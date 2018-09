Ồn ào Kiều Minh Tuấn và An Nguy là một chiến dịch truyền thông được điều khiển khéo léo?

"Kiều Minh Tuấn và An Nguy đang hẹn hò?"

Đây là câu hỏi được cộng đồng mạng đặt ra trong những ngày qua. Một tháng gần đây, cả hai liên tục bị phát hiện những điểm trùng hợp bất thường trong chia sẻ trên mạng xã hội, hay các cử chỉ đầy thân mật vượt quá giới hạn bạn bè. Tuy nhiên, ồn ào này lại "vô tình" trùng khớp với thời điểm bộ phim chung giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy chuẩn bị ra mắt. Vốn đã quen với những chiêu trò showbiz, công chúng đương nhiên không dễ bị dắt mũi. Chính vì thế, nghi vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy sử dụng chuyện tình cảm để quảng bá phim nhanh chóng dấy lên. Trên thực tế, lật lại những tình tiết từ khi ồn ào mới nổ ra, giả thuyết trên không phải là không có cơ sở. Thậm chí, khá nhiều người cho rằng lùm xùm này là chiêu trò được tính toán đường đi nước bước vô cùng chuyên nghiệp.

Không phải ngẫu nhiên mà dân tình nghi ngờ Kiều Minh Tuấn và An Nguy sử dụng chuyện tình cảm để quảng bá phim

Thứ nhất, một chiến dịch truyền thông bao giờ cũng có mục đích rõ ràng. Trong trường hợp của Kiều Minh Tuấn và An Nguy, nếu như nghi vấn của công chúng là sự thật thì mục đích của cặp đôi là để PR cho bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Về phương diện này, có thể thấy Kiều Minh Tuấn - An Nguy đã khá thành công. Trên mạng xã hội, khắp nơi là lời bàn tán về dự án chung giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Dù còn đó sự nghi ngờ nhưng không thể phủ nhận, lý do "tạo ra thế giới để diễn như không diễn" của cả hai đã khiến không ít người tò mò. Vì thế, sự quan tâm của công chúng đối với bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" cũng tăng lên khá nhiều dù vẫn còn đó những mối nguy tiềm tàng.

Bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" do Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng vai chính chuẩn bị có buổi ra mắt vào ngày 18/9 tới.

Thứ hai, một kế hoạch quảng bá bài bản luôn gồm những giai đoạn cụ thể: giai đoạn gây tò mò, giai đoạn làm nóng, giai đoạn thúc đẩy và cuối cùng là giai đoạn gợi nhắc. Tương ứng với mỗi giai đoạn là những thông điệp với cách tiếp cận riêng. Nhìn lại câu chuyện Kiều Minh Tuấn - An Nguy, không khó để nhận ra diễn biến ồn ào "vô tình" trùng khớp với từng giai đoạn.

Cụ thể với giai đoạn đầu tiên - giai đoạn gây tò mò, lùm xùm tình ái Kiều Minh Tuấn - An Nguy bắt nguồn từ bài đăng trên diễn đàn chuyên bàn tán chuyện showbiz khá nổi trong cộng đồng mạng. Dựa vào những chi tiết được úp mở, dân tình nhanh chóng đồn đoán "cặp đôi chị em" dính tin đồn chia tay là Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Trong lúc vụ việc còn chưa ngã ngũ, Cát Phượng càng khiến dư luận thêm xôn xao khi chia sẻ thông tin này cùng câu nói úp mở: "Có điềm!".

Đối với giai đoạn đầu tiên, thông điệp lan rộng là mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng đang gặp trục trặc.

Bước sang giai đoạn thứ hai - giai đoạn làm nóng, xuyên suốt một tháng vừa qua, liên tục những chi tiết bất thường trong chia sẻ của Kiều Minh Tuấn và An Nguy được săm soi. Những hành động thân mật của cặp đôi trong họp báo phim, An Nguy đặt tay lên đùi Kiều Minh Tuấn - một cử chỉ được cho là quá mức bạn bè, nghi vấn Kiều Minh Tuấn đưa An Nguy về quê nghỉ lễ 2/9 khi cả hai bị bắt gặp tại đây cùng thời điểm,... Mỗi chi tiết được tung ra một cách đều đặn, theo mức độ tăng dần. Kết quả, cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Đối với giai đoạn thứ hai, thông điệp chuyển từ nghi vấn Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng chia tay sang tin đồn Kiều Minh Tuấn - An Nguy đang hẹn hò.

