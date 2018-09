Vụ thi thể phân hủy trong bao tải: Bắt nghi phạm thứ 2 trốn trên đồi

Chiều 15-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan này đã bắt giữ được nghi phạm thứ 2 trong vụ "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại khu vực đèo Thung Khe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Nghi phạm thứ hai bị bắt giữ là Bùi Văn An (SN 1997, ngụ xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). An bị công an phát hiện, bắt giữ vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 15-9, khi đang lẩn trốn trên đồi tại xã Thượng Cốc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể tài xế ô tô bị giết ở đèo Thung Khe (Hòa Bình)

Trước đó, Công an đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Hiền (SN 1999, ngụ xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), là nghi phạm gây ra vụ giết tài xế ô tô , giấu thi thể vào bao tải, ném xuống đèo Thung Khe để phi tang.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 4-9, sau khi nhận được trình báo về việc anh Bùi Văn N. (SN 1982, ngụ xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn) lái ô tô chở khách đi không về nhà, điện thoại không liên lạc được, Công an huyện Lạc Sơn đã vào cuộc xác minh. Đến ngày 11-9, công an phát hiện chiếc ô tô được cầm cố ở một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Người cầm đồ là Hiền và An.

Công an thấy có nhiều điểm bất thường nên đã triệu tập Hiền và An tới cơ quan công an làm việc. Tuy nhiên, nghi phạm An đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Hiền bước đầu khai vào ngày 4-9 đã cùng An thuê anh N. chạy xe chở lòng vòng rồi dùng dây xiết cổ tài xế này tử vong. Sau đó, cả hai giấu thi thể vào bao tải, ném xuống đèo Thung Khe (đoạn qua xóm Nhuối, xã Tòng Đậu) phi tang, rồi cướp xe ô tô mang đi cầm cố.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tới đèo Thung Khe phối hợp tìm kiếm và phát hiện thi thể anh N. đang phân hủy mạnh.