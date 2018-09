Đi họp báo phim, tài tử Jo In Sung gây sốt với... cái bóng hiện trên tường của mình

Ngày 12/9 vừa qua, nam diễn viên đình đám Hàn Quốc Jo In Sung đã tham gia sự kiện họp báo của The Great Battle (tạm dịch: Đại Chiến Thành Ansi), bom tấn điện ảnh sắp ra rạp mà ngôi sao này đóng chính. Tại sự kiện lần này, Jo In Sung bất ngờ gây sốt vì... cái bóng "đẹp trai" của chính mình trên tường. Những hình ảnh về cái bóng của tài tử The King đã được Dispatch ghi lại và hết lời khen ngợi.

Khoảnh khắc đắt giá khiến chúng ta nhận ra, nếu đã đẹp trai thì đến cái bóng hiện trên tường cũng "đẹp trai".

Ở tuổi 37, Jo In Sung vẫn rất phong độ, cuốn hút.

Hình ảnh cái bóng của Jo In Sung làm công chúng nhớ tới cái bóng của đại mỹ nhân Kim Tae Hee một thời. Cách đây ba năm, nữ diễn viên họ Kim cũng gây xuýt xoa vì cái bóng "sexy" của mình trên tường.

Kim Tae Hee cũng từng gây sốt với cái bóng "sexy" hiện trên tường.

Trong khi đó, The Great Battle là bộ phim điện ảnh Hàn có kinh phí sản xuất cao nhất năm 2018 (21,5 tỉ won ~ 452 tỉ VND). Tác phẩm cổ trang của đạo diễn Kim Kwang Sik xoay quanh cuộc chiến bi tráng kéo dài 88 ngày của quân đội Goguryeo của Yang Man Chun (Jo In Sung) chống lại 50 vạn quân nhà Đường nhằm bảo vệ thành Ansi. Ngoài Jo In Sung, bộ phim còn có sự tham gia của Nam Joo Hyuk, Park Sung Woong, Bae Sung Woo, Seolhyun,...

Trailer "The Great Battle"

The Great Battle khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 19/9 tới đây và dự kiến cập bến Việt Nam trong tháng 10.

(Nguồn: Dispatch)