỡng mộ.

Xuất hiện trong buổi họp báo công bố dự án Người Bất Tử sắp ra mắt, Đinh Ngọc Diệp khiến người ta cảm thấy vui lây với chiếc bụng bầu 8 tháng. Cô diễn viên tay ngang ngày nào giờ đã sắp trở thành một người mẹ. Không chỉ nhan sắc ngày một mặn mà, tâm hồn của Đinh Ngọc Diệp cũng đã thay đổi rất nhiều.

Chào Đinh Ngọc Diệp, vì sao chị lại tham gia Người Bất Tử, một bộ phim của chồng mình, với tư cách là diễn viên sau nhiều sản phẩm chỉ đứng sau làm hậu phương từ khi hai người lấy nhau?

Nhiều người cũng từng hỏi tôi tại sao từ lúc lấy anh Victor thì Đinh Ngọc Diệp không đóng phim nữa, nhất là phim của chồng mình. Là vì tôi chưa tìm được vai diễn phù hợp. Hồi anh Victor làm Lôi Báo, mọi người cũng kêu tôi lên casting nhưng vì tôi e ngại mình không thể hiện được vai diễn một cách đột phá hay có màu sắc mới mẻ, nên đành thôi.

Vai An của Người Bất Tử thì khác, tôi rất thích nhân vật này. Victor cũng cảm thấy tôi hợp vai này hơn 2 vai còn lại của Jun Vũ và Thanh Tú vì gương mặt tôi hiện đại nên tôi quyết định casting. An cũng là vai đầu tiên của phim chốt được diễn viên.

Lâu rồi mới đóng phim trở lại, chị có sợ sức hút của hai bạn diễn trẻ Jun Vũ và Thanh Tú sẽ khiến mình bị lép vế?

Ai mà ganh với đàn em (cười)! Đùa thôi, tôi nghĩ mỗi vai đều có đất diễn và những sự ảnh hưởng khác nhau. Tôi biết Jun Vũ đang rất "hot", Thanh Tú lại là một người có thực lực, nhưng tôi cũng hài lòng với vai An của mình. Đây là một vai khó. Dù là vai diễn chọn được diễn viên đầu tiên nhưng lại là vai phải làm việc đến cuối cùng.

Vì An là chìa khoá của bộ phim. Câu chuyện của An xảy ra từ đầu, lại có ảnh hưởng đến cái kết nên trong suốt quá trình quay phải liên tục chỉnh sửa thoại, tình tiết để phù hợp hơn. Anh Victor lại chuẩn bị sẵn 8 kết cục khác nhau để chọn ra cái kết hợp lý nhất, nên đến giờ này tôi vẫn phải đi lồng tiếng lại, một số cảnh phải dựng lại thì mới hoàn tất.

Nói tóm lại là tôi rất hài lòng với An, anh Victor cũng vậy mà những gì anh Victor quyết định thì tôi đều tin là tốt nhất.

Vai diễn này chắc là cực lắm, vì phải lên rừng xuống biển, vào hang động?

Rất cực. Cả đoàn phim quay mất 59 ngày, từ Bắc chí Nam, đặc biệt là những cảnh quay trong hang Tú Làn rất khó khăn và nguy hiểm. Có những anh trong đoàn bị nước ăn chân do phải ngâm nước trong hang mười mấy tiếng một ngày, đến nỗi chân phù lên không mang giày được thế là phải thay phiên nhau nghỉ.

Nói chung là mọi người khi quay trong hang đều phải rất cẩn thận từng bước đi, từng ánh nhìn vì phải leo trèo qua những vách đá rất nguy hiểm. Còn tôi có lẽ do nhỏ con nên trót lọt mọi thứ, không bị thương tích gì. Chứ mấy anh to to, đô đô lại hay bị té ngã, chụp ếch (cười). Tuy cực nhưng rất xứng đáng với những thành quả gặt hái được. Người Bất Tử cũng là phim Việt Nam đầu tiên quay trong các hang động như thế này, hy vọng đó sẽ là một điểm nhấn đặc biệt cho phim.

Tham gia phim của Victor Vũ từ lúc chưa lấy nhau và khi đã trở thành vợ chồng cho chị cảm giác khác biệt như thế nào?

Khác chứ! Ngày xưa anh ấy dễ thương lắm (cười), lúc quay Chuyện Tình Xa Xứ cách đây cả chục năm về trước. Chắc vì lúc đó tôi còn đẹp (cười lớn). Nói chứ hồi đó anh ấy rất hay mặc áo sơ mi trắng, vì ốm hơn bây giờ. Trên trường quay cứ hay chạy đến thì thầm bên tai tôi mỗi khi cần có gì trao đổi. Dù anh ấy nói tiếng Việt mình nghe không rõ (cười) nhưng cách nói chuyện chậm rãi, từ tốn, dịu dàng khiến tôi thấy ảnh rất dễ thương. Nên phim nào ảnh mời là nhận lời ngay.

Còn bây giờ thì khác, anh ấy đeo kính đen, mặc áo đen, ngầu hơn, ra hiện trường thì ít nói, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ gì đó. Là một diễn viên thì chắc có lẽ thấy Victor hơi đáng sợ nhưng ở khía cạnh một người vợ thì tôi lại thấy anh ấy thật có uy. Không phải vì tôi là vợ mà anh ấy đối xử khác đâu, vẫn khó tính và "hành" tôi như các diễn viên khác thôi. Nhưng nhiều năm chung sống và làm việc cùng nhau khiến tôi hiểu Victor nhiều hơn. Anh ấy không cần nói, chỉ một cái nhếch mắt, nheo mày là mình hiểu hết rồi.

