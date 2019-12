Sự thật nhóm ăn xin “mặt đen” xuất hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Hai ngày nay, nhiều tài khoản facebook đăng tải hình ảnh người mặc áo đen, mặt đen cùng nội dung nhóm người ăn xin này đã xuất hiện tại Nghệ An, người dân cần đề phòng, cảnh giác.

"Về đến Nghệ An rồi các bác ạ. Ai bán quán, hay ở nhà một mình, hay có con nhỏ đề phòng nhé. Rất nhiều tin đồn cho rằng nhóm này giả vờ điên đi ăn xin để lợi dụng sơ hở ăn cắp hoặc bắt cóc trẻ em", một facebook chia sẻ.

Những thông tin sai sự thật tràn lan trên mạng xã hội.

Không những vậy mà còn rất nhiều trang cá nhân khác cũng đăng tải những thông tin về "ăn xin mặt đen" xuất hiện ở Nghệ An.

Liên quan đến những thông tin này, lãnh đạo Công an TP Vinh cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ những thông tin trên mạng xã hội. "Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến "ăn xin mặt đen" xuất hiện trên địa bàn. Hiện đơn vị đang xác minh cụ thể", lãnh đạo công an TP Vinh cho hay.

Tại Hà Tĩnh trên các trang facebook cũng đang rầm rộ chia sẻ những thông tin về nhóm người ăn xin mặt đen xuất hiện tại địa phương này. Trong đó trang facebook Thành Phố Hà Tĩnh chia sẻ hình ảnh 2 người đàn ông mặc đồ đen đi trên xe máy mang BKS: 38-N68060 càng khiến người dân tin, hoang mang, sợ hãi.

Thậm chí, có những tài khoản facebook còn đưa hình ảnh một người bị công an bắt và cho rằng đối tượng này bị công an Hà Tĩnh tạm giữ điều tra do theo giáo phái lạ để hóa trang đi xin tiền. Những thông tin và hình ảnh trên được nhiều tài khoản facebook khác chia sẻ, bình luận.

Tuy nhiên, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh khẳng định, những thông tin trên hoàn toàn thất thiệt.

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, sau khi nhận được thông tin tại số 61, đường Lý Tự Trọng (TP.Hà Tĩnh) có xuất hiện người ăn xin hóa trang mặt đen nhẻm đang gây xôn xao, đơn vị đã đi kiểm tra xác định, những thông tin trên không có thật, không có chuyện người ăn xin hóa trang "mặt quỷ" về tại thành phố như trên mạng lan truyền.

"Đây là tin đồn thất thiệt, khả năng theo dư luận rồi họ đăng lên mạng. Đối với những thông tin này, người dân đề cao cảnh giác là đúng, không thừa, tuy nhiên không cần phải hoang mang, lo lắng", Thiếu tá Hùng nói.

Hiện công an đang điều tra những người tung tin đồn thất thiệt, không có kiểm chứng lên mạng xã hội để xử lý.