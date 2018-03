Bạn sẽ sốc khi nhận ra 15 phim Hàn cực đình đám này đã được 5 năm tuổi (Phần 2)

2013 là một năm sôi động và đầy thú vị trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với rất nhiều tác phẩm ăn khách trải đều từ tháng 1 tới tháng 12, được cả khán giả Hàn Quốc lẫn khán giả quốc tế biết đến rộng rãi. Có thể xem đây là một trong những năm mà làn sóng Hallyu phát triển rực rỡ nhất ở mảng phim ảnh, điều mà trong vài năm trở lại đây chúng ta không thực sự được chứng kiến. Tiếp nối phần một, hãy cùng điểm qua 7 cái tên còn lại trong danh sách 15 bộ phim đình đám mà ít ai nghĩ chúng đã được 5 năm tuổi, bởi vì kí ức của người xem về chúng vẫn thật rõ nét, thật ấn tượng như vừa mới hôm qua.

9. Queen of Office là một trong những phim truyền hình khá hiếm hoi của chị đại Kim Hye Soo sau năm 2010. Tác phẩm được làm lại từ drama Nhật Bản năm 2017 Haken no Hinkaku và nhận được sự chú ý lớn của khán giả Hàn Quốc. Queen of Office cũng đã mang về cho Kim Hye Soo giải Daesang tại KBS Drama Awards 2013.

10. Nine là một tác phẩm tiêu biểu của đài tvN thời "mới nổi". Bộ phim thuộc đề tài xuyên không này được chắp bút bởi biên kịch Song Jae Jung, người mà ba năm sau đó đã làm nên một W - Two Worlds "hack não" chẳng kém và thậm chí còn nổi tiếng hơn.

11. Có lẽ đến thời điểm hiện tại, vai chàng bác sĩ tự kỷ trong Good Doctor vẫn là vai diễn xuất sắc nhất, ấn tượng nhất của nam diễn viên xuất thân nhạc kịch Joo Won. 4 năm sau đó, tác phẩm này đã chính thức được mang lên sóng truyền hình Mỹ với phiên bản remake của đài ABC và nhận được phản hồi tốt từ phía khán giả.

12. Là bộ phim của hai nhân vật "quốc dân" Lee Seung Gi và Suzy, Gu Family Book từng rất thành công với rating lên tới 19,5% cho tập cuối cùng. Hiện tại, cả hai ngôi sao chính vẫn là những cái tên rất hot ở làng giải trí Hàn Quốc. Trong năm 2017, Suzy tham gia While You Were Sleeping còn Lee Seung Gi xuất ngũ và trở lại với Hoa Du Ký.

13. Flower Boys Next Door quy tụ dàn trai xinh gái đẹp với Yoon Shi Yoon và Park Shin Hye là hai ngôi sao chính. Hiện tại, Park Shin Hye đã là cái tên hàng đầu của làn sóng Hallyu nhờ thành công liên tiếp của các phim truyền hình, trong khi bạn diễn của cô vẫn liên tục đảm nhận vai chính song danh tiếng không còn quá khủng khiếp như thời Vua Bánh Mì.

14. Năm 2013, đài tvN gây sốt với bộ phim ăn uống Let's Eat. Câu chuyện về những người trẻ độc thân, đam mê ẩm thực nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả và giúp tvN thực hiện tiếp phần hai vào năm 2015. Trong năm 2018, phần 3 của series Thực Thần cũng sẽ lên sóng. Liệu Yoon Doo Joon có tiếp tục là ngôi sao chính của mùa này?



15. Mặc dù bị đánh giá là càng về cuối càng nhạt và gây nhiều tiếc nuối vì kết thúc buồn, Tình Sử Jang Ok Jung vẫn là một tác phẩm được nhiều khán giả nhớ đến vì câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Kim Tae Hee và Yoo Ah In.