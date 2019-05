Phim mới của Netflix dính phốt kì thị phụ nữ Châu Á và các chàng da màu

Từ xưa đến nay, vấn đề kì thị sắc tộc luôn là nỗi ám ảnh với các nhà làm phim tại thị trường Hollywood. Nếu không may để lọt một vài tình tiết liên quan nhẹ đến vấn đề này thì xem ra bộ phim cũng sẽ "đi vào quên lãng". Thật vậy, tác phẩm Rim of the World (tạm dịch: Vành Đai Thế Giới) vừa mới "lên kệ" Netflix tuần qua đã có những tranh cãi gay gắt về tính kì thị màu da trong nội dung câu chuyện.

Được biết, vấn đề kì thị nổi bật ở đây là về bộ phim liên tục phát triển những "kiểu mẫu" trong sắc tộc tồn tại từ hàng ngàn năm trước. Phụ nữ Châu Á thì chỉ biết lo việc nhà, kham khổ chấp nhận và không phàn nàn. Đàn ông da đen thì hay khoe khoang, đeo "lừ" vàng trên người và chỉ quan tâm nói về vấn đề giới tính. Còn người da trắng thì khỏi nói, luôn bình tĩnh cứu giúp và hỗ trợ các bạn mình. Những điều này đã vô tình giết chết sự trong sáng và sự đấu tranh giành lấy tự do cũng như thay đổi cách nhìn của những người nói trên trong thời gian qua.



Lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng khác của Netflix là Strange Things, Rim of the World kể về cuộc hành trình của 4 thanh thiếu niên nhỏ tuổi. Điều đặc biệt đáng nói, đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng và hành trình ấy chính là chuyến đi nhằm tiêu diệt vùng đất của những sinh vật ngoài hành tinh. Tuy nhiên, thay vì sẽ thu hút được khán giả với từng thước phim hành động đậm chất CGI thì phim lại dấy lên những tranh cãi xoay quanh lời thoại "racist" (kì thị sắc tộc) trên khắp mạng xã hội, đặc biệt là người Châu Á và da đen.

Với dụng ý tránh việc kì thị sắc tộc trong việc lựa chọn hình tượng nhân vật (da trắng, da đen, châu á và châu mĩ la-tin) rồi nhưng không ngờ đạo diễn McG lại bỏ quên qua khâu lời thoại.

Sau khi xem xong bộ phim, một số khán giả đã không chịu nổi và bày tỏ sự bất bình ngay cho hơn 1 giờ mình bỏ ra thưởng thức. Thậm chí, có người tắt đi ngay khi bộ phim chỉ mới chiếu được 15 phút, điều này đủ để chứng tỏ tính "racist" trong đây nặng như thế nào.

Đừng xem Rim of the World của Netflix, nó cực kì thị sắc tộc và phát tán những bình luận tiêu cực đến với những diễn viên "POC". Chấm điểm 0/10.

Rim of the World của Netflix là một trong những phim nghĩ mình hay lắm khi đem người Trung Quốc và Nhật Bản ra để mua vui. Tôi xem phim với con mình và thậm chí nó còn nói "Điều đó như là kì thị người Châu Á"

Tôi rất thích xem phim trên Netflix. Sau đó, tôi đã quyết định xem Rim of the World nhưng thật bất ngờ, phim tệ kinh khủng. Nội dung thoại thì mang tính chất kì thị màu da thấy rõ. Tôi đã thực sự chỉ có thể chịu đựng xem hết trong 15 phút.

Những kiểu mẫu mang tính "kì thị" trong Rim of the World làm tôi phát điên. Trong phim, một cậu nhóc da đen mang tính cách lỗ mãng và đeo vàng trên người. Thậm chí, mọi thứ liên quan tới cậu ta chỉ toàn là "sex". Cô bé Châu Á duy nhất trong phim thì thể hiện vẻ "khắc khổ", chỉ biết chuẩn bị đồ đạc mọi thứ trong khi các chàng trai thì không làm gì.

Cục kì không thích hợp khi để cho một cậu nhóc 12 tuổi nói chuyện về sex và dung tục như trong Rim of the World.

Tôi không thể tin nổi tại sao Netflix lại thông qua nội dung, thoại và kịch bản của Rim of the World. Hàng tá những nội dung "kì thị sắc tộc" và những lời "bóng gió" về giới tính từ những cô cậu tuổi teen.

Một số hình ảnh trong phim:

Trailer "Rim of the World"

Rim of the World hiện đang được chiếu trên Netflix.