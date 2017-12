Vụ bé trai 15 tuổi tố người phụ nữ U50 hiếp dâm nhiều lần: Không khởi tố vụ án vì thiếu căn cứ

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi cho biết sau thời gian thụ lý đơn tố cáo của ông N. về việc bà T. (chủ trọ) dụ dỗ con trai nuôi của ông là em H. bỏ nhà đi rồi xâm hại tình dục đã quyết định không khởi tố vụ án giao cấu với trẻ em vì không có sự việc phạm tội. Quyết định đã được VKSND huyện Củ Chi đồng tình.

Bé H. là người tố cáo bà T. đã 2 lần xâm hại tình dục em.



Theo đơn tố cáo của ông N. thì ông N. nhận nuôi em H. (SN 2002) từ năm 2015. Sau khi về sống chung cùng bố mẹ nuôi, H. đã được đi học trở lại đồng thời phụ giúp ông N. trong việc bán quán cơm. Sáng 28-6-2017, do bất cẩn nên H. đã làm mất một chiếc xe máy của khách đến ăn cơm. Trong lúc tức giận, giữa ông N. và H. có xảy ra cự cãi, thấy vậy bà C.T.T (SN 1968, chủ cho thuê mặt bằng quán cơm) đưa H. vào nhà của bà để tâm sự. Sau đó, H. về nhà xin lỗi ông N. rồi bỏ chạy ra phía trước nhà để lên xe bà T. đón đi lên nhà nghỉ tại huyện Củ Chi.

Ông N. là người làm đơn tố giác bà T. đến cơ quan công an.



Theo đơn của ông N. trong những ngày ở tại nhà nghỉ từ 28-6 đến 8-7, ngoài việc đi làm thêm, chơi điện tử thì H. bị bà T. ép quan hệ tình dục 2 lần. Từ lúc H. bỏ nhà đi, dù ông N. có hỏi bà T. nhiều lần nhưng bà không cho biết địa chỉ của H., thậm chí còn quát mắng ông N., đến khi ông N. tìm được H. tại nhà nghỉ thì em cho biết em đang bị bệnh ở bộ phận sinh dục, sưng tấy rất to, liên tục chảy máu mủ và không đi tiểu được. Hốt hoảng, ông N. lập tức đưa H. đến bệnh viện Hóc Môn để điều trị, đồng thời làm đơn tố cáo bà T. đến Công an xã Xuân Thới Thượng để xử lý, sau đó chuyển lên Công an huyện Củ Chi.

Qua quá trình thụ lý đơn tố giác của ông N. về trường hợp bé H. bị bà T. xâm hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã điều tra, xác minh. Kết quả là bà T. cho rằng mình bị ông N. vu khống, còn nhà nghỉ thì không có camera an ninh, không có tên bà T. và em H. vào thuê phòng. Từ đó, Công an huyện Củ Chi quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có dấu hiệu phạm tội.

Bé H. được Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM giúp đỡ, đưa vào Trung tâm dạy nghề.



Về phía em H., được sự giúp đỡ của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, ngày 18-10 đã đưa bé H. vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên tại Gò Vấp (thuộc Sở LĐTB&XH TP.HCM) để tiếp tục cuộc sống, ổn định tinh thần bé. Theo đó, em H. là đối tượng bảo trợ xã hội cần được bảo vệ khẩn cấp theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 136/2013, được tiếp nhận chăm sóc và hưởng chế độ trợ cấp nuôi dưỡng 1,52 triệu đồng/tháng.

Hiện tại em H. đang sinh sống và học nghề may tại trung tâm.