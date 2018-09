Trái với Anh Lạc của "Diên Hi" được người yêu kẻ mến, Yến Uyển khiến ai nấy phẫn nộ chỉ vì 2 tính xấu này

Bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện đã đi được 1/3 chặng đường với những tình tiết hấp dẫn khiến khán giả mong ngóng từng tập. Trong quãng thời gian này, hậu cung của Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) lại có nhân vật mới xuất hiện. Quả nhiên câu nói "Trường giang sóng sau xô sóng trước" là có thật. Càng ngày, những "phản diện" mới càng thâm hiểm, tạo nên những biến động mới đầy kịch tính ở Tử Cấm Thành.

Tuệ Quý phi Cao thị ra đi cũng là lúc Lệnh phi Vệ Yến Uyển "lên sàn".

Trong những tập gần đây, sự xuất hiện của Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) khiến cho nhiều khán giả đặc biệt để tâm. Có lẽ sau A Nhược, Vệ Yến Uyển chính là cái tên gây bão trên mạng xã hội. Nếu trong Diên Hi Công Lược, Lệnh phi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) được mọi người yêu thích vì tính cách cương trực, yêu hận rõ ràng thì Lệnh phi Vệ Yến Uyển của Như Ý Truyện lại hoàn toàn ngược lại.

Máu tham vọng sẵn có

Trong Hậu Cung Như Ý Truyện, không ít nhân vật để tay nhúng chàm vì có nỗi khổ riêng hoặc vì bị dồn ép vào đường cùng. Ví dụ như Gia phi Kim Ngọc Nghiên vì tình yêu thuở thiếu thời với thái tử, vì gia tộc đứng đằng sau; Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa vì phải bảo toàn vững chắc vị trí đích tử cho con trai mình hay ngay cả Tuệ Quý phi Cao Hi Nguyệt cũng bất giác cảm thấy sợ hãi vì không hiểu tại sao bản thân mình lại biến thành một người độc ác như vậy,... Ai nấy cũng đều đáng thương, ngoại trừ Vệ Yến Uyển. Với bản chất ti tiện, tham lam có sẵn trong máu, những việc cô làm đều là vì bản thân mình, là do cô ta lựa chọn chứ không hề do bị ai bắt ép.

Vệ Yến Uyển lợi dụng tình cảm, bòn rút tiền bạc của thị vệ Lăng Vân Triệt.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, Vệ Yến Uyển đã tỏ rõ là một người trục lợi khi lợi dụng tình cảm của thị vệ Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu) hòng moi móc tiền bạc. Chưa kể, nữ nhân này còn buông lời dụ dỗ ngon ngọt: "Vân Triệt ca ca, muội hầu được chủ tử tốt sẽ tìm cách kéo huynh ra khỏi đây!". Nhưng vừa được Càn Long tán thưởng vài câu, cô ta đã nghĩ mình có thể lên làm phượng hoàng, bèn lập tức chia tay với thanh mai trúc mã.

Chỉ vì được Hoàng thượng tán thưởng, nàng ta lập tức vứt bỏ người yêu không có tiền đồ phía sau lưng.

Không phải vô cớ mà Yến Uyển bị điều đến Hoa phòng rồi bị Gia phi hành hạ, sỉ nhục. Tất cả là do cô ta liếc mắt đưa tình, có ý muốn trèo lên giường của Càn Long. Nếu Yến Uyển an yên theo hầu hạ Đại A ca thì đã chẳng có ai để ý, nhất là khi trước đó đã có vết xe đổ của A Nhược khiến ai ai cũng chán ghét cảnh "bán chủ cầu vinh" của nô tì.

Xuất thân thấp kém nhưng lại tham vinh hoa phú quý.

Việc Vệ Yến Uyển xuất thân thấp kém nên muốn có tương lai tốt hơn chẳng có gì sai. Thế nhưng cái cách cô ta làm để đạt được mục đích thì sai vô cùng. Như Ý (Châu Tấn) từng cho Vệ Yến Uyển cơ hội xuất cung kết hôn cùng với Lăng Vân Triệt nhưng cô ta lại muốn hầu hạ Hoàng thượng, cho dù Càn Long chưa yêu thích cô ta đến mức giữ ở lại cung. Nói chung, tất cả mọi chuyện đều do chính Vệ Yến Uyển lựa chọn mà thôi, không phải do bị bắt ép gì cả.

Một phụ nữ lẳng lơ, "ác dơ" đến lạ

Nếu những người khác "câu dẫn" Hoàng thượng bằng những câu hát, tài nghệ thì Yến Uyển lại chẳng cần điều đó. Cô ta nghiễm nhiên quyến rũ Càn Long bằng những lời nói thô tục, trơ trẽn nhất, chẳng khác gái lầu xanh bao nhiêu. Ngay từ giọng nói, Yến Uyển cũng đã bộc lộ sự lẳng lơ, nhõng nhẽo đến khó chịu. Những tưởng Càn Long sẽ phải dị ứng với những ngôn từ này, ai ngờ lại hùa theo, còn lập tức phong thành Vệ Đáp ứng và thị tẩm ngay trong đêm. Quả nhiên nồi nào úp vung nấy.

Vệ Yến Uyển dùng những lời lẽ thô tục nhất để quyến rũ Càn Long.

Ngay lập tức, cô được phong thành Vệ Đáp ứng và thị tẩm trong đêm.

Vệ Yến Uyển cũng giống A Nhược, đều là loại người suy tính, tìm đủ mọi cách để leo lên cao và nhất là đều có cái thói huyễn hoặc cho rằng ai nấy cũng đều tính kế với mình. Cô ta rắp tâm hãm hại Như Ý đến đường cùng mặc cho Như Ý không hề động đến cô ta, "nước sông không phạm nước giếng".

Vệ Yến Uyển mưu hại Như Ý không còn đường lui.

Trong nguyên tác, chỉ vì muốn đạt được mục đích tranh đấu của mình, Yến Uyển còn sẵn sàng vu khống rằng Lăng Vân Triệt có quan hệ mập mờ với Như Ý, khiến cho người thị vệ đáng thương này bị biến thành thái giám. Không những thế, cô ta còn hy sinh cả mẹ ruột để có được vị trí ở hậu cung kia. Thế mới thấy độ chơi bẩn của cô ả như thế nào.

Hy sinh mẹ ruột, người yêu cũ cho mưu đồ tranh sủng.

Chẳng ai ghét xuất thân thấp hèn của Yến Uyển. Người ta ghét cay ghét đắng cô vì cô thiếu phẩm cách, ti tiện, tham vinh hoa phú quý mà chối bỏ tình cảm ban sơ. Suy cho cùng Như Ý chỉ thua trước chữ tình chứ chưa bao giờ thua Yến Uyển.

