Xúi bạn hoá trang thành người đàn ông mặc đồ đen, cầm xúc xích, đầu gà để câu like

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen xì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông này thường xuất hiện ở những nơi đông người trên địa bàn một số quận như Hoàng Mai, Hà Đông của TP Hà Nội.

Khi xuất hiện ở khu vực các cổng trường học, người này trên tay thường cầm theo một chiếc đĩa, kèm theo đó là chiếc xúc xích rồi mời người khác, trong đó có cả học sinh.

Đặc biệt vào sáng ngày 5/12, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người đàn ông bí hiểm trên đứng trước cổng trường mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) khiến dư luận địa phương hoang mang.

Ngay khi nhận được thông tin hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội, Công an huyện Thanh Hà đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Qua làm việc, Công an huyện Thanh Hà đã xác định được người tung hình ảnh lên mạng xã hội là Đặng Như Ch. (19 tuổi ở thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà).

Hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Ch. khai nhận đã xúi giục nam thanh niên tên X. (17 tuổi ở cùng xã Hồng Lạc) đóng giả người đàn ông mặc đồ đen đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà).

Sau đó, Ch. chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên Bin Bảnh để câu like. Ngay khi Ch. đăng tải, hình ảnh đã thu hút hàng trăm lượt like, chia sẻ và lan truyền với những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Ch. xúi giục bạn hoá trang thành người đàn ông mặc đồ đen sau đó chụp ảnh đăng lên Facebook câu like.

Trước đó, vào tối 4/12, mạng xã hội Facebook cũng đăng tải đoạn video được ghi lại cảnh người đàn ông bí hiểm mặc đồ đen, tay cầm đầu gà có ý định vào cửa hàng điện thoại trên đường Bưởi (TP Hà Nội).

Trao đổi với PV, về sự việc chị Nguyễn Hồng Hiển (chủ cửa hàng điện thoại số 266 đường Bưởi) cho biết: Vào khoảng 13h15 phút ngày 6/8/2019, khi gia đình chị đang nghỉ trưa thì một người đàn ông mặc toàn đồ đen đứng trước cửa hàng với bộ dạng bất thường định đẩy cửa vào bên trong để xin tiền.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của người đàn ông này, chồng chị Hiển đã đứng chặn cửa không cho vào.

Mặc dù cửa đã bị chặn từ bên trong nhưng người đàn ông này tiếp tục dùng tay đẩy mạnh với mục đích vào trong nhà đồng thời dùng chiếc đĩa nhựa đập vào cửa kính ra dấu hiệu xin tiền.

"Khi thấy chồng tôi cầm chiếc gậy trên tay đứng bên trong cửa kính hù dọa lại thì người đàn ông kia mới bỏ đi", chị Hiển kể.

Đại tá Vương Tiến Dũng – Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, mấy ngày gần đây, cơ quan công an có nhận được tin người dân thông báo về một đối tượng mặc đồ đen xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La. Công an địa phương đã xác minh, xác định tin báo trên là đúng.

Đại tá Dũng cho biết, người đàn ông mặc đồ đen có vào nhà dân nhưng chỉ xin tiền, không trộm cắp, không đánh ai nên cơ quan công an chưa thể bắt người này được.

Hiện, công an đang theo dõi và có biện pháp cảnh giác đối tượng trên.