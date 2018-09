Lợi ích khi uống nước dưa chuột vào buổi sáng

Cung cấp chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa là những chất ngăn ngừa tổn thương tế bào do stress oxy hóa các gốc tự do gây ra. Dưa chuột có đầy đủ các chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene, mangan và một số chất chống oxy hóa khác như flavonoid.

Ngăn ngừa ung thư: Ngoài chất chống oxy hóa, dưa chuột còn có các hợp chất gọi là cucurbitacin và một nhóm chất dinh dưỡng được gọi là lignans, đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bạn khỏi bệnh ung thư. Fisetin flavonoid được tìm thấy trong dưa chuột có thể giúp làm chậm sự tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Giảm huyết áp: Nguyên nhân chính gây huyết áp cao là có quá nhiều muối trong chế độ ăn uống nhưng lại quá ít kali. Muối dư thừa làm cho cơ thể bạn giữ trong chất lỏng, làm tăng huyết áp. Kali trong dưa chuột là một chất điện giải giúp điều chỉnh lượng natri bị giữ lại bởi thận.

Làn da khỏe mạnh: Nước dưa chuột giúp làm dịu làn da của bạn từ bên trong và từ bên ngoài. Giữ cho cơ thể của bạn đủ nước sẽ giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Nó chứa vitamin B5 giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Tăng cường sức khỏe của xương: Dưa chuột có nhiều vitamin K có thể cung cấp cho bạn khoảng 19% lượng vitamin cần thiết hàng ngày. Vitamin K giúp hình thành các protein cần thiết để làm cho xương và mô khỏe mạnh cũng như giúp đông máu đúng cách.

Hỗ trợ giảm cân: Thay thế đồ uống có đường, đồ uống thể thao và nước ngọt, uống nước dưa chuột có thể giúp bạn giảm một số lượng calo lớn từ chế độ ăn uống. Nó làm tăng sự trao đổi chất của bạn và kiềm chế sự thèm ăn.

Hydrate hoá cơ bắp: Nó rất cần thiết để giữ cho cơ bắp của bạn mạnh mẽ. Hàm lượng silica trong dưa chuột không chỉ tốt cho làn da mà còn hỗ trợ cho sức khỏe của các mô cơ bắp. Uống nước dưa chuột hàng ngày giúp phục hồi cơ bắp, hydrat hóa sau khi tập thể dục và nâng cao sức khỏe thể chất.

Cải thiện sức khỏe não bộ: Hàm lượng fisetin trong nước dưa chuột là một chất flavonol chống viêm giúp cải thiện chức năng não và trí nhớ. Nó giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh. Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng nó giúp bệnh nhân Alzheimer duy trì chức năng nhận thức.

Giảm hôi miệng: Dưa chuột có tác dụng làm mát trên cơ thể, có thể ngăn ngừa hơi thở hôi. Nước dưa chuột làm tăng nước bọt và loại bỏ các vi khuẩn gây mùi bên trong miệng.

Hỗ trợ tiêu hóa: Một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh sẽ ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe như khó tiêu và viêm dạ dày. Uống nước dưa chuột giúp duy trì sự tiêu hóa tốt do hàm lượng chất xơ cao. Dưa chuột chứa chất xơ không hòa tan, giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa dễ dàng.

Theo Boldsky