Đây là lí do vì sao ông kẹ Crooked Man trong vũ trụ The Conjuring mãi chưa có phim riêng

Nhờ thành công của The Conjuring 2 mà hãng Warner Bros. đã bật đèn xanh cho hai dự án phim ngoại truyện (spin-off) mở rộng vũ trụ kinh dị The Conjuring là phim về ma sơ Valak The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) và phần phim về "ông kẹ" Crooked Man. Tuy nhiên trong khi The Nun đã nhanh chóng quay phim và ra rạp, thắng lợi về mặt doanh thu thì có rất ít thông tin liên quan đến The Crooked Man đến với người hâm mộ. Đến đây, nhà sản xuất Peter Safran mới chịu hé lộ lý do mà khán giả vẫn chưa được thưởng thức câu chuyện về Crooked Man, hóa ra chỉ là do sự cầu toàn của đoàn làm phim.

Trong cuộc phỏng vấn với Cinemablend, Peter Safran cho biết: "Chúng tôi vẫn đang làm việc với kịch bản phim. Các tác phẩm trong vũ trụ kinh dị The Conjuring có yêu cầu rất cao, vì thế cho tới khi đạt được yêu cầu đó thì chúng tôi sẽ không tung bất kỳ sản phẩm nào ra. Tôi vẫn nghĩ là Crooked Man sẽ có một câu chuyện rất khác lạ và thú vị."

Ngay cả có hay không câu chuyện của "ông kẹ", thì vũ trụ kinh dị The Conjuring vẫn đang mở rộng. Annabelle 3 đang được quay trong mùa thu này còn sang năm sau, The Conjuring 3 sẽ được tiến hành sản xuất. May thay, câu chuyện của Crooked Man đã không bị bỏ xó, dù có vẻ như hãng phim chưa ấn định được ngày khởi quay hoặc ra mắt cho dự án. Lý do mà bộ phim bị "ém hàng" lâu tới thế, theo Peter là do họ đang tìm kiếm một câu chuyện mới mẻ khiến nó nổi bật trong vũ trụ The Conjuring:



"Một trong những lý do chúng tôi rất hứng thú thực hiện The Nun là vì nó có một không khí rất khác so với các tác phẩm còn lại trong vũ trụ The Conjuring. Chúng tôi đã tách nó khỏi bối cảnh quen thuộc tại Đông Bắc nước Mỹ để đem câu chuyện tới Romania xa xôi vào thập niên 50 tại một tu viện cổ, tất cả những điều đó. Chúng tôi luôn luôn muốn chắc chắn rằng sẽ không lặp lại chính mình. The Crooked Man cũng đem lại một cảm giác rất khác biệt đối với các phim khác trong vũ trụ."

The Crooked Man vẫn là một con quái vật bí ẩn trong vũ trụ The Conjuring.

Không giống như ma sơ Valak trong The Nun, kẻ đã chán đời tới mức tự lộ diện và bị réo tên trong The Conjuring 2 và bị cộng đồng mạng chế ảnh tơi bời, nhân vật "ông kẹ" The Crooked Man vẫn là một thế lực khá bí ẩn đối với khán giả. Chúng ta chỉ biết đó là nhân vật xuất hiện trong bài hát của chiếc hộp nhạc ma quái mà em trai Janet sở hữu trong The Conjuring 2. Với hình dáng kỳ quái, chân tay dài lòng thòng mang ô, mặc bộ vest rách nát và khuôn mặt ghê rợn, The Crooked Man chính là cơn ác mộng của gia đình Hodgson. Con ma này ám trong hộp nhạc và rất hay ra ngoài trêu chọc những đứa trẻ. Ngoài ra thì không có nhiều điều chúng ta được biết về ác ma này, khác với chị ma sơ Valak mà khán giả đã biết tới đường cùng ngõ tận.

Trong khi chờ đợi "ông kẹ" này ra rạp, đừng quên thưởng thức The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc nhé.