Trong giai đoạn hiện tại - giai đoạn thúc đẩy, để đưa lùm xùm này trở nên ồn ào đỉnh điểm, cả hai nhân vật chính quyết định lên tiếng sau một thời gian im lặng. Cụ thể, An Nguy thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn, phản pháo lại nghi vấn chiêu trò PR. Kèm theo đó, hai nghệ sĩ vốn được biết đến là vô cùng kín tiếng gây bất ngờ khi đưa ra hàng loạt những phát ngôn cực kì thẳng thắn. Sau hơn 1 tháng úp mở, chia sẻ từ phía Kiều Minh Tuấn và An Nguy nhanh chóng nhận được phản ứng mạnh mẽ của công chúng. Lý do dẫn đến việc An Nguy có tình cảm là vì Kiều Minh Tuấn xây dựng một thế giới diễn như không diễn cũng khiến khán giả chuyển hướng tò mò sang bộ phim sắp ra mắt.

Thông điệp trong giai đoạn này là khẳng định tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn - An Nguy có thật, đồng thời tạo nên sự tò mò về bộ phim nơi công chúng.

Những hành động thân mật của cả hai liên tiếp được ghi lại một cách tình cờ và tung lên mạng xã hội.

Cách cư xử không hợp lý của Kiều Minh Tuấn và An Nguy cũng là một trong những nguyên nhân khiến dân mạng càng thêm tin vào giả thuyết chiêu trò PR. Cách đây 3 năm, An Nguy từng thực hiện một vlog nói về chủ đề người thứ 3. Trong đó, cô chia "người thứ 3" ra làm 3 kiểu: vô tình, cố tình và người yêu cũ. Nếu như những người vô tình được An Nguy khẳng định là không có tội và nên biết điều rút lui thì với ai được cho là cố tình xen ngang chuyện tình yêu của người khác, An Nguy dành những lời chỉ trích vô cùng gay gắt. Một người từng thấu tình đạt lý như vậy nên cách An Nguy công khai thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn ầm ĩ trên truyền thông mà không màng tới suy nghĩ của Cát Phượng gây khó hiểu cho công chúng.

Chưa dừng lại ở đây, Kiều Minh Tuấn luôn được biết đến là một người rất "nặng tình" với Cát Phượng. Người đàn ông từng rớt nước mắt, khẳng định sẽ yêu Cát Phượng "đến khi nào bà chết, tui lo mồ yên mả đẹp" mà chỉ hơn nửa năm sau lại mơ mộng đến một gia đình và những đứa con với An Nguy?

Kiều Minh Tuấn từng bật khóc và chia sẻ: "Tôi rất muốn có con với Cát Phượng".

An Nguy và Kiều Minh Tuấn: Kịch bản đang lặp lại y như "bộ phim dài kỳ" của cặp Brangelina?

Đây không phải là lần đầu tiên trong showbiz Việt lẫn thế giới có những ồn ào tình ái như Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Nói ở đâu xa, công chúng có thể liên hệ ngay với chuyện tình đẹp như một bộ phim kéo dài 12 năm ồ ã một thời do chính hai "chuyên gia truyền thông" Angelina Jolie và Brad Pitt làm đạo diễn kiêm casting, diễn xuất và quảng bá. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, lùm xùm tình ái của An Nguy và Kiều Minh Tuấn đi theo từ chi tiết nền cho đến diễn biến giống hệt câu chuyện của Brangelina năm xưa, chỉ là chưa thấy kết cục mà thôi.

Angelina và Brad gặp gỡ qua một tác phẩm chung và nhập tâm vào vai diễn đến mức không thể thoát ra khỏi tình yêu mà hai người đã cùng nhau gây dựng. Dù bị dư luận mắng chửi là sai trái, Brad Pitt lạnh lùng rũ bỏ mối tình trai tài gái sắc kéo dài 7 năm với "America's Sweetheart" Jennifer Aniston để theo đuổi tình yêu điên cuồng với cô đào nổi loạn Angelina Jolie.

