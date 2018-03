15 phim Hàn lên sóng tháng Ba: Lâu lắm rồi mới có nhiều sao hot trở lại thế này! (Phần 1)

Từ những anh đại chị đại có tiếng tới loạt mĩ nam mĩ nữ trẻ trung, xinh đẹp, truyền hình Hàn Quốc tháng Ba hứa hẹn sẽ khiến khán giả chìm đắm trong bữa tiệc phim ảnh đặc sắc mà lâu lắm rồi, chúng ta mới được chứng kiến. Cùng điểm qua 8 trong danh sách 15 bộ phim sắp sửa đổ bộ màn ảnh nhỏ tháng này.

Thể loại: Siêu nhiên, Kì bí Số tập dự kiến: 16 Kênh phát sóng: OCN Thời gian khởi chiếu dự kiến: 03/03 Lịch phát sóng: Thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần

Được dự kiến ra mắt vào cuối tháng Hai, tuy nhiên, Children of a Lesser God đã bị lùi ngày lên sóng lại một tuần vì sự kiện Olympic. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đả nữ The Villainess Kim Ok Bin sau 4 năm vắng bóng truyền hình. Chun Jae In (Kang Ji Hwan) là một cảnh sát cao cấp với trí thông minh siêu việt, một người chỉ tin tưởng vào sự thật, tính logic và những con số. Trong khi đó, Kim Dan (Kim Ok Bin) là một cảnh sát mới vào nghề và có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Họ cùng nhau vạch trần một âm mưu có liên quan tới một tổ chức quyền lực. Nam diễn viên Jo Min Ki vì scandal quấy rối tình dục đã phải rút khỏi dự án này.

Teaser "Children of a Lesser God"

2. Good Witch

Thể loại: Gia đình, Melodrama Số tập dự kiến: 40 Kênh phát sóng: SBS Thời gian khởi chiếu dự kiến: 03/03 Lịch phát sóng: Thứ Bảy hàng tuần

Cha Sun Hee (Lee Da Hae) là một nội trợ, cô kết hôn với Bong Chun Dae (Bae Soo Bin). Chồng của cô hiện đang thất nghiệp. Người chị em sinh đôi của Cha Sun Hee là Cha Do Hee (Lee Da Hae), một tiếp viên hàng không. Mặc dù là song sinh cùng trứng, cả hai lại có tính cách trái ngược. Một biến cố đã xảy ra khiến Cha Sun Hee phải giả làm tiếp viên hàng không Cha Do Hee. Cô gặp được phi công Song Woo Jin (Ryu Soo Young).

Teaser "Good Witch"

3. My Husband Oh Jak Doo

Thể loại: Lãng mạn Số tập dự kiến: 24 Kênh phát sóng: MBC Thời gian khởi chiếu dự kiến: 03/03 Lịch phát sóng: Thứ Bảy hàng tuần

Han Seung Joo (UEE) là một phụ nữ ngoài 30 độc thân, làm đạo diễn tại một đài truyền hình. Tuy là một đạo diễn tài giỏi nhưng Han Seung Joo lại không giỏi làm việc nhà cho lắm. Cô luôn phải chịu những định kiến của xã hội về phụ nữ độc thân. Để có được cái danh "phụ nữ có chồng", Han Seung Joo kết hôn với Oh Jak Doo (Kim Kang Woo), một người đàn ông sống trên núi. Cuộc hôn nhân của họ không bắt đầu từ tình yêu, nhưng mối quan hệ giữa họ lại đang dần phát triển theo hướng đầy lãng mạn.

Teaser "My Husband Oh Jak Doo"

Thể loại: Lịch sử, Lãng mạn, Melodrama Số tập dự kiến: 20 Kênh phát sóng: TV Chosun Thời gian khởi chiếu dự kiến: 03/03 Lịch phát sóng: Thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần

Grand Prince từng được dự kiến lên sóng vào tháng Một. Phim xoay quanh nhân vật Lee Kang (Joo Sang Wook), một hoàng tử đầy tham vọng và em trai anh ta là Lee Whi (Yoon Shi Yoon). Cả Lee Kang và Lee Whi đều đem lòng yêu Sung Ja Hyun (Jin Se Yeon), một tiểu thư có dòng dõi quý tộc. Để có được Ja Hyun, Lee Kang quyết tâm trở thành vua, kể cả có phải giết chết chính em trai của mình.

