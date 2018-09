Trái kiwi có nhiều lợi ích sức khoẻ mà bạn không biết

Chất chống oxy hóa: Trái kiwi có đầy đủ các chất chống oxy hóa, vitamin C, hợp chất phenolic và carotenoid. Điều này giúp bảo vệ ADN trong các tế bào cơ thể khỏi tổn thương oxy hóa và thúc đẩy sức khỏe tốt bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh.

Vitamin C: Quả Kiwi là nguồn cung cấp vitamin C lớn. 100 gram kiwi chứa 154% vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh giúp làm giảm các gốc tự do gây ung thư. Vitamin C cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Ngủ ngon: Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận rằng quả kiwi chứa chất chống oxy hóa và serotonin đã được chứng minh là có lợi cho các chứng rối loạn giấc ngủ. Nếu bạn ăn trái kiwi trước khi đi ngủ, nó sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Quả Kiwi giàu vitamin C, vitamin E và kali rất tốt cho việc thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Thường xuyên tiêu thụ trái cây này sẽ làm giảm nguy cơ đông máu và ngăn ngừa rối loạn tim như xơ vữa động mạch.

Cải thiện hấp thu sắt: Quả Kiwi giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Vitamin C và chất phytochemical có trong quả kiwi ngăn ngừa rối loạn thiếu sắt. Vì vậy, hãy tăng lượng kiwi trong khẩu phần ăn của bạn.

Giúp tiêu hóa tốt hơn: Trái kiwi chứa một loại enzyme có đặc tính hòa tan protein. Ăn trái kiwi sau bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Hơn nữa, nó sẽ hỗ trợ trong việc tiêu hóa protein và ngăn ngừa hội chứng ruột kích thích.

Điều trị thoái hóa điểm vàng: Quả Kiwi là một nguồn cung cấp chất phytochemical tốt, giúp điều trị thoái hóa điểm vàng. Vitamin A và phytochemical có trong quả kiwi bảo vệ mắt khỏi đục thủy tinh thể, rối loạn thị lực và chăm sóc mắt tốt hơn.

Có lợi trong thai kỳ: Trái kiwi là nguồn folate lớn, cần cần thiết cho bà mẹ mang thai. Đó là bởi vì folate giúp ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi và thúc đẩy sự phát triển trí não và não bộ của chúng. Folate cũng giúp cho sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ và sức khoẻ sau này.

Ngăn ngừa ung thư: Quả Kiwi có đặc tính chữa bệnh tốt. Chúng chứa các chất chống oxy hóa, carotenoids, vitamin và chất xơ giúp ngăn ngừa ung thư như ung thư gan, vú, dạ dày và ung thư phổi. Trái kiwi cũng ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và bảo vệ ADN khỏi bị hư hại.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Trái kiwi có thể làm tăng khả năng miễn dịch của bạn và cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch khoẻ mạnh. Ăn trái kiwi hàng ngày sẽ giúp chống lại nhiễm trùng theo mùa và các bệnh khác do đặc tính kháng nấm và chống vi khuẩn của nó.

