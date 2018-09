5 lần cặp kè màn ảnh với mỹ nam Hàn chứng minh Park Bo Young là thánh tạo "phản ứng hóa học"

Mỗi lần xuất hiện trong phim, "mỹ nhân không tuổi" Park Bo Young luôn tạo nên "phản ứng hóa học" ("chemistry" - từ chỉ tương tác giữa các diễn viên) bùng nổ với các mỹ nam xứ Hàn. Dưới đây là 5 chàng trai từng yêu thương, bảo vệ cô bạn gái bé nhỏ họ Park trên màn ảnh. Sự kết hợp giữa Park Bo Young và 5 mỹ nam này sẽ chứng minh nữ diễn viên sinh năm 1990 này chính là "thánh" tạo chemistry của làng phim Hàn.

Song Joong Ki thời điểm cách đây 6 năm chưa phải là chồng nhà người ta mà vẫn là một sao nam độc thân đẹp như hoa của showbiz Hàn. Vào năm 2012, năm "hiện tượng" trong sự nghiệp, ngôi sao sinh năm 1985 đã có một cột mốc bứt phá đáng nhớ mang tên A Werewolf Boy, nơi anh đóng cặp cùng Park Bo Young.

A Werewolf Boy là một câu chuyện tình vô cùng cảm động và ý nghĩa. Chàng người sói Cheol Soo (Song Joong Ki) đã tập làm quen với cuộc sống con người dưới sự yêu thương, giúp đỡ từ thôn nữ Soon Yi (Park Bo Young). Họ đã tạo nên một mối tình đậm chất huyền thoại, ma mị mà lãng mạn với những kỷ niệm đẹp đẽ, thơ mộng đong đầy bi thương.

Thành công A Werewolf Boy đã giúp tên tuổi của cặp đôi diễn viên chính vang xa khắp châu Á. Ở ngoài đời, Song Joong Ki và Park Bo Young cũng luôn dành cho nhau sự quan tâm, ủng hộ với tư cách một người đồng nghiệp, một người bạn thân thiết.

Anh chàng "hươu cao cổ" Lee Kwang Soo đã có sự kết đôi thú vị với Park Bo Young trong phim điện ảnh Collective Invention. Khoảng cách chiều cao cùng tình bạn thân thiết phía sau cánh gà của bộ đôi này đã khiến các fan hưởng ứng nhiệt liệt khi biết tin hai người sẽ là một cặp trong Bạn Trai Tôi Là Người Cá.

Trong phim, Lee Kwang Soo vào vai Park Gu, anh chàng mang khuôn mặt cá xấu xí sau một cuộc thí nghiệm. Ju Jin (Park Bo Young) là cô bạn gái của người cá, cũng là người đã phát hiện ra sự thay đổi của Park Gu và giới thiệu anh trên sóng truyền thông.

Chuyện tình của chàng cá và nàng Ju Jin không lãng mạn, hường phấn mà đầy kịch tính, gay cấn trong cuộc chiến khốc liệt với giới truyền thông. Tuy hiếm có những phân đoạn "tình bể bình" nhưng Lee Kwang Soo và Park Bo Young vẫn cùng nhau tạo nên một cặp đôi "đũa lệch" độc đáo, ấn tượng cho điện ảnh Hàn Quốc.

Oh My Ghost chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 7 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ của Park Bo Young. Bạn diễn của cô trong tác phẩm này là Jo Jung Suk, một tài tử điển trai, sở hữu lối diễn tự nhiên, chân thành cùng giọng hát ngọt ngào.

Trong phim, Park Bo Young vào vai nàng phụ bếp Na Bong Sun. Bị ma nữ nhập, nàng biến thành một cô gái mê trai chính hiệu và đối tượng nàng hướng đến là bếp trưởng Sun Woo (Jo Jung Suk). Bằng sự đáng yêu, tinh nghịch, "ma nữ" Bong Sun đã chinh phục được trái tim của chàng bếp trưởng điển trai.

Thành công của Oh My Ghost một phần lớn nhờ vào sự "hợp rơ" hoàn hảo của cặp đôi Park Bo Young và Jo Jung Suk, từ ngoại hình cho tới phong cách diễn xuất. Trong bộ phim đánh dấu nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Park Bo Young, cô nàng đã khiến cả khán giả lẫn bạn diễn Jo Jung Suk phải bất ngờ vì "trình" aegyo (hành động dễ thương) của mình.

Trai đẹp Park Hyung Sik là người tình màn ảnh tiếp theo trên sóng truyền hình của Park Bo Young. Trong Strong Woman Do Bong Soon, Park Bo Young vào vai Do Bong Soon, một cô gái sở hữu sức mạnh phi thường; còn Park Hyung Sik hóa thân thành Ahn Min Hyuk, chàng CEO lãng tử, tài năng. Chàng và nàng đã cùng nhau viết nên một chuyện tình lạ lùng nhưng cực dễ thương với những cử chỉ âu yếm ngọt hơn đường.

Tình yêu lãng mạn của "Minmin" và "Bongbong" qua diễn xuất của cặp đôi Park Park đã công không nhỏ mang lại thành công rực rỡ cho bộ phim. "Song Park" cũng là một trong những cặp đôi mà khán giả chờ mong phim giả tình thật. Cả hai liên tục "thả thính" qua lại trên mọi mặt trận, từ trong phim đến hậu trường quảng bá ngoài đời.

Park Bo Young thực sự rất có duyên với các bạn diễn cao to đẹp trai và lần này là "chân dài" Kim Young Kwang trong tác phẩm điện ảnh Ngày Em Đẹp Nhất. Bộ phim là câu chuyện thanh xuân đầy sự hối tiếc về mối tình đầu giữa Seung Hee (Park Bo Young) và cậu bạn cùng lớp trung học Woo Yeon (Kim Young Kwang). Mối tình thơ mộng kéo dài trong 10 năm đã được khắc họa rất chân thực qua diễn xuất của bộ đôi trai xinh gái đẹp.

Kim Young Kwang đã lột tả được hình tượng chàng trai cao lớn, si tình, luôn hướng ánh mắt đến cô bạn tri kỷ của cuộc đời mình. Trong khi đó, Park Bo Young vẫn xuất sắc như thường lệ khi thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc của nhân vật, từ khi còn là thiếu nữ đến lúc lấy chồng. Sự ăn ý của Park Bo Young và Kim Young Kwang chính là điểm nhấn giúp tác phẩm lãng mạn này gặt hái được thành công tại phòng vé.