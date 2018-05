Thanos và 8 gã bạo chúa vũ trụ khiến dân tình mê mệt ở nền văn hóa đại chúng

Sau khi Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) ra mắt, thật bất ngờ khi phần lớn khán giả lại tỏ ra khá đồng cảm với... ác nhân Thanos. Từ một gã bạo chúa điên loạn trong nguyên tác truyện tranh, Thanos khi bước chân lên màn ảnh rộng bỗng "đời" hơn, khi hắn mang những lý tưởng khiến người xem bị thuyết phục. Nền điện ảnh thế giới cũng không thiếu những gã "đại ma đầu" tuy độc ác khôn cùng, nhưng vẫn khiến ta phải đồng cảm, hoặc nể phục bởi họ quá kiên định, quá nhìn xa trông rộng hoặc đơn giản là... quá mạnh.

1. Thanos - Avengers: Infinity War

Trong phim điện ảnh thứ 19 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, hai nhóm siêu anh hùng Avengers và Guardians of the Galaxy phải hợp lực để chống lại "Titan điên" Thanos, nhằm ngăn chặn âm mưu hoàn thành Găng tay Vô cực và xóa sổ một nửa vũ trụ của hắn.

Khán với comic, Thanos không thực hiện cuộc đồ sát để lấy lòng nữ tử thần Mistress Death. Động lực của gã có phần cao quý hơn, khi hắn tin rằng vũ trụ đã quá đông dân cư, và sẽ rơi vào thảm họa diệt vong nếu các thể sống cứ sinh sôi mà thiếu kiểm soát. "Khoai tím" không những thế còn là người đàn ông giàu tình cảm, thể hiện rõ nhất khi hắn dành tất cả tình yêu thương hiếm hoi của mình cho cô con gái nuôi Gamora.

2. Frieza - series Dragon Ball Z và phim Dragon Ball: Resurrection ‘F’

Đối với thế hệ 8x - 9x tại Việt Nam, gã ác nhân "mét rưỡi" này có một cái tên "thuần Việt" thân thương hơn: Phi-de đại đế. Cũng tương tự như Thanos, Frieza đi tìm những viên ngọc rải rác trong vũ trụ, chính là Bảy Viên Ngọc Rồng giúp hắn hoàn thành tâm niệm được trường sinh bất tử.

Và cũng đừng để vẻ ngoài nhỏ thó của gã đánh lừa, bởi Frieza chính là kẻ có chỉ số chiến đấu cao nhất trong toàn cõi vũ trụ vào thời điểm mà hắn xuất hiện. Ngoài mặt thì tươi cười và luôn sử dụng kính ngữ trong mỗi đoạn hội thoại, nhưng thực chất hắn đứng đằng sau hàng loạt cuộc diệt chủng trong toàn cõi vũ trụ. Không những thế, ở lần hồi sinh trong movie Resurrection ‘F’, Frieza còn chứng tỏ bản thân là một thiên tài võ học, khi chỉ mất 4 tháng khổ luyện đã có thể bắt kịp trình độ của Khỉ Con Son Goku.

3. Darth Vader - loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao

Tuy thủ lĩnh tối cao của Đế chế Thiên hà tàn độc là Hoàng đế Palpatine, nhưng Vader lại là nhân vật phản diện đáng nhớ nhất trong toàn bộ loạt phim Star Wars của George Lucas. Đóng vai trò là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Đế, Darth Vader với khả năng sử dụng nhuần nhuyễn Thần Lực chính là kẻ thù mà toàn cõi thiên hà phải khiếp sợ. Từ khi ra mắt, Darth Vader với tạo hình độc đáo, "chất lừ" đã sớm trở thành một trong những hình tượng kinh điển của văn hóa giải trí Mỹ.

Kể cả khi câu chuyện về nhân vật đã chấm dứt, thì tầm ảnh hưởng của Vader vẫn tiếp tục trong phần phim hậu truyện Star Wars: The Force Awakens. Ác nhân Kylo Ren vì quá thần tượng và xem Vader như chuẩn mực để phấn đấu, nên đã bắt chước "idol" từ lối ăn mặc, cách nói chuyện cũng như phong cách chiến đấu.

4. Lord Zedd - series Power Rangers

Thương hiệu tuổi thơ "Năm anh em siêu nhân" cũng sở hữu không ít nhân vật phản diện ấn tượng. Trong đó, không thể không kể đến Chúa tể Zedd, ác nhân chính trong mùa hai của Mighty Morphin Power Rangers.

Trong tập phim đầu tiên mà gã xuất hiện "Chúa tể tà ác" Zedd đã khiến khán giả khiếp sợ bởi ngoại hình rùng rợn, với các cơ bắp đỏ gạch, cùng...não bộ phập phồng lộ cả trên đỉnh đầu. Theo mạch truyện, gã chính là thủ lĩnh thật sự của lũ quái vật, kẻ đứng đầu sau giật dây mụ phù thủy Rita Repulsa xuyên suốt mùa đầu tiên. Cũng vì có tạo hình quá đáng sợ, nên nhà đài có một thời gian đã bị các phụ huynh phàn nàn khi con họ gặp phải ác mộng.

