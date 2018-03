"Thử Thách Thần Chết" phần 2 sẽ phải ghi hình lại sau 1 năm đóng máy chỉ vì "yêu râu xanh"!

Chiến dịch #MeToo đang ngày càng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nó lên làng giải trí Hàn Quốc. Xét riêng ngành phim ảnh, chiến dịch vạch trần yêu râu xanh này đã khiến cho sự nghiệp của hàng loạt nhân vật tiếng tăm tan tành chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, nó cũng đồng thời gây nên không ít thiệt hại cho các phim mà những "anh tài" này tham gia. Một trong những tác phẩm đang phải chịu nhiều khó khăn nhất lúc này đó là phần hai của Thử Thách Thần Chết - Along with the Gods: The Last 49 Days.

Oh Dal Soo (ngoài cùng bên trái) trong "Thử Thách Thần Chết" phần 1

Cách đây ít ngày, nam diễn viên Oh Dal Soo, người từng góp mặt trong phần một với tên gọi Along with the Gods: The Two Worlds, đã chính thức thừa nhận hành vi quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ nhiều lần của mình và đưa ra lời xin lỗi tới các nạn nhân và công chúng. Scandal chấn động của ngôi sao Veteran đã khiến anh từ "ông tiên 10 triệu" trở thành tên tội phạm trong mắt nhiều khán giả. Mới đây, Oh Dal Soo đã rời khỏi dự án phim truyền hình sắp lên sóng của đài tvN My Ahjusshi và người thay thế anh là Park Ho San.

Ban đầu, có thông tin cho rằng nhà sản xuất sẽ loại bỏ các cảnh của Oh Dal Soo khỏi phần 2 Along with the Gods, tuy nhiên đại diện bộ phim đã sớm lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho biết họ vẫn đang theo dõi tình hình. Đến tối 1/3, nhà sản xuất xác nhận sẽ ghi hình lại các cảnh có Oh Dal Soo, người thủ vai phán quan - một vai diễn không quá lớn nếu so với các vai còn lại. Hiện tại, phía Thử Thách Thần Chết cho biết họ vẫn chưa có lịch ghi hình và danh sách diễn viên cụ thể. Along with the Gods: The Last 49 Days dự kiến ra rạp vào ngày 1/8/2018, tức là chỉ còn 5 tháng nữa cho đoàn làm phim.

Để tiết kiệm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả ghi hình, hai phần của bom tấn 800 tỉ đã được quay đồng thời trong vòng 10 tháng và đóng máy vào ngày 22/3/2017. Phương án tối ưu nhất hiện tại đó là chọn một diễn viên mới để ghi hình lại các cảnh của Oh Dal Soo.