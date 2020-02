Thanh Duy chính thức lên tiếng về ồn ào quấy rối tình dục: Thường xuyên nhận được tin nhắn nhạy cảm, ám ảnh và rất mệt!

Sau khi gây xôn xao dư luận với chia sẻ: "I am almost sexually harrashed everyday. That's not cool at all and totally disgusting...". (Tạm dịch: "Tôi gần như bị quấy rối tình dục mỗi ngày. Điều đó không tuyệt chút nào và hoàn toàn kinh tởm"), mới đây, Thanh Duy và công ty quản lý của anh đã chính thức có phản hồi về thông tin này trước công chúng.

Thanh Duy cho hay trong những năm vừa qua, anh liên tục bị nhiều fan quá khích gửi những hình ảnh nhạy cảm có hành vi quấy rối. Điều này khiến Thanh Duy vô cùng bức xúc nên mới viết ra những dòng chia sẻ trên Instagram và hiện đang gây xôn xao. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kĩ lại, anh đã xoá đi.

Phía công ty quản lý của Thanh Duy cũng đã nhanh chóng có phản hồi với truyền thông giống với những gì nam ca sĩ chia sẻ trên Facebook cá nhân. Không chỉ thế, phía công ty này còn cho hay: "Chúng tôi xin khẳng định việc quấy rối trên là hoàn toàn sai trái và ekip sẽ có những hình thức để ngăn chặn việc này không tiếp diễn để bảo vệ nghệ sĩ. Nếu các cá nhân vẫn tiếp tục quấy rối, công ty sẽ chuyển sự việc đến cơ quan chức năng để có những biện pháp điều tra và xử lý thích đáng.

Vì đây là một câu chuyện nhạy cảm nên ca sĩ Thanh Duy cũng không muốn chia sẻ thêm về vấn đề này, rất mong các anh chị truyền thông sẽ thông cảm và tôn trọng sự riêng tư của nam ca sĩ. Cám ơn mọi người đã quan tâm và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Duy."

