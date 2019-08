Doanh thu khủng từ các concert mới nhất của idol Kpop: BTS gấp đến 10 lần so với TWICE và BLACKPINK

Bên cạnh doanh thu album hay digital, điều quyết định sự thành bại của một nhóm nhạc Kpop còn thể hiện ở mảng doanh thu các chuỗi concert. Đã có nhiều nhóm nhạc khởi động tour diễn trong thời gian gần đây. Cùng điểm qua những con số doanh thu concert cực khủng của các idol Kpop hàng đầu khiến bạn không thể tin nổi.

BTS - Love/Speak Yourself Tour

Tình trạng: 40 concert đã hoàn thành Lượng khán giả: 1.473.185 người Doanh thu bán vé: 220 tỉ won (186,6 triệu USD) Doanh thu trung bình: 4,7 triệu USD/1 concert

TWICE - DreamDay Tour

Tình trạng: 5 concert đã hoàn thành Lượng khán giả: 215.500 người Doanh thu bán vé: 23,5 tỉ won (19,9 triệu USD) Doanh thu trung bình: 4 triệu USD/1 concert



BLACKPINK - In Your Area Tour

Tình trạng: 13 concert đã hoàn thành Lượng khán giả: 121.286 người Doanh thu bán vé: 21,3 tỉ won (18,1 triệu USD) Doanh thu trung bình: 1,4 triệu USD/1 concert

NCT 127 - NEO City Tour

Tình trạng: 9 concert đã hoàn thành

Lượng khán giả: 56.458 người Doanh thu bán vé: 8,57 tỉ won (7,3 triệu USD) Doanh thu trung bình: 800 nghìn USD/1 concert



Red Velvet - REDMARE Tour

Tình trạng: 9 concert đã hoàn thành

Lượng khán giả: 29.818 người Doanh thu bán vé: 4,84 tỉ won (4,1 triệu USD) Doanh thu trung bình: 456 nghìn USD/1 concert



WINNER - EVERYWHERE Tour

Tình trạng: 6 concert đã hoàn thành

Lượng khán giả: 23.800 người Doanh thu bán vé: 3,8 tỉ won (3,22 triệu USD) Doanh thu trung bình: 537 nghìn USD/1 concert

Tuy tổng số doanh thu concert của BTS cao gấp 10 lần TWICE hay BLACKPINK, nhưng tính trung bình thì những con số ấy lại khá ngang ngửa. Có thể thấy, chỉ tính những concert đang diễn ra của các nhóm nhạc gen 3 thì BTS và TWICE là hai "kỳ phùng địch thủ", ngang tài ngang sức ở mảng doanh thu. BLACKPINK tuy có lép vế hơn so với BTS và TWICE nhưng cũng nhỉnh hơn các nhóm nhạc còn lại. Cùng chờ xem từ bây giờ đến cuối năm, thứ hạng của các nhóm có bị lung lay bởi những nhân tố tiềm năng hay không, đặc biệt là EXO, nhóm nhạc đang khởi động concert solo thứ 5 trong sự nghiệp.

Chỉ tính những concert đang diễn ra của các nhóm nhạc gen 3 thì BTS, TWICE và BLACKPINK là 3 nhóm nhạc dẫn đầu

Nguồn tham khảo: theqoo