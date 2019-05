Vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ: Kẻ biến thái đã rời đi

Căn hộ người Hàn Quốc bị tố sàm sỡ (ảnh nhỏ) và chung cư xảy ra sự việc. Ảnh: PV.

Ngày 29.5, theo thông tin từ Ban Quản trị khu chung cư Imperia Garden (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đơn vị vừa có văn bản gửi Công an TP. Hà Nội đề nghị sớm có kết luận chính thức về sự việc cư dân tố cáo người nước ngoài có hành vi sàm sỡ 2 phụ nữ trong thang máy khu chung cư.

Theo đó, Ban Quản trị khu chung cư cho biết, qua trao đổi với Công an quận Thanh Xuân trong cuộc họp ngày 24.5, với đại diện cư dân, đại diện Ban Quản trị, đại diện 2 gia đình bên bị hại, đại diện Ban Quản lý và Tổ dân phố số 34 đã xác định người đàn ông trong vụ việc tên là K.D.W, sinh năm 1984, mang quốc tịch Hàn Quốc.

Được biết, hiện người này hiện đang làm việc tại một công ty tại tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng người nước ngoài đã dọn đồ và rời khỏi chung cư vào ngày hôm qua (28.5). Ảnh: BQL.

“Chúng tôi được biết rằng do sự việc có yếu tố người nước ngoài nên hồ sơ đã được Công an quận Thanh Xuân chuyển lên Công an TP. Hà Nội. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của cư dân và Ban Quản trị, chủ hộ đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà đối với đối tượng trên và ngày 28.5 đối tượng đã rời khỏi Khu chung cư Imperia Garden.

Ban Quản trị khu chung cư Imperia Garden cũng cho biết, sự việc này đang được đông đảo cư dân khu chung cư quan tâm, rất phẫn nộ và lo lắng đối tượng có thể tái diễn hành vi tương tự tại các nơi khác, đồng thời phải nhanh chóng công khai danh tính và hình ảnh của đối tượng để toàn bộ cư dân tại đây cũng như các chung cư khác được biết và đề phòng.