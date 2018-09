NSƯT Thành Lộc: "Không có việc nghệ sĩ đóng chung là phải rung động thật, yêu thật thì mới cho ra những thước phim chân thực"

Làm quen với sân khấu từ năm 8 tuổi, đến nay NSƯT Thành Lộc đã có tới gần 50 năm theo nghề cùng với "gia tài" đồ sộ lên đến 600 vai diễn. Đến với Chuyện Xưa Chưa Kể sắp phát sóng, ngoài việc chia sẻ về những kỉ niệm từ những ngày đầu tiên đi diễn, nghệ sĩ còn khiến khán giả phần nào hiểu thêm về bản lĩnh trong việc nhập và thoát vai của một diễn viên chuyên nghiệp.

Clip chia sẻ của NSƯT Thành Lộc

Nói về chuyện một số diễn viên đóng cặp, nhập vai đến nỗi thành đôi ngay sau khi bộ phim kết thúc, NSƯT Thành Lộc có quan điểm rất rõ ràng và thẳng thắn. Với anh, nghệ thuật và những câu chuyện tình yêu trong phim không hề có lỗi, càng chẳng phải lí do để 2 diễn viên đến với nhau. Có yêu nhau hay mến nhau là do sự rung động giữa 2 trái tim. Thời gian đóng phim, quá trình tiếp xúc gần với nhau chỉ giống như chất xúc tác để họ tìm được điểm chung ở đối phương. Đừng đổ thừa việc mình yêu bạn diễn là do bộ phim hay nhân vật.

Thành Lộc không muốn nghệ sĩ vin vào cớ nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật nên buộc phải yêu nhau

NSƯT Thành Lộc khẳng định hoàn toàn không có việc nghệ sĩ đóng chung là phải rung động thật, yêu thật thì mới có thể cho ra những thước phim chân thực. "Nghệ sĩ họ có sẵn sự nhạy cảm, lãng mạn và đa tình trong người, họ dễ rung động nhưng không phải ai cũng như vậy" - Thành Lộc chia sẻ.

Nghệ sĩ khẳng định, những diễn viên nhập vai đến độ không thoát vai được chính là diễn viên thiếu chuyên nghiệp

Trong cuộc trò chuyện, NSƯT Thành Lộc không ngần ngại mà khẳng định: "Đứng về mặt nghề nghiệp mà nói thì người nhập vai mà thoát vai không được là những diễn viên dở, mà nói nặng hơn là diễn viên nghiệp dư, không phải diễn viên chuyên nghiệp. Bởi một diễn viên có tài là khi họ có một cái tôi để kiểm soát tất cả những hành động của mình trên sân khấu và trước ống kính". Tất nhiên chúng ta nên hiểu NSƯT Thành Lộc chỉ đang đề cập đến các diễn viên Việt Nam.

Sau đó, anh không ngần ngại diễn cảnh tự tát bản thân đến 6 cái ngay trước ống kính của Chuyện Xưa Chưa Kể để khán giả hiểu rõ hơn về "cái tôi" của người nghệ sĩ, thứ giúp họ điều tiết được nhân vật và kiểm soát được hành động khi diễn. Anh vui tính: "Không lẽ bây giờ mỗi ngày diễn kịch cảnh đánh nhau trên sân khấu thì tôi và người bạn kia phải đánh nhau thật, chúng ta phải biết được rằng mình là người diễn viên đang thể hiện vai diễn đó. Không phải đóng vai ăn cướp thì ta phải làm ăn cướp thật".

Nghệ sĩ tự tát bản thân đến 6 cái để minh họa cho việc nhập vai của diễn viên

Ngoài ra, với NSƯT Thành Lộc, một diễn viên chuyên nghiệp thì phải hi sinh hết mình, bớt kể lể và nói quá về những "hi sinh" nhỏ nhặt, hiển nhiên. Bởi đã làm diễn viên là nguyện chấp nhận xem đó là cái nghề, cái nghiệp và lẽ sống của mình. Hơn nữa, diễn viên đóng phim là nhận cát-xê, việc đánh đổi, chịu cực chịu khổ là bình thường, đừng dùng chữ "hi sinh" to tát quá.

Nghệ sĩ khá bức xúc khi nhiều diễn viên trẻ không thực sự chịu hi sinh cho nghề nhưng vẫn hay kể khổ

Đón xem Chuyện Xưa Chưa Kể do Kenh14.vn và KingLive thực hiện vào ngày 22/9 tới đây để lắng nghe những chia sẻ chân tình của NSƯT Thành Lộc về sự nghiệp diễn xuất cũng như cái tôi của người nghệ sĩ trong nghề.