Angelina lúc đó bị công chúng lên án là kẻ thứ 3, nhưng ai cũng phải công nhận rằng tình cảm của cô đối với Brad là thật. Không cần những màn khóc lóc ỉ ôi và đầy kìm nén, những lời tâm sự "ngẫu nhiên" rò rỉ qua một trang truyền thông, Angelina lúc đó chọn cách im lặng và để thời gian chứng minh tất cả. Một tình yêu bồng bột kết thúc bằng một gia đình ấm cúng cùng người con, đây có lẽ là bức tranh thành công rực rỡ nhất mà cặp đôi quyền lực này vẽ lên trước mắt công chúng. Nhờ vậy mà cả thế giới đã ngả mũ trước tình yêu trọn đời của Brangelina vào thời điểm đó.

Tuy nhiên sau bao nhiêu năm khiến công chúng cảm động, Brangelina lại tuyên bố chia tay trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Và cuộc chiến hôn nhân, giành quyền nuôi con của họ thật sự là một trò đuổi bắt với không ít chiêu trò, mánh khóe "lòi đuôi" dần sau nhiều diễn biến gay cấn.

"Họ luôn được đảm bảo giữ vững hình ảnh bậc cha mẹ yêu thương và chăm sóc con cái trước ống kính. Lúc cần, bảo mẫu sẽ lùi lại để cho cha mẹ và những đứa con lọt vào khung hình, trông giống như họ không hề nhờ đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp nào cả", luật sư kiêm nhà báo kinh nghiệm 15 năm trong ngành giải trí Allison Hope Weiner bóc mẽ màn kịch gia đình của Brad Pitt và Angelina Jolie. Tất nhiên tình yêu của gia đình Brangelina là thật, nhưng có lẽ vì quá nhập tâm vào vai diễn "người của công chúng", "gia đình quyền lực hoàn hảo" mà tựa lúc nào họ đã phần nào giả-hóa thứ tình yêu đó.



Công chúng tuy dễ dàng bị lôi kéo, dễ dàng bị những chiêu trò của giới showbiz "thôi miên", song họ cũng rất tỉnh táo trước màn kịch lố đằng sau chuyện tình của giới nghệ sĩ. Còn nhớ sau khi chia tay, Angelina chăm chỉ đưa đàn con đông đúc của mình đến các sự kiện ra mắt phim như thế nào, "tình cờ" lên tiếng về chuyện ly hôn gần thời điểm ra sản phẩm mới như thế nào. Quá đà nhất và không kém phần gay cấn, Brad Pitt tung ngay bộ hình tạp chí nằm quằn quại trên nền cát trắng, mắt ngấn lệ đầy u sầu và đưa ra thú tội đau khổ, uỷ khuất. Lại trùng hợp thay, bộ hình được tung ra ngay trong dịp Brad quảng bá cho tác phẩm bị chê lên chê xuống "War Machine". Tất nhiên, lúc này đây, nam tài tử không những không được thương cảm mà còn bị chỉ trích là giả tạo.

Bộ ảnh diễn cảm hơn quá đà của Brad Pitt đã khiến anh phần nào mất đi niềm tin từ công chúng

Không chỉ ở Hollywood, chiêu trò úp mở tình cảm, mỹ miều hơn là method acting, được các chuyên gia truyền thông, công ty giải trí lớn của Hàn Quốc vận dụng rất nhuần nguyễn và thường xuyên. Cặp đôi Suzy và Lee Jong Suk từng khiến dư luận xôn xao khi công khai tỏ tình trên sân khấu nhận giải Cặp đôi xuất sắc nhất của SBS Drama Awards 2017. Lee Jong Suk thổ lộ "Tôi đã yêu cô ấy trong từng khoảnh khắc khi quay bộ phim", còn Suzy cười tươi rói: "Bởi vì Lee Jong Suk quá đẹp trai mà, nên tôi có thể đắm chìm bản thân vào vai diễn đó". Tuy cả châu Á phát cuồng vì một câu tỏ tình không đầu không đuôi của cặp đôi "While You Were Sleeping", song vẫn có không ít khán giả tỉnh táo, mỉa mai Suzy - Lee Jong Suk diễn trong phim chưa đến tầm và ở ngoài đời còn quá đà hơn.

