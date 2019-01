Thi thể bảo vệ công ty Bò sữa An Phú chết cháy ở vùng ven Sài Gòn

Ngày 16/1, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra làm rõ cái chết của 1 bảo vệ thuộc công ty Bò sữa An Phú ở khu vực.



Theo điều tra, trưa 11/1, một số công nhân đang làm việc ở chòi trạm bò của công ty Bò sữa An Phú, ấp An Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, TPHCM thì nghe tiếng nổ lớn. Mọi người chạy lại thì phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội nên dùng nước, bình chữa cháy dập.

Công an khám nghiệm 1 vụ chết cháy trước đó. Ảnh: C.P

Đến 11h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra mọi người phát hiện thi thể của ông Ph.V.Th. (SN 1975, ngụ tỉnh Nghệ An, là bảo vệ công ty này) chết cháy trong tư thế nằm ngửa nên báo công an.

Nhận tin, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, khu vực cháy chỉ có khoảng 32m2.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.