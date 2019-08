Những idol “vô hình” trong MV của nhóm: Mang tiếng visual mà thành viên BTS và BLACKPINK xuất hiện “có cũng như không”

Phân chia thời lượng lên hình trong MV của từng thành viên 1 nhóm nhạc chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt là với những idol group "đông dân". Dù biết khả năng chia screen time "đều chằn chặn" rất khó nhưng không thiếu trường hợp những thành viên 5 lần 7 lượt có tần suất xuất hiện ít đến "vô hình". Điều này không chỉ khiến fan đau lòng mà còn tạo nên những tranh cãi không đáng có về vấn đề thiên vị, đối xử bất công trong nội bộ nhóm.



Jisoo (BLACKPINK)

Jisoo là visual của BLACKPINK nên ai cũng nghĩ cô sẽ là người được ưu ái lên hình nhiều nhất trong các MV của nhóm. Thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại: Jisoo chính là người có thời lượng xuất hiện ít nhất trong số các thành viên.

Tính đến nay BLACKPINK sở hữu 7 MV, tuy nhiên thời lượng lên hình của Jisoo trong 6 sản phẩm ca nhạc của nhóm không đứng... bét thì cũng chỉ được xếp thứ hai từ dưới lên. Ngay cả ở MV mới nhất là "Kill This Love", dù nữ ca sĩ được xuất hiện nhiều hơn nhưng cô vẫn chỉ đứng thứ 3 trong nhóm về tổng thời gian "lên sóng".

Trừ "Boombayah", thời lượng lên hình của Jisoo trong MV của BLACKPINK không xếp chót thì cũng đứng thứ nhì từ dưới lên

Trong đó MV "Stay" là "thảm nhất vì Jisoo xuất hiện ít hơn hẳn với những người còn lại

Jisoo chỉ có screen time đứng thứ 3 trong "Kill This Love"

Đành rằng việc chia thời lượng lên hình của BLACKPINK không đến nỗi chênh lệch nhưng lần nào Jisoo cũng là người có ít phân cảnh nhất thì quả có thiệt thòi cho cô nàng, đặc biệt là khi nữ idol sinh năm 1995 mang danh visual của nhóm. Điều này không khỏi khiến các fan thấy bất bình thay cho Jisoo và cho rằng YG vẫn chưa triệt để khai thác nhan sắc của cô, trao cho "chị cả" BLACKPINK cơ hội tỏa sáng hơn nữa.

Taeil (NCT 127)

Taeil là thành viên lớn tuổi nhất nhóm nhỏ NCT 127 nhưng anh lại là 1 trong những người ít được SM đầu tư, chăm chút nhất. Điều này thể hiện ngay ở thời lượng lên hình của nam ca sĩ trong các MV. Từ khi NCT 127 debut đến nay, anh chỉ được xuất hiện chớp nhoáng trong các MV của nhóm, nếu không "đứng bét" thì cũng chỉ xếp thứ 2 hoặc 3… từ dưới lên.

Trong MV "Fire Truck", thời lượng lên hình của Taeil chỉ nhiều hơn... diễn viên nữ

Anh xếp chót BXH thời lượng lên hình ở 1 loạt MV như "Regular"...

... hay "Cherry Bomb"

Ở lần comeback mới nhất với "Superhuman", Taeil cũng là người có screen time ít nhất NCT 127

NCT 127 đến nay debut đã được 3 năm, tuy nhiên với sự chú ý ít ỏi dành cho Taeil, đến nay anh vẫn là 1 trong những thành viên kém nổi nhất nhóm.

Jin (BTS)

Được mệnh danh là "trai đẹp toàn cầu" nhưng thời lượng Jin xuất hiện trong các MV của BTS không tương xứng với danh hiệu này. Từ khi debut đến nay, hiếm khi anh nằm trong top các thành viên được lên hình nhiều nhất dù là visual của BTS. Thậm chí trong MV "Not Today", người ta cứ tưởng Jin đóng vai "người vô hình" khi không tính các phân đoạn của cả nhóm thì cảnh quay solo của anh dài đúng… 2 giây.

Jin là người có thời lượng lên hình ít nhất trong MV "Dope"...

... "IDOL"

... hay "MIC Drop"

Ở MV "Not Today", anh không những xếp cuối bảng mà thời lượng xuất hiện solo còn chỉ vỏn vẹn 2 giây

Hyoyeon (SNSD)

Luôn bị đánh giá là 1 trong những thành viên mờ nhạt nhất SNSD, thời lượng lên hình của Hyoyeon cũng thường xuyên gây tranh cãi. Đa số ý kiến cho rằng SM chưa để nữ thần tượng tỏa sáng hết mình vì trong các MV, tần suất xuất hiện của cô chẳng đáng là bao. Rất ít khi Hyoyeon lọt top những người có nhiều screen time nhất, trong khi đó số lượng đứng "bét" lại… không đếm xuể. Thậm chí khi Hyoyeon ra mắt trong nhóm nhỏ SNSD Oh-GG gồm 5 thành viên, cô cũng là người "đội sổ".

Trong MV "Hoot", Hyoyeon chỉ lên hình nhiều hơn... vai diễn khách mời của Siwon

Cô liên tục đứng cuối 1 loạt MV như "I Got A Boy"...

... The Boy

... hay "Lion Heat"

Đến ở nhóm nhỏ SNSD Oh-GG, Hyoyeon vẫn xếp chót về thời lượng lên hình trong MV "Lil Touch"

Seunghee (Oh My Girl)

Seunghee là giọng ca chính của Oh My Girl. Sở hữu vị trí quan trọng là thế nhưng Seunghee lại thiệt thòi hơn so với các thành viên còn lại vì thời lượng lên hình của cô trong các MV chẳng đáng là bao.

Seunghee nếu không đứng thứ 2 từ dưới lên...

...thì cũng đứng cuối 1 loạt MV như "Remember Me"

... hay "Secret Garden"

Jisung (Wanna One)

Trong thời gian Wanna One còn hoạt động, các fan của Jisung thường xuyên lâm vào cảnh bức xúc vì thần tượng lên hình quá ít. Trong số các MV Wanna One tung ra suốt 18 tháng hoạt động, Jisung không đứng cuối thì cũng xếp áp chót bảng thời lượng lên hình. Lần duy nhất nam idol có tần suất xuất hiện "khá khẩm" là trong MV "I.P.U". Tuy nhiên vị trí này cũng vô cùng khiêm tốn khi anh chỉ đứng thứ 8 trong tổng số 11 thành viên nhóm.

Jisung có thời lượng lên hình cực ít trong 1 loạt MV như "Energetic", "Burn It Up", "Boomerang", "Spring Breeze"