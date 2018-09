Kiều Minh Tuấn - An Nguy có yêu nhau thật không thì không biết nhưng chúng ta dường như đang dính bẫy "method acting"?

Việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy có quan hệ tình cảm đã râm ran cả tháng trời nhưng đỉnh điểm là từ đêm qua đến sáng nay, khi cả hai đã cùng lên tiếng rằng mình có tình cảm với đối phương. Ngay lập tức, dư luận dậy sóng. Rất nhiều người cho rằng cặp đôi đang dùng chiêu "phim giả tình thật" để PR/quảng bá cho bộ phim ra mắt vào tuần sau, Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con.

Dùng tình cảm để PR phim là xưa rồi!

Đây tất nhiên là câu hỏi đầu tiên của công chúng, nhất là khi cả hai thẳng thắn thừa nhận có tình cảm với nhau. Nhưng trong showbiz này, chuyện đơn giản hay phức tạp đến đâu thì rất khó mà lần. Khán giả, dư luận hay báo chí cũng chỉ có thể bám theo những gì đã phơi bày mà phán đoán, chứ cũng chẳng thể khẳng định.

Khoảng một tháng trước, sau khi Kiều Minh Tuấn và An Nguy cùng ekip phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con ra mắt khán giả thì sau đó đã bắt đầu xuất hiện tin đồn hai người đang có quan hệ tình cảm. Những phóng viên có mặt tại buổi họp báo chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy giữa hai người này có phản ứng hay hành động gì bất thường cho đến khi những ý kiến cho rằng họ thật tình cảm xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội. Như một phản ứng bình thường, mọi người bắt đầu để ý kĩ hơn nhất cử nhất động của Kiều Minh Tuấn, An Nguy và cả Cát Phượng - người yêu công khai của Kiều Minh Tuấn.

An Nguy thực sự là người thứ ba?

Những hình ảnh xuất hiện sau đó trên trang cá nhân của đương sự càng thêm củng cố cho nghi vấn tình cảm kia khi mà ảnh chụp người này bỗng thấp thoáng dáng hình người kia đằng sau, hoặc những điểm chung để khơi gợi sự tò mò. "Lại đang chiêu trò để PR phim đây mà!" chính là câu nói mà ta dễ dàng nghe được quanh sự việc này.

Dùng tình cảm để gây chú ý cho một bộ phim không phải là chiêu gì mới lạ, thậm chí là đã không còn hiệu quả trong thời buổi scandal, tin sốc nhan nhản trên mặt báo mỗi ngày. Giới truyền thông không ít người bày tỏ sự ngán ngẩm nếu thật sự cặp đôi đang cố tình bày trò, rằng có tạo nghi vấn như vậy thì người ta cũng chẳng thèm đi xem phim.

Không sai, hãy nhớ lại một số phim điện ảnh thời gian qua cố tình tung ảnh tình cảm, paparazzi của nam nữ chính lên truyền thông trước khi phim công chiếu mà xem, phim không hay thì người ta vẫn sẽ không đón nhận. Điển hình chính là trường hợp của Trương Mỹ Nhân - Kent Phạm trong Thử Yêu Rồi Biết hay vụ Minh Luân nhắc lại tình cũ Lan Ngọc, Vĩnh Thuyên Kim tuyên bố chia tay ông bầu Vĩnh Thuyên khi sắp công chiếu Lộ Mặt... Tin đồn không bùng nổ, phim cũng im ắng không có hiệu ứng gì, đơn giản vì chiêu đã cũ.

Thành thử việc số đông, và cả người trong cuộc, khẳng định chuyện tình cảm của họ không mang lại lợi ích bán vé cho phim là có cơ sở. Nhưng có đơn giản như vậy không?

Hai người yêu nhau có thể nhàm, nhưng ba người lùm xùm thì lắm chuyện để coi!

Không chỉ Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị "theo dõi" nhất cử nhất động suốt một tháng qua mà một nhân vật khác cũng xuất hiện trong nghi án này: Cát Phượng. Cô Cát không ít lần đăng những dòng trạng thái ẩn ý khiến người ta đoán già đoán non, rằng do tình cảm giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có vết nứt nên An Nguy có cơ hội chen chân vào. Nhưng Cát Phượng cũng khẳng định tình cảm giữa cả hai vẫn êm đẹp, thường xuyên sóng đôi bên nhau thân mật trước công chúng. Nhưng sau đó thì những hình ảnh "mờ ám" của Kiều Minh Tuấn và An Nguy vẫn xuất hiện, khiến cục diện càng thêm rối rắm.

Chính Cát Phượng cũng thường xuyên úp mở về mối quan hệ của mình với Kiều Minh Tuấn

Hai người rải thính yêu nhau để quảng bá phim có thể nhàm chán nhưng chuyện ba người thì có lắm thứ để xem, rõ ràng là như vậy. Ngay từ đầu, công chúng đã tò mò chuyện Kiều Minh Tuấn và An Nguy có yêu nhau hay không là bởi bên đời anh đã có Cát Phượng, người phụ nữ đã cùng anh vẽ ra một tình yêu rất đẹp trong mắt công chúng. Thành thử khi người thứ ba xuất hiện, người ta sẽ càng tò mò xem kết cục sẽ đi đến đâu, dù càng đi thì càng thấy loạn xà ngầu.

