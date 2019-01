Đồng Nai: Cháy lớn ở cây xăng, hàng trăm người dân hoảng sợ bỏ chạy thoát thân

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 16/1, khi một chiếc xe bồn chứa nhiên liệu đang tiến hành sang chiết ở cây xăng Nam Phương Phong, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lúc này, một số người hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lây lan sang các xe bồn đang sang chiết trong cây xăng.

Clip: Cháy lớn ở cây xăng Nam Phương Phong, hàng trăm người dân hoảng sợ - Nguồn: Facebook

Nhận tin, Công an huyện Xuân Lộc cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tiến hành phong toả hiện trường, chữa cháy. Nhiều người dân lo sợ cháy lan nên đã tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn.

Đến 21h30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng PCCC tiến hành bơm nước làm mát, phòng ngừa ngọn lửa bùng phát.

Khói lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều người hoảng sợ - Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.