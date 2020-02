Thanh Duy gây xôn xao với dòng chia sẻ: "Tôi bị quấy rối tình dục mỗi ngày, điều đó thật kinh tởm"

Đăng tải trên Instagram ngày 5/2 vừa qua, Thanh Duy bất ngờ gây xôn xao với dòng chia sẻ: "I am almost sexually harrashed everyday. That's not cool at all and totally disgusting...". (Tạm dịch: "Tôi gần như bị quấy rối tình dục mỗi ngày. Điều đó không tuyệt chút nào và hoàn toàn kinh tởm."). Ngay sau khi chia sẻ, dòng trạng thái của Thanh Duy đã lập tức lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội, thu hút đông đảo lượt quan tâm từ công chúng. Nhiều ý kiến tỏ ra lo lắng khi cho rằng giọng ca "Lỗi ở yêu thương" đang bị quấy rối, lạm dụng tình dục.

Sau khi gây xôn xao, Thanh Duy đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân. Anh cho hay bản thân thường xuyên nhận được những tin nhắn, email với nội dung và hình ảnh nhạy cảm từ fan, cứ chặn nick này lại có một nick khác xuất hiện. "Trong nhiều năm qua, Duy không muốn lên tiếng mà im lặng rồi chặn. Vì mình không muốn làm tổn thương ai cả, dù rõ rang những hành động đó là quấy rối tình dục và mình là nạn nhân, mình cảm thấy rất ám ảnh và mệt mỏi.", Thanh Duy chia sẻ.

