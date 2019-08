Top 10 MV nhiều lượt xem nhất thế giới của girlband: BLACKPINK chiếm sóng tận 5 vị trí

Đã từ rất lâu, YouTube được xem như thước đo đánh giá mức độ thành công của người nghệ sĩ thông qua số view, những kỷ lục về lượng truy cập,… Đặc biệt, những sản phẩm của các girlgroup đình đám luôn gây bão diện rộng với hàng loạt thành tích nổi bật được thiết lập tại mặt trận này. Có thể thấy, trong những năm trở lại đây, BlackPink luôn là nhóm nhạc nữ thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng.

Mỗi lần tái xuất, 4 cô nàng nhà YG đều trình làng những tác phẩm được đầu tư chỉn chu và khiến người xem phải trầm trồ thán phục. Hãy cùng điểm qua những màn hạ cánh ấn tượng của BlackPink và các đồng nghiệp tại danh sách 10 MV được xem nhiều nhất do nhóm nhạc nữ thể hiện nhé!

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu bước tiến thành công nổi trội trong sự nghiệp của BLACKPINK.

Thống trị đường đua chính là Fifth Harmony, nhóm nhạc người Mỹ bỏ túi tận hai vị trí đầu bảng. Cụ thể, MV "Work From Home" xuất sắc đạt danh hiệu Quán quân khi nắm giữ hơn 2.1 tỷ view trên nền tảng YouTube. Vào thời điểm ra mắt, nó nhanh chóng chinh phục người xem bởi những động tác vũ đạo đầy nóng bỏng của 5 thành viên. Ngoài ra, "Work From Home" lần lượt chiến thắng 2 giải thưởng quan trọng MTV Video Music Awards và American Music Awards ở cùng hạng mục "Màn hợp tác xuất sắc nhất".

Hiện tại, Fifth Harmony đã chính thức tan rã, các thành viên đều chọn theo đuổi sự nghiệp solo. Trong đó phải kể đến Camila Cabello và Normani được xem là hai viên ngọc sáng cho làng nhạc Âu-Mỹ.

Vị trí Á quân tiếp tục gọi tên Fifth Harmony, MV "Worth It" thu về hơn 1.7 tỷ view và dừng chân tại ngôi vị thứ 12 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đặc biệt, "Worth It" còn nhận được vô số đánh giá tích cực khi khẳng định mạnh mẽ quyền lực của người phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, thông qua ý nghĩa sắc bén từ phần lời bài hát và hình ảnh phản chiếu trong MV, giúp 5 thành viên truyền tải đến người hâm mộ thông điệp tích cực về giá trị bản thân trong xã hội hiện đại.

"Worth It" MV - Fifth Harmony ft. Kid Ink

Sau hơn 1 năm kể từ ngày phát hành, MV "DDU-DU DDU-DU" của BlackPink chính thức vượt mốc 900 triệu view, giúp girlgroup người Hàn xuất sắc trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên sở hữu MV ca nhạc chạm được con số cực khủng này. Không chỉ đơn thuần là MV bắt mắt về phần nhìn, "DDU-DU DDU-DU" còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa thú vị mang đậm tính sáng tạo như phân cảnh Lisa tung bột màu khẳng định sự tự do, chú cáo sa mạc được Jennie ôm ấp hàm ý về giá trị cốt lõi bên trong mỗi con người, phá vỡ định kiến xã hội qua những hình ảnh ẩn dụ độc đáo,… Tất cả đều khiến người hâm mộ thích thú và dành cho BlackPink muôn vàn lời ngợi khen.

MV "DDU-DU DDU-DU" - BLACKPINK

Ngoài MV "DDU-DU DDU-DU", bốn cô gái nhà YG còn mang luôn 4 sản phẩm "đặt chân" tại bảng vàng bao gồm "BOOMBAYAH" (hạng 4), "As If It's Your Last" (hạng 5), "Kill This Love" (hạng 8) và "Playing With Fire" (hạng 10). Bên cạnh BlackPink, Twice là nhóm nhạc Kpop thứ hai xuất hiện tại đây cùng MV "TT". Thú vị nhất, ngoài những tên tuổi đình đám trên còn có sự góp mặt của ban nhạc sóc chuột The Chipettes với siêu hit "Single Ladies" đạt hơn 566 triệu lượt xem trên YouTube.