Trong phiên bản điện ảnh của Power Rangers ra mắt vào năm 2017, tuy chưa lộ diện, nhưng Chúa tể Zedd được ẩn ý là kẻ đã khiến mụ phù thủy Rita đi theo con đường tà đạo. Ở cảnh chiến đấu cuối phim, Rita cũng tiết lộ rằng một kẻ mạnh hơn mụ sẽ tìm đến Trái đất, và kẻ đó chắc chắn không ai khác ngoài Zedd.

Phải đến hơn nửa phim, người cha ruột tưởng chừng rất chung tình và tử tế của Star-Lord mới tiết lộ bản thân là một "phượt thủ" xuyên vũ trụ, với dã tâm gieo giống cho toàn bộ những hành tinh có sự sống mà hắn đi qua. Bằng cách đó, hắn có thể nuốt chửng mọi thứ, trở thành thể hợp nhất với toàn cõi vũ trụ.

Ego qua phần thể hiện ấn tượng của tài tử Kurt Russell mang vẻ hòa hoa, phong trần, đúng chuẩn "sugar daddy" trong truyền thuyết. Bản thân nhân vật cũng thuộc chủng tộc Celestial, một giống người ngoài hành tinh từng được ví như thần linh trong nhiều tín ngưỡng.

6. The Ultimate Evil - The Fifth Element

Không có hình hài cụ thể, nhưng The Ultimate Evil/ Mr. Shadow lại là kẻ tạo ra chiến tranh trong toàn cõi vũ trụ. Là một thực thể vũ trụ không rõ nguồn gốc, Mr. Shadow gieo mầm mống thù hận trên mỗi thiên hà mà hắn đi qua, khiến các dân tộc rơi vào những cuộc giao tranh đẫm máu không hồi kết. Đặc biệt, hắn không thể bị tiêu diệt bằng vũ lực, bởi những đòn tấn công chỉ khiến sinh vật này to lớn và mạnh mẽ hơn.

Xuyên suốt nhiều thế kỷ, The Ultimate Evil thèm khát được nhìn thấy cảnh Trái Đất bị hủy diệt, song kế hoạch của hắn luôn bị ngăn chặn bởi bảo vật mang tên "The Fifth Element" (Nhân tố thứ năm). Chỉ mãi đến thế kỷ 23, khi cảm nhận được rằng Nhân tố thứ năm đã không còn hiện hữu trên hành tinh xanh, thực thể tà ác quyết định tổng động viên binh lực để xóa sổ Địa cầu.

7. Darkseid - Vũ trụ Điện ảnh DC

Theo nguyên tác truyện tranh, thủ lĩnh các New God (Tân thần) - Darkseid - là một trong những kẻ thù đáng sợ nhất của nhóm siêu anh hùng Justice League. Hình dung thế này cho dễ hiểu: tộc Tân thần mang sức mạnh vượt trội so với các đồng bào Krypton của Superman, còn sức mạnh của Darkseid thì đứng trên tất cả Tân thần.

Darkseid chưa từng lộ mặt trong Vũ trụ Điện ảnh DC, nhưng sự tồn tại của hắn đã được đề cập rất nhiều lần. Trong Batman v Superman: Dawn of Justice, Người Dơi đã gặp phải một cơn ác mộng, nơi Trái đất bị tấn công bởi những con quái vật có cánh. Các sinh vật này đã vây lấy biểu tượng Omega được vẽ trên nền cát, và đó chính là dấu ấn độc quyền của hắn.

Đến Justice League, ác nhân Steppenwolf tuy khiến các người hùng vất vả là thế, nhưng hắn chỉ là một gã tôi tớ đứng dưới quyền của bạo chúa Darkseid. Nỗ lực chiếm đoạt các bảo vật Mother Box, rốt cuộc cũng là vì hắn tuân theo lệnh của vị thủ lĩnh Tân thần.



Cũng như Thanos, Darkseid sẽ xuất hiện trong các phần phim tương lai của Vũ trụ Điện ảnh DC.

Có vẻ ngoài diêm dúa như "thánh hát" I have an apple, I have a pen trên Youtube, Grandmaster thực chất là chủ nhân tối thượng của hành tinh Sakaar. Là một sinh vật có tuổi đời gần ngang bằng thời gian, Grandmaster cảm thấy mọi thứ xung quanh hắn thực sự nhàm chán. Đó là lý do gã tổ chức đại hội võ thuật Contest of Champions, quy tụ những chiến binh vĩ đại trong toàn cõi vũ trụ đến chém giết mua vui cho mình.

Có thể ví Grandmaster như bạo chúa Nero phiên bản ngoài không gian, khi hắn tin rằng quyền sinh sát luôn nằm gọn trong bàn tay. Tuy tà ác, nhưng gã lại khiến khán giả yêu mến bởi tính cách tưng tửng, đồng bóng, không ít lần là nhân tố gây cười cho toàn bộ phim.

Hiện tại, Avengers: Infinity War đã kết thúc phần một, nhưng cuộc chiến chống Thanos của các siêu anh hùng vẫn chưa dừng lại. Sau Infinity War, giới mộ điệu tiếp tục kỳ vọng vào những siêu phẩm tiếp theo của nhà Marvel, trong đó phải kể đến Ant-Man and the Wasp ra mắt năm nay, cũng như Captain Marvel ra mắt vào năm 2019.