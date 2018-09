Lâu lắm mới có một phim cổ trang Hàn hấp dẫn, ngập trai xinh gái đẹp như "Lang Quân 100 Ngày"!

Là drama "mới tinh" của đài cáp tvN, Lang Quân 100 Ngày (tựa tiếng Anh: 100 Days My Prince) đã thu hút sự chú ý của một bộ phận không nhỏ những người yêu phim Hàn sau tuần phát sóng đầu tiên. Rating hai tập 1, 2 chiếu hôm 10/9 và 11/9 của phim lần lượt là 5,026% và 6,199%, một thành tích cực tốt đối với khung giờ thứ Hai - thứ Ba của tvN. Với những gì đã thể hiện trong hai tập đầu tiên, Lang Quân 100 Ngày có đầy đủ sự tự tin để trở thành tác phẩm gây sốt trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sau thời gian dài quá "khát" một hit drama hài - lãng mạn.

Lang Quân 100 Ngày kể về chuyến lưu lạc 100 ngày của Thế tử Lee Yool (D.O.). Lee Yool là một kẻ lạnh lùng, khó tính, khuôn mặt luôn hiện rõ nét đăm đăm 16 năm không nở một nụ cười. Đã vậy, vị Thế tử này còn bị nghi là mắc bệnh "lãnh cảm" – không bao giờ muốn động phòng và cứ nhắc đến động phòng là mất tích. Nhà vua cũng như quan chức trong triều đình lo lắng vì cho rằng nạn hạn hán đang hoành hành là do Thế tử không chịu "cân bằng âm dương".

Trải qua nhiều âm mưu toan tính trong triều, một ngày nọ, Thế tử gặp tai nạn và bị mất tích. Trong 100 ngày lưu lạc, Lee Yool đã gặp Hong Sim (Nam Ji Hyun), một cô gái thôn quê thông minh nhanh nhẹn nhưng "ế nặng". Tình cờ bắt gặp một Lee Yool đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, "bà cô" Hong Sim đã dụ anh làm chồng để tránh hình phạt tai quái từ quan chức trong vùng. Những tháng ngày hôn nhân của cặp đôi đặc biệt này chính thức bắt đầu từ đây...

Có thể nhận thấy một phần lớn sức hút của Lang Quân 100 Ngày đến từ dàn cast có thực lực và ngoại hình miễn chê. Mặc dù đây là lần đầu tiên đảm nhận vai chính phim truyền hình, thành viên nhóm EXO - D.O. vẫn thể hiện tự nhiên một Lee Yool khó tính và hay sầu muộn. Tính tình có chút khó ưa nhưng nhân vật này cũng văn võ song toàn, lại còn đẹp trai, đáng yêu và đặc biệt là chung tình; nhìn chung là chuẩn soái ca. So với những Seo Joon Hee của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi hay Phó Chủ tịch Lee của Thư Ký Kim Sao Thế, Lee Yool của Lang Quân 100 Ngày có lẽ chẳng thua thiệt điều gì, ngoại trừ... chiều cao.

Không chỉ nam chính, nữ chính của phim cũng là một mỹ nhân rất "gớm mặt". Sao nhí một thời Nam Ji Hyun không gặp mấy khó khăn để thể hiện hình ảnh một gái quê Hong Sim đanh đá, dân dã nhưng cũng có một khía cạnh rất khác trong tâm hồn. Cả hai diễn viên chính đều tỏ ra vừa vặn với vai diễn của họ, trong khi phiên bản nhí - Jung Ji Hoon và Heo Jung Eun - hoàn toàn đốn gục trái tim người xem bằng vẻ dễ thương "vô đối" cùng diễn xuất chân thành.

Bên cạnh đó, Lang Quân 100 Ngày còn sở hữu một dàn nam phụ soái ca chiều lòng các chị em: Kim Sun Ho, Kim Jae Young hay Do Ji Han. Hai nhân vật "đáng sợ" nhất phim là phản diện Kim Cha Eon (Jo Sung Ha), tên quan làm hủy hoại cuộc đời của Lee Yool, và Kim So Hye (Han So Hee), vợ của Lee Yool.

Không chỉ ghi điểm nhờ dàn diễn viên có thực lực, Lang Quân 100 Ngày cũng sở hữu một cốt truyện thú vị. Câu chuyện về một vị Thế tử lạnh lùng nghiêm túc bỗng dưng bị lạc vào chốn quê, làm chồng của một cô vợ đanh đá và tinh ranh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết dở khóc dở cười, cười ra nước mắt cho khán giả.

Dù để lại ấn tượng tốt nhưng Lang Quân 100 Ngày cũng khó tránh một số hạt sạn. 120 phút đầu tiên có hài, có bi, có ly kỳ nhưng tất cả vẫn chỉ ở mức lưng chừng, hơi giống một nồi lẩu đủ vị nhưng chưa bật lên vị nào. Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu được bởi dẫu sao, hai tập phim vừa lên sóng mang mục đích giới thiệu nhân vật và câu chuyện là chính. Có thể trong các tập tiếp theo, "mùi vị" của Lang Quân 100 Ngày sẽ rõ ràng và đặc sắc hơn.

Nếu có vấn đề gì cần "lo xa" thì đó là việc kết hợp giữa yếu tố hài - lãng mạn và yếu tố lịch sử "nghiêm túc" ở Lang Quân 100 Ngày. Thường các phim cổ trang với thời lượng ngắn chỉ nên tập trung vào một trong hai yếu tố này, yếu tố còn lại chỉ nên làm nền. Giống như Mây Họa Ánh Trăng, Lang Quân 100 Ngày nhìn chung vẫn là một tác phẩm cổ trang dành cho khán giả trẻ. Do đó, hi vọng rằng bộ phim sẽ biết cân chỉnh hợp lí hai yếu tố chính trong phim hoặc nghiêng hẳn về hướng rom-com; thay vì đi theo vết xe đổ của nhiều drama cổ trang khác đó là vừa muốn kể chuyện tình cảm thật hay, vừa muốn có những cuộc đấu đá chốn cung thành thật phức tạp, "lồng lộn".

Lang Quân 100 Ngày được phát sóng vào tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên đài tvN.