Teaser "Grand Prince"

5. That Man Oh Soo

Thể loại: Lãng mạn Số tập dự kiến: 16 Kênh phát sóng: OCN Thời gian khởi chiếu dự kiến: 05/03 Lịch phát sóng: Thứ Hai - thứ Ba hàng tuần

Oh Soo (Lee Jong Hyun) là một kĩ sư tin học ngoài 20 tuổi, ngoài ra anh còn là một chủ quán cà phê và một nhân viên pha cà phê. Anh ta thông minh và đẹp trai, là người gán ghép các cặp đôi bằng cách sử dụng một loại phấn hoa bí ẩn. Thế rồi cũng vì loại phấn hoa này, anh ta rơi vào lưới tình với Seo Yoo Ri (Kim So Eun). Đây là một cảnh sát trạc tuổi Oh Soo, tính tình vui vẻ và tự mình nuôi cả gia đình.

Teaser "That Man Oh Soo"

Thể loại: Trinh thám Số tập dự kiến: 16 Kênh phát sóng: tvN Thời gian khởi chiếu dự kiến: 10/03 Lịch phát sóng: Thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần

Một bộ phim của nữ biên kịch Noh Hee Kyung, người nổi tiếng với những tác phẩm rất "đời" như Padam Padam, It's Okay, That's Love, Dear My Friends. Xoay quanh cuộc sống đầy những niềm vui và cả nỗi buồn của những cảnh sát luôn cố gắng giữ gìn sự bình yên và bảo vệ công lý, tác phẩm của Lee Kwang Soo và mĩ nhân Train to Busan Jung Yoo Mi hứa hẹn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho khán giả trong khung giờ cuối tuần của đài tvN hậu Hoa Du Ký.

Teaser "Live"

Teaser "Live" #2

7. The Great Seducer

Thể loại: Melodrama Số tập dự kiến: 32 Kênh phát sóng: MBC Thời gian khởi chiếu dự kiến: 12/03 Lịch phát sóng: Thứ Hai - thứ Ba hàng tuần

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết văn học Pháp thế kỷ 18 "Les Liaisons dangereuses" của Pierre Choderlos de Laclos, The Great Seducer là cuộc hành trình của những người trẻ giàu có tìm ra tình yêu đích thực khi đang tham gia vào một cuộc chơi tình yêu đẹp đẽ nhưng đầy nguy hiểm. Kwon Shi Hyun (Woo Do Hwan) đặt cược cả mạng sống vào cuộc chơi này để quyến rũ Eun Tae Hee (Joy). Sau khi gặp Kwon Shi Hyun, cách nhìn của cô về tình yêu dần thay đổi.

Teaser "The Great Seducer"

8. Switch: Change the World

Thể loại: Drama, Pháp luật Số tập dự kiến: 32 Kênh phát sóng: SBS Thời gian khởi chiếu dự kiến: 14/03 Lịch phát sóng: Thứ Tư - thứ Năm hàng tuần

Trong Switch: Change the World, Jang Geun Suk đảm nhận hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là Sa Do Chan, một thiên tài từng tham gia kì thi pháp luật nhưng vì một lí do nào đó lại chẳng thể trở thành một công tố viên, vì lẽ đó mà anh trở thành tên lừa đảo. Nhân vật thứ hai là Baek Joon Soo, một công tố viên tuân thủ pháp luật đến từng chi tiết. Trong khi đó, Han Ye Ri thủ vai Oh Ha Ra, một cô gái tài giỏi đã vượt qua được những rào cản xã hội về xuất thân để theo học đại học.

(Còn tiếp)