Cả thế giới kêu gọi đừng rò rỉ cái kết "Avengers: Infinity War" nhưng nhà Marvel lại chứa chấp hai "tội đồ" này!

Những ngày này Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) nổi lên như bom tấn thuộc hàng "khủng" nhất từng được màn ảnh tung ra. Người chưa được xem thì cố gắng tránh những "thánh spoiler" như tránh tà trong khi trên mạng đầy rẫy những chi tiết phân tích, hé lộ nội dung phim. Để đáp ứng nguyện vọng của khán giả, anh em đạo diễn nhà Russo từng viết "tâm thư" trên trang cá nhân kêu gọi người hâm mộ và báo giới giữ im lặng về những diễn biến trong phim lúc Infinity War còn chưa ra mắt.

Ấy thế mà chính những diễn viên của Cuộc Chiến Vô Cực lại không biết "giữ mồm giữ miệng" mà nhất là hai "tội đồ" Mark Ruffalo và Tom Holland.

Cụ thể, vào tháng 7 năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn của Good Morning America (một chương trình truyền hình buổi sáng của Mỹ được phát sóng trên kênh ABC) với hai diễn viên Mark và Don Cheadle (diễn viên thủ vai James Rhodes / War Machine), phóng viên đã thay lời khán giả bày tỏ sự tò mò về cái kết của phim của Avengers: Infinity War cũng như việc ai trong số những anh hùng của chúng ta phải hy sinh trong cuộc chiến chống lại gã đồ tể của vũ trụ Thanos.



Cả Mark và Don dĩ nhiên đã được dặn dò rất kĩ về việc giữ bí mật cho nội dung phim, thế nhưng Mark đã "lỡ mồm" thừa nhận với phóng viên rằng các anh hùng sẽ phải chết ("Wait till you see this next one - everybody dies"). Khỏi phải nói anh chàng Don ngồi cạnh đó giật nảy mình và ngay lập tức chặn họng ông bạn.

Trong đoạn cuối video phỏng vấn, chúng ta rất dễ dàng nhận thấy rằng chàng Hulk sau đó tỏ ra hối hận với những tiết lộ của mình và lấp liếm: "Ơ họ.. không chết. Anh có thể cắt đoạn đó đi được không?". The Hulk quay sang Don với vẻ tội nghiệp và hỏi: "Tôi đang gặp rắc rối rối sao?" ("Am I in trouble?"). Sau đó là hành động chữa cháy của hai diễn viên yêu cầu phóng viên tiếp tục buổi nói chuyện với những câu hỏi tiếp theo.

Marvel Studios chắc chắn là không hài lòng với thanh niên "nhanh mồm nhanh miệng" này

Rất may cho chàng Khổng lồ xanh là nội dung chính của buổi phỏng vấn hôm đó là về Thor: Ragnarok và việc hầu hết các siêu anh hùng chết dưới tay "Khoai tím" Thanos lúc đó nghe thật hoang đường, chính vì vậy, sự việc lần đó đã chìm xuống. Chỉ tới khi Infinity War thực sự được công chiếu và quá nhiều nhân vật bị "thanh tẩy", người ta mới nhận ra đó không phải là một câu đùa cợt.

Đây không phải là lần đầu tiên chàng khổng lồ xanh tiết lộ về nội dung phim mà anh tham gia trước ngày công chiếu. Cũng vào năm ngoái, khi Screenrant phỏng vấn Mark Ruffalo về Infinity War, nam diễn viên Hulk đã tiết lộ cuộc "chạm trán" bất ngờ giữa Thor và Hulk với ác nhân Thanos trước khi đoàn tụ với đội Avengers và sát cánh cùng họ. Thậm chí Hulk được xem là "tay spoil có số" đến mức trong một cuộc phỏng vấn dàn sao của Marvel rằng ai là người dễ spoil phim nhất, thì tất cả họ đều chỉ "thẳng mặt" Mark Ruffalo.

Có lẽ Mark nếu không muốn bị đuổi việc thì nên "tém tém lại" một chút.

Với cái kết như vậy, không rõ Marvel Studio sẽ xây dựng Avengers 4 theo hướng nào? Avengers sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi những "cây cổ thụ" như Tony và Cap hay lại được hồi sinh nhờ vào du hành thời gian và xây dựng một đế chế Avengers mới dựa trên những "hạt giống" của họ. Và không loại trừ khả năng vấn đề này sẽ được Mark Ruffalo tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn như anh vẫn thường làm.

Một thanh niên khác cũng bị coi là mối hiểm họa thường trực đối với Marvel là Tom Holland khi cậu này luôn được các bậc đàn anh đàn chú như Bennedict Cumberbatch kèm cặp và... chặn họng mỗi khi có linh cảm cậu bé chuẩn bị vượt giới hạn.

Benedict kiểu: "TIẾP TỤC NÀO TIẾP TỤC NÀO!" trước khi cậu bé kia lại nói ra điều gì dại dột.

Trang Đại Phu luôn có mặt để kiểm soát lời ăn tiếng nói của Bé Nhện

Tom: "À thực ra là trong phim... À mà cháu không muốn xàm xí về bộ phim nữa đâu."

Ben: [Che miệng Tom] Tui biết mà!

Vào tháng 11 năm ngoái, Tom có quay một video bóc quà từ Mark và trong khi cậu còn loay hoay chưa nhận ra đây là cái gì thì người xem đã hiểu ngay Tom Holland đang cầm trên tay tấm poster của Avengers: Infinity War vốn chưa được Marvel công bố. Sau khi nhận ra sai lầm to đùng này, Tom Holland luống cuống tắt vội máy quay. Ngày 27 tháng 4 vừa qua, nữ diễn viên kịch Megan Amram cho biết Tom cũng đã lỡ miệng spoil một tình tiết quan trọng cho cả một rạp phim chật kín người hâm mộ tại Los Angeles.

Nhà sản xuất thừa hiểu độ nguy hiểm của thanh niên này, nên thậm chí anh em nhà Russo còn đưa cả kịch bản giả cho Tom Holland đề phòng trường hợp cậu chàng có nhỡ may sơ sẩy trước các phóng viên vốn rất giỏi soi mói.

Rất may cho cả Tom và Mark là Avengers: Infinity War đã được ra mắt trọn vẹn mà không có bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra, cũng một phần nhờ công đạo diễn và biên kịch đã phải rất vất vả tung hỏa mù từ trailer cho tới kịch bản giả để tránh việc khán giả đoán được cái kết cũng như mồm miệng từ các thanh niên "tăng động" kia.