Tất nhiên, công chúng hoàn toàn có thể chấp nhận dõi theo những màn PR sau chuyện tình cảm mập mờ của nghệ sĩ vì dù sao đây cũng là một bộ phim thú vị mà họ diễn ở đời thực. Phim hay mà, tội gì không xem. Tuy nhiên vai diễn có thành công hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của người diễn cùng kịch bản phim. Nội dung có thể rất lôi cuốn, nhưng không có khán giả nào muốn theo dõi một bộ phim quá dài kỳ và dàn diễn viên quá lố cả.

"Đây là một chiến dịch truyền thông được điều khiển khá khéo léo"

Ông Phan Lê Khôi - Phó tổng GĐ đơn vị tổ chức nhiều chương trình, sự kiện giải trí lớn như Countdown Party 2017, Đêm tình nhân Live concert, liveshow Tự khúc mùa đông, gần nhất là liveshow của Modern Talking tại Việt Nam tin rằng phía sau ồn ào này là một kịch bản được xây dựng bởi ê kíp truyền thông chuyên nghiệp. Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng những vai trò nhất định của kế hoạch để quảng bá cho sản phẩm chung.

Trong đó, cách thức truyền thông được ông Phan Lê Khôi nhận định là những bước đi khá cơ bản. Đầu tiên là tạo dư luận, sau đó làm dấy nên cuộc tranh cãi trong công chúng, "đổ dầu vào lửa" để khán giả bàn tán nhiều hơn. Hiện tại, đám đông đang bị chia rẽ thành hai luồng ý kiến. Một bên nghi ngờ đây là chiêu trò PR, một bên khẳng định "tình yêu không có lỗi". Chính sự tranh cãi này là yếu tố khiến vụ lùm xùm kéo dài. Khi nào vẫn còn tranh luận, ồn ào này sẽ chưa kết thúc. Đó là ý muốn của phía ê-kíp.

"Sau khi cả hai nhân vật chính đều đã lên tiếng thừa nhận tình cảm, ồn ào sẽ còn được đẩy lên cao trào hơn nữa. Kết hợp với những thông tin được tung ra từ phía ê-kíp, cộng đồng mạng càng thúc đẩy sự tranh cãi lên tới đỉnh điểm. Từ đó khi bộ phim chung của Kiều Minh Tuấn và An Nguy ra mắt, cũng là lúc dân tình sẽ chuyển sự chú ý sang sản phẩm này vì nó đóng vai trò là chất xúc tác tình cảm cho hai người trong cuộc" – ông Phan Lê Khôi cho biết.

Hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện không ít ý kiến chỉ trích, thậm chí kêu gọi tẩy chay bộ phim "Chú ơi đừng lấy con". Tuy nhiên, ông Phan Lê Khôi khẳng định cần nhìn một cách bao quát hơn về cách cộng đồng mạng đang "tung hứng". Bởi một chiến dịch truyền thông luôn bao gồm nhiều cách tiếp cận khác nhau, trong đó có cả mạng xã hội. Nếu tồn tại quá nhiều phản hồi tiêu cực thì đây là lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo việc truyền thông đang phản tác dụng. Tuy nhiên ngược lại, nếu chỉ có số ít ý kiến tẩy chay và không nhận được sự ủng hộ của phần đông khán giả thì đó là thành công của ê-kíp.

"Cá nhân tôi nghĩ đây là một chiến dịch được điều khiển khá khéo léo. Do đó tôi không cho rằng sẽ xảy ra việc tẩy chay. Hiện nay, truyền thông Việt Nam đang rất ưa chuộng sử dụng "phản đề", tức là thay vì khen họ sẽ chê để gây tò mò".



Đặc biệt, sau khi tạo nên cơn sóng dư luận và hút đám đông bằng nhiều chiêu trò, thường những người làm truyền thông sẽ đưa một "nhân vật thứ 3" xuất hiện, đóng vai trò gỡ nút thắt. "Nhân vật này phải là người đủ uy tín, liên quan mật thiết đến những đối tượng đóng vai trò then chốt trong chiến dịch. Họ sẽ đưa ra những phát ngôn, giải đáp những thắc mắc từ phía công chúng" - ông Phan Lê Khôi kết luận.