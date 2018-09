Khóc cười với tình đầu vừa đáng yêu vừa đáng tiếc của Park Bo Young trong "Ngày Em Đẹp Nhất"

Ngày Em Đẹp Nhất (Tên tiếng Anh: On Your Wedding Day) là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Park Bo Young sau ba năm vắng bóng màn ảnh rộng và hơn một năm kể từ cơn sốt truyền hình Strong Woman Do Bong Soon. Màn tái xuất lần này của "mỹ nhân không tuổi" rất được mong chờ vì vai diễn trong phim gần như được đo ni đóng giày cho cô. Bên cạnh đó, chuyện tình màn ảnh của Park Bo Young và Kim Young Kwang trong phim cũng được nhiều khán giả, đặc biệt là các fan của thể loại phim thanh xuân vườn trường, trông đợi.

Ngày Em Đẹp Nhất kể về Hwang Woo Yeon (Kim Young Kwang), một thầy giáo thể dục nhận được thiệp mời cưới của... người yêu cũ. Người ấy chính là tình đầu của anh, Hwan Seung Hee (Park Bo Young), một cô gái xinh xắn ai nhìn cũng mê đã khiến trái tim Woo Yeon rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Để theo đuổi Seung Hee, Woo Yeon không ngại ngần làm bao chuyện ngốc ngếch và không tưởng, bao gồm cả việc... thi đại học. Éo le thay, dường như tình cảm giữa anh và tình đầu không được ông trời ủng hộ. Luôn có một rào cản mang tên "không-đúng-lúc" khiến cặp đôi trôi lạc và gần như không đến được với nhau.

Giống như nhiều bộ phim tình cảm Hàn Quốc khác, Ngày Em Đẹp Nhất biết cách chiều lòng khán giả bằng những tình tiết hài hước, lãng mạn và không kém phần ngọt ngào rất đặc trưng của điện ảnh xứ kimchi. Thú vị nhất là những chi tiết thể hiện sự ngây ngô của anh chàng Woo Yeon khi đối diện và theo đuổi cô bạn Seung của mình. Đó có thể là những liên tưởng "đen tối" khi cậu chàng ở bên Seung Hee, nỗ lực đến phì cười khi anh chàng học kém nhưng vì dại gái nên quyết tâm thi đại học, hay sự trẻ con hẹp hòi của Woo Yeon khi nhìn thấy cảnh tình đầu đang thân mật với gã bạn trai trong xe ô tô,... Những hành động ấy của Woo Yeon dù nghe thật ngây ngô nhưng kỳ thực lại rất gần gũi với nhiều gã trai từng có một mối tình đầu, và cũng là ước mơ thầm kín của rất nhiều cô gái. Chính điều đó đã làm nên một câu chuyện tình đáng yêu và rất ngộ nghĩnh mà bất cứ ai xem phim cũng thấy thích thú.

Tuy thu hút khán giả nhờ các tình tiết thú vị như trên nhưng khá đáng tiếc, Ngày Em Đẹp Nhất lại có nhiều điểm hạn chế khiến bộ phim không được như kỳ vọng. Điểm yếu đầu tiên chính là cốt truyện không có gì mới lạ, kể về một chàng trai dần trưởng thành nhờ mối tình đầu của mình. Nếu so với nhiều bộ phim tình cảm khác với những cốt truyện rất độc đáo, có thể thấy ngay Ngày Em Đẹp Nhất đã có phần lép vế.

Tất nhiên, không nhất thiết là phim phải có đề tài "độc" thì mới hay. Độc hay không không quá quan trọng, điều quan trọng chính là cách thể hiện. Dù vậy, cách thể hiện của Ngày Em Đẹp Nhất cũng không được hấp dẫn như mong chờ. Phim chỉ đơn thuần kể lại theo trình tự thời gian trong hầu hết thời lượng. Ở một số trường đoạn, trình tự kể chuyện được thay đổi, tuy nhiên điều này lại không mang đến hiệu quả mà chỉ làm mạch phim thêm rắc rối.

Cốt truyện không mới, cách kể chuyện không quá sáng tạo, Ngày Em Đẹp Nhất còn cho thấy một điểm trừ rất lớn đến từ khâu tạo cảm xúc. Ngoài những chi tiết đáng yêu và ngọt ngào nêu trên, chuyện tình trong phim dường như khá nhạt nhòa. Hai nhân vật chính cùng trải qua rất nhiều thăng trầm biến cố nhưng không để lại nhiều dấu ấn với khán giả, có thể là do cách kể còn thiếu sáng tạo và có phần lan man. Tình tiết cao trào trong phim không hề mang đến hiệu ứng cảm xúc như mong đợi. Có thể thứ mà các nhà làm phim muốn đem tới cho người xem là sự nuối tiếc và xót xa, tuy nhiên trên thực tế, trường đoạn cao trào này chỉ khiến người xem thêm ngán ngẩm. Cuối cùng, cái kết đầy gượng gạo giữa hai nhân vật chính gần như đã "khai tử" cảm xúc trong phim dù mang một thông điệp rất ý nghĩa.

Trailer "Ngày Em Đẹp Nhất"

Nói chung, Ngày Em Đẹp Nhất là một bộ phim tình cảm hài không quá tệ. Phim mang đến một câu chuyện tình đáng yêu và dễ thương, được thể hiện bởi cặp trai xinh gái đẹp có diễn xuất tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót trong kịch bản. Tác phẩm hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.