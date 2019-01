U70 lừa "chạy thương binh" để chiếm đoạt 160 triệu đồng

Ngày 25-1, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Lệ (69 tuổi) trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong một lần đi đường, Lệ nhặt được cuốn số lĩnh chế độ trợ cấp thương binh hàng tháng của ông Nguyễn Văn Giang. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng cuốn sổ này, Lệ lân la làm quen với những người có nhu cầu chạy chế độ thương binh.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Lệ

Sau khi đã quen biết, Lệ dùng cuốn sổ của ông Giang để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Để “chạy” được chế độ thương binh, Lệ yêu cầu mỗi người phải nộp một Quyết định ra quân và kèm theo 10 triệu đồng gọi là chi phí ban đầu. Một thời gian sau, Lệ yêu cầu những người này nộp thêm 10 triệu đồng để nhận quyết định khác.

Sau khi các bị hại nộp đủ tiền thì Lệ đưa cho mỗi người một tờ quyết định hưởng chế độ thương binh, bản photocopy và hẹn chờ nhận thông báo cấp chế độ. Tuy nhiên, các nạn nhân chờ mãi không thấy thông báo cấp chế độ, tìm Lệ để hỏi thì thuê bao không liên lạc được.

Đến tháng 11-2018, Công an huyện Yên Thành nhận được đơn tố giác tội phạm của 8 người trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc để xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Lệ. Tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của 8 nạn nhân là hơn 160 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.