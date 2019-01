Quán cà phê ở TP Vinh bốc cháy dữ dội trong đêm

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h10 ngày 25/1, tại quán cà phê Cu Tin ở phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An).

Được biết, vào thời điểm trên nhiều người dân trong khối 2 phường Cửa Nam đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ nhỏ nên mở cửa ra ngoài tìm hiểu. Mọi người phát hiện quán cà phê Cu Tin đang bốc cháy nên tìm cách dập lửa và thông báo cho cảnh sát PCCC.

Hiện trường vụ cháy quán cà phê ở TP Vinh, Nghệ An.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An huy động 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Do quán cà phê nằm sâu bên trong, đường ven Hồ Thành lại nhỏ hẹp nên xe cứu hỏa vào tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Ngọn lửa được khống chế sau đó, nhưng toàn bộ bàn ghế và nội thất của quán cà phê bị lửa thiêu trụi và hư hỏng hoàn toàn. Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.