Ngay cả khi đã thừa nhận tình cảm, khán giả vẫn khó có thể tin vào mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn và An Nguy

Đỉnh điểm tất nhiên là đoạn video phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy trên một trang thông tin mạng, khi cả hai thừa nhận yêu nhau. Thẳng thắn công khai tình cảm của mình với bạn diễn, mấp mé chuyện tình cảm với người yêu đang dần phai nhạt, tất nhiên công chúng sẽ càng tò mò. Dần dà, câu chuyện càng thêm sắc nét, những người lúc trước chắc mẩm đây là chiêu PR cũng đang thắc mắc có phải đây là tình cảm thật hay không trước sự "thẳng thừng" của cả hai.

Chúng ta có đang bị dính bẫy của cái gọi là "method acting"?

Trong đoạn phỏng vấn kia, thứ bật lên rõ ràng nhất chính là cái ý cả hai yêu nhau từ vai diễn mà mọi người đang chuyền tai nhau với cụm từ method acting. Chả là cả An Nguy và Kiều Minh Tuấn đều khẳng định cả hai vì nhập tâm vào nhân vật suốt thời gian đóng phim mà dần nảy sinh tình cảm thật, không thể thoát vai. Thậm chí An Nguy đã phải bay qua Mỹ, cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn để an ổn cảm xúc trong lòng vì biết mình yêu sai thời điểm, nhưng khi quay lại Việt Nam, cô vẫn không thể trói được thứ tình yêu kia.

Từ điểm này, công chúng càng chia thành nhiều phe. Vẫn có người tích cực phản đối vì An Nguy là "con giáp thứ 13" hay Kiều Minh Tuấn phụ bạc tào khang; có người lại ủng hộ vì chuyện con tim thì lí trí không thể thao túng, chỉ là hai người gặp sai thời điểm; cũng có phe không quan tâm lắm đây là diễn sâu hay yêu thật mà chỉ muốn xem trên phim yêu nhau cỡ nào đến nỗi ngoài đời không thoát được.



Chằng cần biết 2 người có thực sự yêu nhau nhưng rõ ràng Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con đang trở thành cái tên gây sốt

Rõ ràng, cái method acting kia đã trở thành một "chiêu bài" hữu hiệu trong vụ việc tưởng cũ nhưng lại mới này. Dù là phe nào thì người ta cũng đã và đang bàn tán về cái việc phim giả tình thật kia, rằng trên phim yêu đương sâu nặng đến đâu mà ngoài đời không thể dứt bỏ. Vô tình, bộ phim sẽ trở thành tâm điểm tò mò vì đó là câu trả lời duy nhất cho thắc mắc kia.

Kể cả những người khẳng định đây là PR, là chiêu trò thì vẫn sẽ muốn xem cuộc tình giả trên phim để còn biết đường mà... chửi. Số đông khán giả thì chín người mười ý, nhưng khi mọi việc um sùm thì họ cũng sẽ tò mò về mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn và An Nguy trên phim.

Kiều Minh Tuấn là một người diễn giỏi, rất có khả năng anh kéo được An Nguy và khiến người ta cảm động vì mối tình trên phim, vậy thì càng chứng minh được điều hai người đã nói. Nhưng giả sử cả hai có diễn dở, bị người ta chửi thì số đông cũng sẽ muốn được xem phim để đích thân chửi cho xôm tụ. Một tấm vé chỉ khoảng 100 nghìn, không đắt để được thỏa mãn cái khúc mắc đang vướng trong lòng.

Thế là từ chỗ ai cũng nghĩ dùng quan hệ tình cảm để PR cho phim là không hiệu quả thì cục diện đang dần thay đổi bởi những tình tiết, cách thức xảy ra bên trong đó.

Cuối cùng, ekip Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con chính là những người được hưởng lợi từ lùm xùm tình cảm lần này

Có phải là chiêu trò, diễn sâu hay thật sự vì đóng phim mà có tình cảm với nhau hay không thì vẫn chỉ có người trong cuộc biết, An Nguy biết, Kiều Minh Tuấn biết, Cát Phượng biết. Độc giả, khán giả hay dư luận cũng chỉ có thể xem và... đoán mò. Nhưng quan trọng nhất là đừng lấy method acting ra làm cái cớ hay lý do, kể cả có đóng phim nhập tâm quá rồi yêu nhau thật là do các bạn không đủ bản lĩnh. Method acting không dùng để gọi những trường hợp nhảm nhí như thế đâu!

Yêu nhau đúng hay sai, ai có lỗi ai đáng thương vẫn là chuyện trong nhà của họ cần hạ hồi phân giải, chỉ biết rằng hiện tại bộ phim mới thật sự được lợi. Không phải người ta muốn xem phim vì tò mò không biết hai người yêu nhay hay không, mà người ta muốn xem để thấy Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã làm gì để mà không thoát nổi vai diễn. Dù muốn dù không, chúng ta cũng bị rơi vào mê hồn trận của cái gọi là method acting kia mất rồi!