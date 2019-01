Trao giải cuộc thi thiết kế lì xì hạt giống Tết 2019, khuyến khích nét đẹp văn hóa đầu xuân

Sáng 25/1, tại trường mầm non Ngôi Sao (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Thiết kế lì xì hạt giống - Tết 2019" do GIEO - Nghệ thuật trao hạt may mắn khởi xướng.

Ông Lương Ngọc Đức, đồng sáng lập GIEO - Nghệ thuật may mắn phát biểu tại lễ trao giải.

Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích mọi người cùng nhau gieo hạt giống vào mỗi dịp đầu xuân. Trong cuộc thi này, mọi người sẽ tự tay thiết kế lì xì hạt giống để tặng cho gia đình và bạn bè nhân dịp Tết đến.

Truyền thống gieo may mắn đầu xuân này cũng có thể là một lựa chọn khác cho truyền thống "hái lộc đầu xuân".

Một món quà ý nghĩa để chúng ta có thể tặng nhau nhân dịp Tết đó là những hạt giống may mắn, hạt giống của khởi đầu năm mới, và những hạt giống này sẽ thành những cây cối xanh mát.

Ban tổ chức và các nhà tài trợ.

Trong cuộc thi này, các em học sinh sẽ tự tay thiết kế lì xì hạt giống để tặng cho gia đình và bạn bè nhân dịp Tết đến. Đặc biệt hơn nữa, những phong bao lì xì này được GIEO chọn lọc và triển lãm tại Ngày hội Tết GIEO - Hà Nội vào tháng 1 năm 2019.

Một trong những điểm đặc biệt của "lì xì hạt giống" là nó sẽ giúp cho những em bé có thể lì xì người lớn. Thay vì bị động ngồi chờ người lớn đưa tiền lì xì như mọi năm thì giờ đây những em bé có thể chủ động trao tặng những hạt giống mà các em đã tiết kiệm được cho người lớn.

Hình ảnh tại buổi lễ trao giải.

Mỗi hạt giống lại mang trong đó một ý nghĩa thật đẹp. Con có thể tặng cho ông hạt đu đủ để mong ông luôn nhiều sức khỏe, tặng cho bố hạt dưa hấu tượng trưng cho may mắn, tặng cho mẹ hạt gạo tượng trưng cho no đủ, tặng cho anh chị hạt đậu tượng trưng cho học hành đỗ đạt. Con cũng có thể tặng bao hạt giống ý nghĩa khác cho những vị khách đến nhà.

Những hạt giống này sẽ được cả gia đình gieo trồng. Nếu tất cả chúng ta cùng gieo hạt đầu xuân thì mỗi năm mỗi đứa trẻ sẽ có thêm 1 khu vườn nhỏ, mỗi gia đình sẽ có thêm những kỷ niệm vui bên những cái cây dần lớn lên mỗi ngày, và nước Việt sẽ có thêm nhiều triệu cây xanh mới.

Cuộc thi đến nay nhận được sự ủng hộ của 32 trường học, tổ chức giáo dục trên 8 tỉnh thành, 35 sự kiện lì xì hạt giống đã được tổ chức thành công, hơn 1000 bài dự thi lì xì hạt giống gửi về. Cuộc thi đã nhận được sự lan tỏa rộng rãi tại trường học trên khắp cả nước.