Không chỉ tôi đâu mà những người làm cùng trong ekip như chị Lilian Trần make-up, anh K'Linh DOP, anh Chris Wong làm nhạc hay anh Vincent Wang đạo diễn hành động cũng như vậy. Trên hiện trường đôi khi chỉ cần nhìn nhau là mọi người tự biết vấn đề, rồi tìm cách xử lý chứ không cần phải giải thích hay nói quá nhiều. Đối với các diễn viên cũng vậy. Khi có vấn đề, anh ấy chỉ cần nói vài chữ nhưng đúng trọng tâm là diễn viên sẽ nắm được để làm, không dông dài, không khiến người ta cảm thấy áp lực khi phải phân tích nhân vật. Đó là lý do mà một cảnh trong phim của Victor thường quay không quá nhiều lần, tiết kiệm thời gian cho cả hai bên, làm việc đúng tiến độ mà hiệu quả.

Vậy chị có muốn tiếp tục đóng phim sau Người Bất Tử không?

Ngày xưa lúc còn làm người mẫu, đóng phim để kiếm tiền là chính thì tâm lý đơn giản lắm. Nhưng từ hồi đóng phim đầu tiên của Victor xong, được ra mắt phim bên Mỹ này kia tự dưng tôi thấy mình... có giá hẳn lên (cười), muốn đóng phim nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình là diễn viên chuyên nghiệp cho đến khi đóng xong Người Bất Tử. Sau những tháng ngày vất vả với ekip, với nhân vật thì tôi tự thấy mình đam mê, yêu nghề hơn rất nhiều. Giờ ảnh có bắt tôi nghỉ đóng thì tôi vẫn sẽ đóng tiếp.

Nói nôm na thì quãng thời gian đi lòng vòng, hết nghề này đến nghề khác nhưng cuối cùng cũng quay lại làm diễn viên tôi thấy như một cái duyên vậy. Nhất là khi mình được ở trong một môi trường chuyên nghiệp, ở gần hơn với quá trình sản xuất một bộ phim thì mình càng yêu công việc này hơn. Tôi nghĩ sau này dù có nhận một vai nhỏ, nói một hai câu thoại thì tôi vẫn sẽ nỗ lực, nỗ lực gấp năm mười lần ngày xưa là khác.

Dường như anh Victor ảnh hưởng đến chị rất nhiều?

Đúng vậy. Người ngoài nhìn vào có thể thấy ảnh khép kín, hơi xa cách, thậm chí là hơi lập dị. Nhưng chung sống với nhau, ở gần nhau rồi thì tôi lại muốn tôn trọng cá tính đó của anh ấy. Ở nhà anh ấy chỉ nói về phim mà thôi. Sáng nói về phim, chiều nói về ý tưởng. Không chỉ làm kịch bản, làm đạo diễn mà còn miệt mài trong phòng dựng, tự chọn nhạc phim, nói chung là anh ấy làm rất nhiều thứ cho "những đứa con" của mình. Những lúc rảnh thì tôi cũng chỉ thấy ảnh xếp rô bốt, đọc sách, coi phim...

Nói chung anh ấy giống như một đứa trẻ say sưa với niềm vui của mình vậy. Tôi cảm nhận được đối với Victor thì điện ảnh chính là cái đam mê đến mức ám ảnh của anh ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ. Tôi ngưỡng mộ và muốn học hỏi thật nhiều thứ từ người bạn đời và người đồng nghiệp này, tình yêu điện ảnh trong tôi cũng lớn hơn.

Vậy còn chị thì sao? Đinh Ngọc Diệp có phải là đam mê của Victor Vũ không?

Tôi thấy mừng khi mình không phải là đam mê của Victor (cười). Vì nếu mê mình quá thì ngày mai khi mình không còn như bây giờ, biết đâu ảnh sẽ đi tìm ai khác giống mình để mê. Nên thà là anh ấy cứ mê điện ảnh, sống cả đời với nó, đi cùng nó thật lâu, hết lòng là đủ rồi. Chính cái đam mê đó truyền đi ngọn lửa không chỉ cho tôi mà cho cả gia đình tôi nữa.

Hồi trước tôi làm nghệ thuật chân trong chân ngoài nhưng bây giờ thì khác. Đam mê của Victor là đam mê của tôi, của cả nhà tôi. Tuần nào mười mấy người cũng dắt nhau đi xem phim rồi phân tích, bình luận, chia sẻ các kiểu rất sôi nổi, bàn luận từ bên Mỹ qua đến Việt Nam. Bố tôi 60 mấy tuổi bây giờ còn đam mê viết sách, viết kịch bản phim nữa. Bạn thấy đó, niềm đam mê của một người dù chỉ là một thứ của riêng họ nhưng sức lan toả của nó lại rất lớn, rất tích cực.

Bây giờ chị đang mang thai 8 tháng, mà anh ấy lại phải tất bật chuẩn bị cho phim sắp ra mắt, có khi nào chị thấy tủi thân không?

Tôi đã nói rồi đó thôi, khi anh ấy đam mê làm phim thì tôi cũng cảm thấy mình được truyền sức sống, không có gì phải tủi thân. Đứa con trong bụng hay đứa con tinh thần trên màn ảnh thì cũng đều là con của cả hai mà. Mỗi tối vợ chồng tôi cũng hay coi phim với nhau, tôi không thấy buồn chút nào. Sau khi phim ra mắt thì tôi cũng sẽ đi sinh, sau đó thì anh ấy lại đi làm một phim khác. Lúc đó thì tôi sẽ ở nhà chăm con, để anh ấy chuyên tâm cho bộ phim.

Cám ơn những chia sẻ của Đinh Ngọc Diệp, chúc gia đình chị luôn hạnh phúc và Người Bất Tử sẽ thành công vang dội.